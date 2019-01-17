Без лицензии никуда

Спасатели нашли тело летчика Су-34

Спасатели обнаружили тело летчика разбившегося на Дальнем Востоке Су-34, сообщило Минобороны. Отмечается, что судно обнаружило и подняло на борт тело летчика без признаков жизни. При этом в ведомстве ...