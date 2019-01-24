Приглядывайте и за своей плитой, и за соседской

«Газовые» трагедии, прокатившиеся по стране, заставили каждого жителя дома с газовыми плитами задуматься о собственной безопасности. Как вести себя жильцам, чтобы такие случаи не могли повториться? На эти вопросы «УВ» ответил заместитель начальника УЖХ Советского района Фагим Салимьянов.
- Еще на каникулах город отреагировал на события: в каждом районе на предмет запаха газа были обследованы все подъезды, жителям напомнили, что непременное условие безопасности - бдительность. В результате в наше управление поступило несколько сигналов о подозрительном запахе из соседских квартир. Служба газа выезжала на все, и по одному адресу (на улице Бессонова) удалось предотвратить действительно опасную ситуацию.
Пожилая женщина находилась в квартире одна и двери нам не открывала; замеры газоанализатором снаружи ничего не дали. Тогда сотрудники Управления гражданской защиты Уфы в присутствии представителей ЖЭУ и полиции вскрыли дверь - и обнаружили, что у плиты открыты две конфорки (очевидно, не только что). А у женщины в руках были спички… Словом, пришли вовремя.
- Однако надежную защиту должны давать не столько внеплановые рейды, сколько ежедневная работа по поддержанию оборудования в исправном состоянии.
- Согласно постановлению правительства № 410 периодичность технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования увеличилась: раньше оно проводилось раз в три года, теперь - каждый год. Норма заработала с прошлого года.
Графики осмотров квартир вывешиваются на сайте обслуживающей организации - «Газпром газораспределение Уфа». К сожалению, этим пользуются и мошенники: проникают в квартиры под видом специалистов и «раскручивают» жильцов на какое-нибудь «дорогое, но необходимое» оборудование - скажем, газоанализатор тысяч за 5-10. Запомните: удостоверение специалистов по газу - синее с серебряными буквами!
- Здесь сразу возникает вопрос: а если жильцы по каким-то причинам не пускают газовиков в квартиру?
- Тогда они сообщают нам об адресах, по которым войти не удалось, - и мы работаем над тем, чтобы они туда попали. Даже если там проживают квартиранты - в большинстве своем двери открывают. Ну а если нет - есть собственник, который отвечает за состояние квартиры, и мы находим его.
Если плита пропускает газ, в принципе его можно почувствовать. А взрыв может произойти даже от того, что включили свет: при этом проскакивает искра. Но давление в газовых трубах довольно низкое (например, по сравнению с водопроводом: там около 8 атмосфер, в газопроводе - 0,2), кран можно перекрыть - словом, если утечка возникла недавно, если повести себя правильно - покинуть квартиру, предупредить соседей, позвонить в аварийную службу - то страшные последствия удается предотвратить.
Стоит быть внимательными и насчет общей ситуации у соседей. А есть и такие квартиры, которые от газа отключены.
- Вернемся к мерам по обеспечению исправности оборудования.
- В квартире осматриваются плита, газовая колонка, шланговые соединения. Газовики должны разобрать плиту - посмотреть форсунки, смазать краны - и если что-то пропускает газ, и это невозможно устранить, выдается уведомление на ее замену.
Внутридомовое оборудование - это труба, которая идет от крана на вводе (обычно это на улице) и до квартирного. Проводится осмотр на предмет коррозии, повреждений лакокрасочного слоя, исследуются все соединения - при помощи мыльной пены (тогда в месте утечки появятся небольшие пузырьки) либо газоанализатором.
- Может ли газовая труба треснуть от мороза?
- Нет. В агрессивной среде, особенно зимой, находится входящий в подъезд участок трубы: на улице холодно, в доме тепло, плюс сырость, влага - поэтому он запрятан в гильзу. Но за год она не прохудится. Случаи трескания от холода мне также неизвестны. Вот если грунт под домом или сам дом дает усадку - такое возможно.
- То же постановление №410 обязало управляющие компании проводить и техническое диагностирование ВДГО раз в три года (раньше было раз в пять лет).
- Для этого мы нанимаем лицензированные подрядные организации. Сами поставщики газа как лицо заинтересованное не имеют права этого делать - здесь нужна третья сторона. Таких компаний сейчас немало, и мы проводим среди них негласный конкурс: кто работает качественней и дешевле. Так что в 2016 году смета была на 713 руб. с квартиры, сейчас - 500-400.
Техническое диагностирование проводится только в домах, которым больше 30 лет. Оно начинается с анализа проектной документации, где указаны все характеристики труб. То есть они сначала теоретически рассчитывают, проработает оборудование дольше или нет - и только потом обследуют с выходом на место. Толщину стенки замеряют ультразвуком. Плюс все проходы труб в стенах, перекрытиях, полах, стояки. Так и определяют: прослужат ли трубы еще три года? Конечный результат - заключение, которое они нам выдают, а мы передаем поставщику - в «Газпром Газораспределение Уфа».
У нас по районам не было случаев замены труб, но по городу уже были - на основании этой диагностики.
- Почему?
- Содержали хорошо. Вовремя красили, чтобы не ржавело; вовремя меняли краны, периодически смазывали.
Екатерина КЛИМОВИЧ.
katrina_1978@mail.ru