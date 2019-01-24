Недолгая жизнь сугробов

- Работаем по третьему режиму. Это значит, что сегодня на улицах – 75 процентов коммунальной техники, то есть 339 единиц. И еще 293 дорожных рабочих, - говорит начальник отдела по контролю за состоянием благоустройства УКХиБ администрации города Вадим Фатхутдинов.
За его спиной миниатюрный трактор «МКСМ» отчаянно борется с сугробом, скрывающим обочину и тротуар. Внимание привлекает эмблема на его борту – «полярный волк». Уфа действительно немного напоминает суровый север. Пелена осадков почти скрыла дороги и тротуары, и снег продолжает идти. Кажется, еще немного – и город встанет в заторах. Но случиться этому не дают сотрудники коммунальных служб. Здесь, на перекрестке улицы Комсомольской и бульвара Хадии Давлетшиной, в борьбу со стихией вступили сотрудники МБУБ Советского района.
Место выбрано неспроста: движение здесь очень оживленное.
- На работу вышли минут сорок назад. Успели потрудиться на улицах Города Галле и Бессонова, затем пришли сюда. Как называется моя должность? Дорожный рабочий. В летнее время тружусь на покосе газонов, сейчас убираю снег. Давно привык, здоровье позволяет, - рассказывает коммунальщик Роберт Айтуганов.
Сейчас и он, и водитель мини-погрузчика заняты очисткой очередного «радиуса». Так они между собой называют поворот автодороги, или же уличные перекрестки. Выложенный дугой бордюр убирать нужно особо тщательно. Ведь здесь - еще и пешеходный переход.
Также дела обстоят и на остановках транспорта.
В глаза бросается каша на проезжей части. Хотя оранжевый «КамАЗ» был здесь буквально полчаса назад.
- Поясняю: участок прошел только пескоразбрасыватель, снегоуборщик будет чуть позже. Без рассыпания пескосоляного состава уже образовался бы ледяной панцирь. Улица бы встала в пробке, - ответил на резонный вопрос Вадим Фатхутдинов.
По его словам, техника распределяется по проблемным участкам в зависимости от их значимости. Логично, что большее внимание уделяется самым загруженным магистралям - таким, как проспект Октября.
Следующая точка – как раз там. Участок между ул. Города Галле и Универмагом «Уфа» приятно радует чистотой: отскребли, что называется, до асфальта. Колонна снегоуборочной техники из десяти машин прошла здесь буквально пару минут назад. На обочине остался снеговой вал внушительных размеров. За дело уже взялись погрузчики, «КамАЗы» и дорожные рабочие.
Малышам «МКСМ» тут не место, они нужны в узких кварталах. Здесь на тропу борьбы со снегопадом вышли мастодонты – тяжелые колесные машины с большим объемом ковша.
С каждой стороны улицы работает «двойка»: погрузчик и грузовик. Им помогают рабочие с лопатами в руках.
Буквально за пять минут кузов тяжеловоза заполняется до предела. Натужно взревев двигателем, машина уезжает на снежный полигон…
Во дворе дома № 26 по улице Рихарда Зорге тоже кипит работа. Красно-белая лента разделила пространство на две стороны, а под самой крышей застыла стальная «рука» подъемника.
Удар лопаты – и вниз летит полутораметровая ледяная глыба. Кровельщик, туго затянув страховочный пояс, тянется к следующей. Как только внутренняя сторона дома пройдена, автолестница перемещается на внешнюю. А двор оглашает рев двух тракторных движков и звон десятков лопат.
- Сегодня здесь проводится комплексная очистка двора. Сбиваем снег и лед отовсюду - начиная с кровель и заканчивая бордюрами. Козырьки, входные группы – все это будет очищено. Как видите, и бригада дворников и трактора работают слаженно, - говорит заместитель директора УЖХ Советского района Валерик Ахмадиев.
Всего за один день его коллеги должны очистить 13 дворов. В каждом из них заблаговременно появились объявления, предупреждающие автомобилистов. Но сами коммунальщики говорят: к сожалению, нередко их игнорируют. Тогда приходится обращаться за помощью к эвакуаторам. Забирать машину на штрафстоянку отсюда они не имеют права. Но вполне могут передвинуть ее на несколько метров, что и требуется.
Иван БЕГМА.
Фото Валерия ШАХОВА.