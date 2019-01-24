Золотая гарда, рукоять в камнях…

Полиция разогнала погромщиков на акции «желтых жилетов» в Париже

Полиция и машины с водометами разогнали погромщиков. 15 человек были задержаны, передает телеканал BFM TV. На 14:00 по местному времени Министерство внутренних дел насчитало 22 тыс. демонстрантов во ...