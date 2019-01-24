Золотая гарда, рукоять в камнях…

Турецкие сабли, английские ружья, мечи, доспехи рыцарей… Оружие, украшенное топазами, рубинами, жемчугом. Мечи и клинки из булата, секрет которого не могли разгадать столетиями. Роскошь и величие, оружие всегда внушает уважение, а арсенал царей и императоров – восторг и трепет.
Выставка «Арсенал русских царей и императоров», которая проходит в Музее имени Михаила Нестерова, стала культурным событием.
- Все это когда-то держали в руках Петр 1, Елизавета, Екатерина II, - рассказывает заведующая экскурсионным отделом музея Оксана Мельник. - Предметы из государевой казны XVII века и арсенала российских самодержцев XVIII столетия, хранящиеся в Музеях Московского Кремля и Рюст-камеры (Санкт-Петербург). Многие из них не имеют аналогов в других музейных собраниях. А коллекция конского украшения для парадного выезда выставляется в России впервые.
Предметы узнаваемы – мы не раз видели такие клинки, ружья, мечи в исторических фильмах о Петре Первом или Екатерине Великой. Но вот они под стеклом выставочной витрины, но не муляжи, а подлинники, которым цены нет. Свидетели и участники исторических событий обладают своей энергетикой, как говорят работники музея, которым пришлось подержать некоторые предметы в руках.
Оружие, доспехи, конское убранство играли значимую роль в жизни царского двора – коронации, парады, военные походы и охота. Арсенал монарха пополнялся как за счет дипломатических даров, так и благодаря работе придворных мастерских. И это настоящие шедевры, украшенные тонкой резьбой по металлу, драгоценными камнями, уральскими самоцветами. Все это демонстрировало могущество и статус владельца.
На выставке есть предметы, выставленные впервые. К примеру, ружье, изготовленное венским мастером. Помимо необычной конструкции, его отличает гравировка на замке с сюжетом из Ветхого Завета. Но чтобы рассмотреть все это детально, нужны время и лупа.
Особое место в коллекциях монархов XVII-XVIII веков занимало восточное вооружение. Например, в собрании Петра I есть редчайший булатный клинок работы иранского мастера Реджаб-Али Исфахани, поднесенный царю Алексею Михайловичу в 1675 году послом шаха Персии. Сабля с клинком из булатной стали, секрет которой не раскрывался столетиями. Их в мире сохранилось всего несколько. Задержат ваш взгляд голландские кираса и морион, они считаются дипломатическим даром российскому самодержцу от нидерландского принца Морица Оранского.
Еще один раритет - украшенный золотой насечкой шлем-шишак, изготовленный выдающимся кремлевским мастером Никитой Давыдовым для царя Михаила Федоровича. Знаменитый талантливый ружейник славился своими изделиями. Экспонаты выглядят парадными, украшены рубинами, бирюзой, кораллами (к примеру, рукоятка меча в виде головы дракона, в пасти которого виден коралловый язычок). Но при всей декоративности оружие боевое, из него стреляли, охотились, рубились в бою. Впрочем, сегодня мы воспринимаем подобные предметы только как произведения искусства и исторические реликвии. Например, кортик из оружейного собрания Петра I, палаш, «участвовавший» в коронации Екатерины I, гвардейскую шпагу времен Анны Иоанновны или тульские пистолеты с вензелями Елизаветы Петровны. Привлечет внимание и кафтан стрельца, их осталось только пять экземпляров. И здесь же резные топоры, они имеют исключительно парадную функцию. Также на выставке представлено восточное, западноевропейское и русское парадное конское убранство - воплощение богатства и власти. Лошади украшались с неменьшим старанием, чем всадники. Так, один из этих экспонатов содержит вещь, характерную только для московской традиции, - гремячую цепь: при движении она производила звон, от которого лошади пританцовывали.
…В выставочном зале немного приглушен свет, оружие, окруженное ореолом, будто оживает и само рассказывает тебе о царских выездах, парадах, охоте, боях, слышится звон скрещенных клинков и чувствуется запах пороха.
Выставка продлится до 10 марта.
Ника НИКОЛЬСКАЯ
Фото Валерия ШАХОВА.