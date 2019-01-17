Не пустые обещания, а реальные дела

Чуть больше двух месяцев назад на пост главы администрации Советского района назначен Илвир Нурдавлятов, ранее занимавший должность первого заместителя. «Он имеет большой опыт в сфере жилищно-коммунального хозяйства, пояснил тогда решение глава администрации Уфы Ульфат Мустафин. – А Советский район является одним из центральных в столице и требует самого пристального внимания». С Илвиром Мадгатовичем наш сегодняшний разговор.
- Илвир Мадгатович, расскажите немного о себе. С чего начался ваш трудовой путь?
- Родом я из села Аскино, крепкого, прочно стоящего на ногах. Поэтому с хозяйственной жилкой, как и все мои земляки. Родители – Рауфа Рафкатовна и Мадгат Нурисламович, сейчас на заслуженном отдыхе. Почти за 25 лет моего проживания в Уфе она стала мне родной. Есть большое желание сделать ее красивой, благоустроенной, комфортной.
Начал я свою трудовую биографию с рабочей профессии в ЖЭУ Кировского района, так что знаю эту систему изнутри. Был директором ЖЭУ одного из самых сложных участков в районе – дома по улицам Дорофеева и Энгельса. Тем не менее получилось и главные проблемы разрешить, и с людьми найти общий язык. Затем долгое время возглавлял коммунальный блок в Кировском районе.
Приобретенный опыт позволил сформировать цели и задачи в нынешней деятельности. Основной упор – консолидировать УЖХ, коммунальные предприятия: мы должны работать в одной упряжке, ведь задачи у нас одни. Теснее общаться с жителями. В свое время по опыту Казани мы внедрили в Кировском районе систему объединенной диспетчерской службы и «личный кабинет», в нем зарегистрировались более 3,5 тысяч подписчиков. После нас на эту систему перешло все городское жилищное хозяйство.
- С какими проблемами пришлось столкнуться за то время, что вы возглавляли жилищно-коммунальный блок в Советском районе?
- В конце января прошлого года произошел прорыв канализационного коллектора, проходящего по Собиновскому оврагу. Спасибо первому заместителю главы администрации Уфы Салавату Хусаинову, который оперативно отреагировал, были выделены средства и теперь, буквально на днях, работы завершены. Заменены 1 525 метров труб - открытым и бестраншейным способом. В реконструкции активное участие принимали «Уфаводоканал» и подрядная организация «Уфастрой».
Снят вопрос, который в течение, пожалуй, последних 15 лет волновал жителей частного сектора – с приходом весны их затапливало, нечистоты проникали в подвалы и дворы. Теперь они смогут жить спокойно.
Также по бульвару Ибрагимова на протяжении трех лет проводилась замена теплотрассы БашРТС. Удалось завершить к осени, осталось только благоустроить дорожное полотно.
На самом деле еще многое нужно сделать. И перед администрацией Советского района стоят масштабные задачи.
Сейчас планируем расширять две улицы – Комсомольскую и 8 Марта – со сносом несанкционированных объектов, переносом остановок. За год, конечно, не управиться, придется проводить реконструкцию в два этапа.
Также планируем к 1 сентября 2019 года сдать школу №44, на объекте работает 100-120 человек, в двух корпусах уже ведется облицовка плиткой. Строительство возложено на подрядчика с отличной репутацией – СУ-10. Школа будет соответствовать самым современным стандартам, дети смогут учиться в первую смену.
В центре района несколько лет пустовало здание детского сада №127 по улице Железняцкой. В конце прошлого года стало известно о выделении финансирования на строительство нового корпуса. Сразу же после нового года здесь начался снос аварийных корпусов. Работы ведутся ООО «КапиталСтрой». К ноябрю 2019-го на месте двух ветхих зданий появится новый современный детский сад на 240 мест.
Также хочу поделиться радостной новостью - в Советском районе Уфы планируется строительство Центра спортивного фехтования по ул. Комсомольской, 79. Проведены изыскательские работы, ведется проектирование по возведению трехэтажного здания площадью 4758 кв.м. Надеемся, что в будущем данный Центр станет местом притяжения для многих ребят, и юные спортсмены прославят нашу республику на весь мир.
Теперь болит душа за другие учебные заведения, здания которых обветшали. К примеру, за школу №115 с замечательным педагогическим коллективом, входящую в рейтинг самых лучших в городе, за школу №117 1966 года постройки. Кстати сказать, рядом с ней расположено старое футбольное поле, то есть в самом центре простаивает достаточно большая площадка, которую можно разумно использовать. Даже то, что Дворец спорта находится рядом, было бы плюсом. И возле школы №115 есть такое поле.
