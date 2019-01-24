Домашняя бухгалтерия: как сэкономить

Горожане уже успели почувствовать повышение цен: подорожали продукты, коммунальные услуги, выросли процентные ставки банков. Как в этих условиях не осесть на финансовое дно и удержать на плаву семейный бюджет?
Разумнее было бы не брать кредиты, но в наше время мало кто умеет и может без них жить: необходимость крупных покупок заставляет обращаться за займами.
- Год только начался, и пока сложно давать какую-либо статистику. Проценты действительно подросли, и это касается только новых клиентов, - отметила кредитный менеджер одного из российских банков в Уфе Гульшат Валеева. – По прогнозам в первом полугодии желающих взять потребительские кредиты либо ипотеку посравнению с прошлым годом будет меньше, . А какова будет ситуация к концу 2019 года и о вероятности снижения значений говорить еще рановато.
Тем временем, банки продолжают предлагать своим клиентам так называемые выгодные условия. Недавно консультант настоятельно оформила мне по телефону кредитную карту, аргументировав тем, что в течение 50 дней смогу оплачивать покупки и услуги без начисления процентов. Хотя больших расходов в ближайшее время я не планировала, она все же уговорила обзавестись картой на всякий случай. Только о подводных камнях уточнять не стала. Например, о том, что отчетный период по нулевой ставке начинается не с момента, когда захочешь что-то приобрести, а с той даты, которую указали в договоре. Поэтому по истечении льготного времени – карта может стать прямой дорогой в долговую яму. Получать ее не стала, успела вовремя отказаться.
Если все же не удалось избежать кредита, предлагаем вам несколько советов, как платить без урона для семейного бюджета.
1. Постараться увеличить ежемесячные платежи и быстрее приблизиться к финишу. Банку же выгодно, если вы платите дольше.
2. Не откладывайте на «черный» день. Лучше вложитесь на досрочное погашение, и тогда сохраните деньги от процентов.
3. Если испытываете временные финансовые трудности, можете прибегнуть к реструктуризации долга – изменить сроки выплат за счет снижения суммы взносов или отсрочки.
Продуктовая корзина
Львиную долю своих доходов мы тратим на продукты, ведь на полноценном питании экономить нельзя. Однако это можно сделать и без ущерба для здоровья. Своим опытом с нами поделились домохозяйки.
Аделия Шайдуллина, мама троих детей:
- В магазин ходим сытыми и со списком, стараемся не брать ничего лишнего. Все основные продукты закупаем один раз в месяц оптом – выходит дешевле. А за мясом и овощами ездим на сельские ярмарки.
Лилия Курбанова, бухгалтер:
- В нашей семье принято отводить определенную сумму на продукты в день и не тратить больше. Посещаем те магазины, в которых у нас имеются дисконтные карты – позволяет сэкономить.
Надежда Никулина, пенсионерка:
- Не покупаю замороженное мясо и рыбу – зачем переплачивать за лед? Не беру нарезных батонов, колбасу - я и сама могу это сделать. Заготавливаю летом ягоды и овощи (в сезон дешевле) и заполняю морозильник.
Елена Мальцева, мама в декрете:
- Одно из самых дорогих в продуктовой корзине – мясо. А мы раз в неделю заменяем его овощами и фруктами. Это даже полезно для организма, например, диетологи говорят, что достаточно съедать в неделю коло 250-500 граммов говядины.
Дорогая коммуналка
Для многих квартплата становится тяжелым бременем, что вынуждает копить долги. Но и в таких случаях управляющая компания готова пойти навстречу и не лишать жильцов коммунальных благ.
- Создаются специальные комиссии, куда приглашаются жители, имеющие задолженность, и рассматриваются варианты решения этой проблемы. Если, например, у человека сложилась безвыходная ситуация, заключается соглашение о рассрочке платы за коммунальные услуги. А есть нетрудоустроенные люди, которым предлагается подработка, и по согласию сторон часть зарплаты удерживается на погашение долга. Можно занять свободные вакансии дворника, уборщика, кровельщика, сантехника. Если есть соответствующая квалификация, возьмут электриком, - разъяснил первый заместитель директора УЖХ города Раис Юмадилов.
А для того чтобы не доводить дело до крайностей, можно попытаться сэкономить. Вот несколько рекомендаций.
1. Замените лампы накаливания на светодиодные, они хотя и дорогие, но служат дольше и потребляют энергии в 8-10 раз меньше. К тому же вам дадут гарантию от производителя на два года, поэтому не выкидывайте чек и коробку.
2. Наледь в холодильнике расходует электричество впустую. Поэтому размораживайте его вовремя.
3. Вынимайте продукты из морозильника заранее, пусть оттают естественным путем, чем включать для этого микроволновку.
4. Очищайте пылесос чаще, потому что забитая пылью техника потребляет лишние киловатты.
5. Стирайте белье на меньших мощностях: отрегулируйте на машине режим отжима и температуру воды: чем выше градус, тем больше заплатите за свет.
6. Установите насадки на смесители – аэраторы, с помощью них удастся тратить воду в два раза меньше.
Индира МАГДАНОВА.