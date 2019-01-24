Хочу снова увидеть родной город

- говорит блокадница, уфимка Ильдиган Юсупова.
Пятый канал телевидения проводит акцию, посвященную 75- летию полного снятия блокады с Ленинграда, и организует поездку в северную столицу бывших его жителей, которых судьба раскидала по всей стране. Среди них - Ильдиган Юсупова, которая живет в Уфе с 1957 года, а появилась на свет перед самой войной в Колпино под Ленинградом, где ее родители строили Ижорский завод.
Вот что она рассказывает о себе.
- Всю блокаду провела с матерью, отца сразу призвали на фронт (пулеметный батальон, где он служил сапером, оборонял город, он находился недалеко от семьи, время от времени появлялся дома, поддерживал). Блокаду Ильдиган Мустаковна почти не помнит, вся история их выживания сложилась у нее только по рассказам мамы Нурзиган. Она искала еду, откапывала замерзшие клубни, могла из травы, картофельных очисток, капустных кочерыжек сделать что-то съедобное. Собирала соседок по дому на «промысел» - шли вместе искать съестное, дрова и воду. А смерть ходила рядом: попадали под бомбежки, и однажды осколок застрял в ватном одеяле, в которое была завернута маленькая Ильдиган. Благодаря маминой смекалке и стойкости – выжили. Под конец блокады семья эвакуировалась по Дороге жизни на Большую землю, а потом поездом уехала в Башкирию к деду в Дюртюлинский район. «Там дом, кортатай, будете хотя бы с хлебом», - говорил папа.
Многое пришлось пережить, но, главное, отец вернулся с войны живым.
Ильдиган Мустаковна с юности много работала, знает токарное дело, заведовала общежитием. В юности хотела посмотреть Ленинград. В 1962 году ей удалось там побывать, использовала бесплатный билет, который выдавали работникам паровозоремонтного завода, где она трудилась. Приняли ее очень душевно соседи по дому, где раньше жила семья, помнили ее маму и отца, даже удалось увидеть свою квартиру.
…И вот вновь появилась возможность побывать в родном городе. 23 января Ильдиган Мустаковна принимала гостей - журналистов, представителей администрации города. Заместитель мэра Уфы Алина Сулейманова поздравила ее, передала теплые слова и поздравительный адрес мэра столицы Ульфата Мустафина, вручила подарок и букет цветов.
- В Уфе живут несколько десятков блокадников, но мы решили, что именно вы сможете поехать в Санкт-Петербург, - сказала Алина Наилевна.
- Поеду с детьми, с семьей внука, пусть познакомятся с городом-героем.
Лилия ЗИМИНА.
Фото Валерия ШАХОВА.