А у нас в квартире – газ…

- Проверки, такие как эта, мы проводим раз в определенное время. При надлежащем использовании бытовой газ приносит людям благо. Но нарушение правил безопасности приведет к беде! – говорит начальник отдела эксплуатации внутридомового оборудования ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Радик Нагуманов.
«Голубая кровь» хрущевки
Вместе со специалистами газовой службы и пожарной охраны мы отправились в рейд. Обычная хрущевка, каких на проспекте Октября – десятки. Ее жильцы пользуются нагревательными котлами, работающими на пропане.
В первой квартире нас встречают радушно. Открыв дверь, пенсионерка Валентина Трофимовна сразу же приглашает в кухню. На плите греется чайник, прямо над ней – чуть слышно шумит вентиляционная вытяжка.
Пока одни специалисты осматривают горелки, другие «нюхают» воздух специальным анализатором.
Особых проблем не обнаружено. Что неудивительно: плита новенькая, да и питающие ее шланги даже не успели запылиться. Также обстоит дело и с котлом. «Недавно вместе с детьми закончили ремонт в кухне, обновили и оборудование», - поясняет хозяйка.
Правда, без замечаний все же не обошлось. Воздух в квартире тяжеловат. Плохо работает вытяжка? Действительно, она оказалась забита пылью.
- Дело в том, что даже бытовой газ не сжигается полностью. Остается так называемая угарная фракция. Для человека она опасна, поэтому должна быть выброшена из кухни через вентиляционный ход. Прочистить его надо обязательно, обратитесь в управляющую компанию! - посоветовали пожарные.
На руках у хозяйки осталось заполненное и подписанное предписание. Через какое-то время инспекторы зайдут снова – проверить исполнение. А пока мы идем в следующую квартиру. И здесь не все оказывается так гладко…
Первое, что бросается в глаза - занавески на кухонном окне. Форточка открыта, и под порывами фетра ткань задевает плиту. Опасных сценариев – целых два. Потолок натяжной и от вспыхнувшей занавески займется мигом. Или, наоборот, она задует включенную горелку.
Исправить ситуацию просто, поэтому инспекторы ограничиваются устным предупреждением. Другое дело - сочления шлангов, питающих нагревательный котел. Кое-где их сточила коррозия. Ремонт неуместен, нужна замена. Конечно, пока зуммер анализатора не бьет тревогу. Но откладывать дело на потом не стоит. Потому квартиры получают еще один бланк и устные рекомендации.
Плиту – в рассрочку!
- С такими проблемами сталкиваемся чаще всего в домах старой постройки. Если речь о недорогостоящей замене, то это делается быстро. Другое дело, когда из строя выходит газовая плита. Для многих граждан купить новую не так же просто, - рассказывает сотрудник МБУ УПО Максим Кутушев.
Между тем, еще недавно в Уфе работала программа по замене устаревшего оборудования. Сейчас она уже не действует. Но выход из ситуации есть. Тем, кому дорогостоящий ремонт в тягость, навстречу идут сами газовики. По словам специалистов «Газпрома», можно заключить договор рассрочки. Например, приобрести ту же газовую плиту. В документе отражается срок выплаты и ее сумма. Разделенная по периодам она затем указывается в квитанции.
- Приведу вам последние цифры. В республике зарегистрировано 1374 квартиры с газовыми плитами. Отопительных приборов – почти 528 тысяч, водонагревателей – почти 156000. Из всего этого числа приборов, пятая часть исчерпала срок годности. С другой стороны, работа по обновлению парка тоже идет полным ходом. Так, за 5 лет установлено в общей сложности 357. 300 котлов и счетчиков, - говорит Радик Нагуманов.
А далее участников рейда ждут закрытые двери. Открывать мужчина не хочет, ссылаясь на то, что «помощь не нужна» и «никого не вызывал». Однако специалисты раскрывают истинные причины. Оказывается, при прошлом визите выявили серьезную неисправность в подающей системе. Заключение было неутешительным – нужно менять котел! Однако хозяин квартиры с этим не согласился – мол, не такой уж агрегат и старый.
И пожарные и газпромовцы думают иначе. Похоже, придется наведаться еще раз, но уже с полицейским. Скорее всего, ограничим подачу газа заглушкой, пока не будут приняты меры. Риск утечки слишком велик.
Рейдовцы опрашивают соседей: «Нет ли неприятного запаха?» Прибор ничего подозрительного не улавливает. Тем не менее конфликтному уфимцу может грозить штраф. Предписание он получил. Но, судя по всему, не выполнил. Размер наказания определит орган жилнадзора, ориентировочно - одна-две тысячи рублей.
О «Кулибиных» и умных роботах
Дальше по нашему плану – визит в частный сектор. В дороге специалисты рассказывают о мошенниках в газовой сфере. Оказывается, есть и такие. Днем, когда дома остаются лишь пенсионеры, злоумышленники также обходят квартиры. Продают за баснословные деньги сигнальные датчики. Или заключают договоры на обслуживание, не имея на то никаких документов. «Старики видят человека в спецодежде, с какими-то бумагами. И верят ему. Но нужно спросить лицензию, разрешение на проведение работ. Это как минимум». А еще говорят о так называемых «Кулибиных». «Есть у наших мужиков такое ухарство – мол, что я, сам не разберусь? Чем это может кончиться, говорить не надо. Потому и с этим явлением боремся».
Машины останавливаются у двухэтажного коттеджа. Газопровод сюда протянули несколько лет назад. Да, это не муниципальная застройка. Но здесь правила безопасности актуальны еще больше: зимнее отопление, подогрев воды – все напрямую связано с газовым котлом.
- Проходите, конечно. Шкаф с баллонами на заднем дворе. Был снегопад, но дорожку к нему я расчистил, - объясняет хозяин.
Первым делом направляемся туда. Действительно, емкости укрыты в специальном сейфе. Прямые солнечные лучи туда не попадают. Идущие к дому шланги заизолированы, здесь утечки нет. Чтобы убедиться в этом, проверяем давление. На входе оно нормальное, у самого котла тоже. Теперь самое время проверить автоматику.
- Сделать это просто. Мы спровоцируем отключение электричества. Раз искры нет, то подача топлива должна остановиться. Иначе несгоревший газ заполнит помещение. А потом свет включится, и даже маленькая искра внутри розетки станет фатальной. Только подумайте: если пропан заполнит помещение на пять-пятнадцать процентов объема – прогремит взрыв. Меньше или больше – будет открытое возгорание.
Щелчок, и котел гаснет. Спустя секунды обеспокоенный робот выдает: включена аварийная блокировка! Конечно, перекрыть вентиль можно и вручную. Если вовремя увидеть сбой…
Обошлось без жертв
Жильцы следующего коттеджа только что переехали. И сразу решили вместо обычной кухни решили сделать студию. Новенькую плиту, например, сдвинули на несколько метров в сторону от точки выхода газового патрубка. Теперь горелки питает хлипкая трубка, спрятанная декоративным плинтусом. Но инспекторы непреклонны: есть ГОСТ. И самовольный перенос плиты на такое расстояние является нарушением.
- Когда смотришь новости, невольно думаешь: это все происходит где-то далеко. Но вот – недавние уфимские события. 17 января огнеборцы МПЧ «Нагаево» тушили пожар в одноэтажном доме. Рискуя жизнью, вынесли на безопасное расстояние четыре (!) пропановых баллона. А через три дня их коллеги тушили горящую баню и гараж. Обошлось без жертв, ладно ребята успели вытащить две газовых емкости, - резюмирует Максим Кутушев.
Егор СОЛНЦЕВ.