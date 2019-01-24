Из подъезда – в парадную

«У нас во дворе был сейчас Радий Хабиров. Повстречала его по дороге домой из универа», - пооткровенничала с нами студентка Алена, пока мы расспрашивали жильцов о только что уехавших начальниках.
Врио главы РБ Радий Хабиров, пообщавшись с жителями дома Гоголя, 80, зашел в один из подъездов с обшарпанными стенами, старыми окнами и обвисшими «гроздьями» электропроводки.
– И это центр Уфы?! А представляю, какие у нас подъезды в Черниковке или Затоне, – с сожалением констатировал он.
«Радий Фаритович пояснил нам, что сделают в рамках новой республиканской программы. Заменят старые окна на пластиковые, обустроят входные группы, облицуют пол первого этажа плиткой, покрасят стены, уложат провода в кабель-каналы, установят энергосберегающие лампы, заменят почтовые ящики», - поделились жильцы.
Еще один из волнующих вопросов касался софинансирования.
- Оно предусмотрено и составит порядка 170 рублей с квартиры, - пояснил первый заместитель главы администрации города Салават Хусаинов.
Но при этом Радий Фаритович предупредил: если пожилые граждане, пенсионеры и малоимущие не могут выделить 170 рублей, недостающие средства придется изыскать из бюджета.
Одна из жительниц дома - педагог Ирина Фролова живет здесь более 40 лет.
- У нас очень дружные жильцы, а председатель домового совета Ольга Ефимова – самая неравнодушная и активная. Благодаря ее настойчивости в прошлом году за счет средств Регионального оператора нам отремонтировали кровлю. Вместо плоской крыши, которая постоянно протекала, сделали двухскатную. Пару лет назад воспитанники художественной школы расписали наш подъезд, но сейчас от былой красоты не осталось и следа.
Дом построен в 1976 году. Нам удалось переговорить с председателем домового совета. Ольга Ефимова рассказала, что за это время их подъезды ремонтировались только однажды, сейчас они находятся в плохом состоянии. Но в 2018 году по программе «Формирование комфортной городской среды» во дворе построили детскую спортивную площадку:
- Проводим соревнования, всегда много желающих, ведь только в одном подъезде проживают более 20 детей, еще приходят ребята из соседних домов. А на месте снесенных металлических гаражей обустроили парковку, - рассказала нам Ольга Владимировна. – Но и сами не сидим сложа руки: на собственные средства поменяли почтовые ящики, закупили лопаты для уборки снега, метлы, стараемся во всем навести порядок.
- На стоянку ушло более 1 миллиона рублей, спортплощадка обошлась в 2 млн. А всего по Ленинскому району в этом году планируем отремонтировать 41 подъезд в семи многоквартирных домах, - сообщил нам директор ТЖХ Ленинского района Уфы Айдар Гареев.
Также врио главы республики побывал в доме по Цюрупы, 83.
По мнению руководителя республики, муниципалитеты к реализации программы по ремонту подъездов готовы по-разному.
«Вчера я был в Белебее, там глава четко знает, какие подъезды требуют ремонта, весь график висит уже на сайте администрации. Однако, в некоторых муниципалитетах пока раскачиваются, Уфа обещала к пятнице все предоставить. Еще есть время. Но все работы по ремонту подъездов надо сделать быстро, за летний период, учитывая, что летом мы уделим особое внимание и дворовым пространствам. Главное, чтобы и качество работ было хорошее», — сказал врио главы региона.
Еще одна важная миссия программы – объединяющая, которая поможет сплотить жителей многоквартирных домов. «Будет некая подъездная консолидация жильцов, и это тоже играет немаловажную роль для Уфы», - подвел он итог встречи.
Всего в столице Башкортостана в 2019 году планируется отремонтировать 1590 подъездов, на что потратят 430 млн рублей. По словам первого заместителя мэра Уфы Салавата Хусаинова, ремонт подъездов в доме по Гоголя, 80 обойдется в 1,7 млн рублей, то есть на каждый потратят примерно 215 тысяч.
Иван ЗАРОКОВ.
Фото Валерия ШАХОВА.