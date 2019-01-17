Без лицензии никуда

Вступающие в силу с 1 марта 2019 года поправки к Федеральному закону о лицензировании пассажироперевозок запрещают перевозку пассажиров автобусом без получения лицензии. Новая редакция закона касается всех, кто занимается или может заниматься перевозкой пассажиров на транспорте, имеющем более 8 посадочных мест, в том числе вахтовых и школьных автобусов. Для получения лицензии законодатель предоставил 120 дней с момента вступления в силу указанных требований. Лицензия не будет требоваться только для перевозок, выполняемых автобусами пожарной охраны, скорой медицинской помощи, полиции, аварийно-спасательных служб и органов государственной власти.
- Сейчас лицензируются перевозки пассажиров только на регулярных маршрутах. Заказные перевозки носят уведомительный характер, предприятия могут доставлять своих сотрудников без лицензии, - пояснил начальник Западно-Уральского управления Ространснадзора Сергей Мережко. - С 1 марта лицензируются любые перевозки, в том числе на школьных автобусах. Не нужно будет лицензировать только те автобусы, которые не выезжают с территории предприятия. Таким образом, заниматься перевозкой пассажиров без лицензии, под видом «заказа», будет невозможно.
Каждый лицензиат обязан вести реестр принадлежащих или арендуемых им транспортных средств. Благодаря этому Ространснадзор получит сведения обо всех автобусах и их состоянии, что позволит составить реальную картину рынка.
Лицензии бессрочные. Проверки отменяются - транспорт будут проверять только в ходе рейдов на дорогах. Владельцы машин, уже имеющие лицензию, переоформят ее упрощенным способом. Получающим ее впервые придется собрать пакет документов и выполнить ряд требований - в их числе обеспечение ночной стоянки, техобслуживания, медосмотров.
- Изменения в законе направлены не против нелегальных перевозчиков, а в первую очередь на обеспечение максимальной безопасности пассажиров - чтобы под видом заказных перевозок не осуществлялись регулярные, как мы сейчас наблюдаем, - заявил Сергей Мережко.
Отсутствие лицензии грозит серьезными штрафами, которые предусмотрены статьей Кодекса об административных правонарушениях РФ: на граждан и должностных лиц - в размере 50 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей - 100 тысяч, на юридических лиц - 400 тысяч. При повторном нарушении - конфискация транспортного средства.
Также с 1 ноября 2019 года закон обязывает всех собственников транспортных средств разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн и автобусов, где более 8 посадочных мест, в обязательном порядке оснащать свой транспорт тахографами, а водителей - соблюдать нормы времени управления и правила обеспечения безопасности перевозок. За неисполнение указанных требований предусмотрены штрафные санкции в отношении водителей - до 3 тысяч рублей.
Алексей Фатыхов.
Фото Риты Ишниязовой.