- С поликлиниками и медицинскими кадрами как обстоят дела? В последнее время много разговоров было на эту тему…
- Руку держим на пульсе. Встречаемся с главными врачами, выезжаем в больницы и поликлиники. Не скажу, что положение в районе со специалистами катастрофическое. В пяти наших поликлиниках есть небольшой дефицит узких специалистов, но он решаем. Три больницы - инфекционная, ГКБ №5 и тубдиспансер по ул. Сагита Агиша справляются с основными задачами по оздоровление населения не только района, но и республики.
Основная проблема - расположенность взрослых поликлиник и педиатрических отделений детской поликлиники на первых этажах жилых домов, что влечет за собой нехватку имеющихся площадей для приема больных, размещения медицинского персонала и медицинского оборудования, оказания неотложной медицинской помощи, необходимость проведения капитального ремонта зданий. Решением выявленных проблем может стать строительство отдельно стоящих типовых зданий детской поликлиники и многофункциональной поликлиники для взрослого населения.
- Да и зима, выдавшаяся снежной, подкидывает трудности. Справимся?
- Большая благодарность врио главы Башкортостана Радию Хабирову, который выделил на город снегоуборочную технику. Из 30 единиц Управление по содержанию и благоустройству района получило пять - два самосвала, два автогрейдера и погрузчик. УЖХ Советского района пополнилось двумя тракторами-погрузчиками.
Вообще, проблема с обслуживанием дворов – общегородская. В основном дворники иногородние, приезжают семьями из районов, а мы не можем обеспечить их жильем. В Кировском районе я пытался решить проблему. Благодаря руководству города и района, сотрудникам было предоставлено около 45 комнат и пять квартир. К сожалению, за последние 10 лет в Советском районе получили жилье только две многодетные семьи – водителя из УСБ и четы дворников. А ведь раньше в любом доме, который возводился в районе, несколько квартир отдавалось в распоряжение обслуживающей жилищной организации. Сейчас первоочередная задача – обеспечить иногородних общежитием.
- Как вы относитесь к СМИ? Скажу честно, нам, корреспондентам, бывает сложно получить какой-то комментарий, тем более договориться об интервью с «коммунальщиками», особенно в период авралов…
- Отношусь с пониманием, всегда стараюсь идти навстречу, несмотря на загруженность. Более того, три-четыре года назад в Кировском районе по инициативе УЖХ стали выпускать свою коммунальную газету. Выпускали хоть небольшим тиражом (30 тысяч экземпляров на 139 тыс. населения), но она была бесплатной и пользовалась большим успехом. Распространялась через ЖЭУ и домкомы, один прочитал – передал другому. Считаю, что в газетах должно быть больше чего-то полезного, прикладного. Мы, к примеру, разъясняли тарифы – конкретно, построчно, предупреждали о мошенниках под видом работников «собеса» и т.д. И как результат – значительно снизилось количество обращений от населения.
- Как проходит диалог с населением?
- Помимо еженедельного приема мною по вторникам, мы решили сами организовывать встречи с населением. В декабре их было пять. Встретились с коллективом издательского дома «Китап», в торговых центрах «Мир» и «Аркада», школе №26 и с представителями управляющей компании «Новиковка». Жители района положительно оценили выездные встречи, организованные в торговых центрах, в залах МФЦ.
Помимо районной администрации, на встречах присутствовали представители управляющих компаний и ресурсосберегающих предприятий. Решения по каким-то вопросам, не требующим серьезных материальных затрат, принимаем тут же. Сейчас запускается программа, основанная на местных инициативах «Башкирский дворик», разрабатывается проект по модернизации системы освещения, программа по ремонту подъездов. Совместно с коммунальным блоком, «Уфагорсветом», УРСИС и «Горзеленхозом» будем решать вопросы благоустройства дворов, подъездов и дорог.
Каждый день встречаюсь с людьми, стараюсь вникнуть в суть ситуации, помочь. Любое обращение жителей - это сигнал, посыл к действию. Работая в сфере ЖКХ, я научился слушать и слышать людей, решать по мере возможности их проблемы. От своих коллег требую не отписок, а человеческого отношения, решения поставленных задач.
Прогресс не стоит на месте, общение перешло и в соцсети, что упрощает диалог с жителями района. Власть становится более доступной. Прошли те времена, когда на прием к чиновникам было не пробиться. Но и от нас ждут не пустых обещаний, а реальных дел.
Ирина ШИПУНОВА.
Фото Валерия ШАХОВА.