С пользой для души и тела

19 января православные верующие отметят Крещение Господне. В храмах пройдут молебны и освящение воды. Также будут организованы купания, когда верующие погружаются в проруби с освященной водой.
- Через купание в святой воде грехи не прощаются, - пояснил протоиерей Уфимской епархии РПЦ Евгений Шерышев. - Это заблуждение, которое мы все время повторяем. Ведь существует таинство исповеди, где человек кается в грехах и через прочтение определенной молитвы от священника, от бога испрашивается прощение грехов. Главное в церковных праздниках - участие в богослужениях, молитва, причащение.
Праздничные службы начнутся с утра дня Крещенского сочельника 18 января. Праздник отмечается ночным богослужением с 23.00 или 24.00 до 2 часов ночи. После ночной службы совершается великое освящение воды. Утром 19 января в храмах проходят еще две службы - в 7 и 9 часов утра. Праздник будет длиться до 27-го, все эти дни в храмах раздается святая вода.
Изначально в Уфе планировалось оборудовать три иордани: на озере Кашкадан, на реке Белой в районе железнодорожного моста и на озере Солдатском в парке имени Якутова. Наиболее популярное у горожан место крещенской купели - на Агидели в районе Монумента Дружбы - недоступно из-за работ по строительству новой набережной. С учетом возросшего числа желающих окунуться в освященную воду было принято решение оборудовать еще одну купель - на озере в саду имени Аксакова.
Поскольку купание в ледяной воде - стресс, особенно для неподготовленного организма, желающие совершить обряд должны четко оценить состояние своего здоровья и прислушаться к советам медиков.
- При малейших сомнениях в своем здоровье нужно обратиться к врачу до купания, провести хотя бы минимальное обследование, - пояснил врач медицинской службы спецчасти №55 ФГКУ «22 отряд ФПС по РБ» Наиль Валиев. - А перед самим купанием следует разогреться, но не вспотеть - совершить прогулку, поприседать. В холодной воде лучше не делать резких движений. Я бы не рекомендовал окунаться с головой, но если это нужно для ритуала, лучше надеть резиновую шапочку. Конечно, есть и медицинские противопоказания к такому купанию. Прежде всего оно противопоказано маленьким детям, а также любому человеку, у которого заболевание находится в острой фазе, людям с хроническими болезнями, пожилым и беременным.
Алексей ФАТЫХОВ.