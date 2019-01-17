Чтобы оплата не заплутала

Девять многоквартирных домов в Уфе больше не будут получать счета за электроэнергию от своих управляющих компаний. В связи с тем, что эти организации не выполняли своих обязательств по оплате за электричество, в ближайшее время жильцы подконтрольных им домов по улицам К. Маркса, Б. Бикбая, А. Ураксина, Ш. Руставели, З. Валиди, 8 Марта (всего в них 1699 квартир) перейдут на прямые договоры с «Башэлектросбытом» (полное название компании - ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана») - гарантирующим поставщиком электроэнергии в республике.Когда «УВ» связались с представителями компании, выяснилось, что эти девять домов - можно сказать, капля в море.- За 2017-2018 годы мы перевели на прямые договоры 841 многоквартирный дом, или открыли без малого 35 тысяч лицевых счетов, - сообщил нам генеральный директор «Башэлектросбыта» Андрей Травкин. - Конечно, это немного - всего на прямых договорах мы обслуживаем около 1,5 млн лицевых счетов. Но процесс будет продолжаться: есть еще примерно 350 многоэтажек, управляемых недобросовестными организациями, которые систематически не выполняют своих обязательств перед нами.Перевод дома на прямые договоры с «Башэлектросбытом» происходит, когда ТСЖ, УК или иной жилищный кооператив не платит нам три месяца. Тогда, в соответствии с постановлением правительства РФ N 124 «О функционировании розничных рынков электрической энергии», мы расторгаем договор с ними и включаем дом в план. В наступившем году планируем перевести на прямые договоры порядка 150 многоквартирных домов.Впрочем, если исполнитель коммунальных услуг добросовестно расплачивается с нами, мы к этому не стремимся.Не будет лишним привести здесь и цифры по динамике роста задолженности управляющих компаний перед нами: в 2017 году этот рост составил 386 миллионов рублей по республике, из них 206 - по Уфе; в 2018-м - 233 миллиона по РБ, из них 80 - по Уфе. А общая сумма задолженности УК на 1 января - 1 миллиард 364 миллиона рублей, в том числе по Уфе - 593 миллиона. А ведь имеются еще и другие организации-неплательщики…- Есть ли случаи, когда переход на прямые договора происходит по инициативе самих граждан? Как это происходит?- Инициатором может быть любой собственник помещения. Жильцы дома организуют общее собрание, которое является правомочным, если в нем принимают участие собственники, обладающие более 50% от общего числа голосов. Решение о заключении прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями принимается простым большинством голосов. В основном это происходит потому, что УК ведет себя нечестно и с платежами за коммунальные услуги есть проблемы. После этого копию протокола собрания направляют в управляющую компанию, в ресурсоснабжающую организацию и жилищную инспекцию. Далее старший по дому пишет заявление в адрес, например, «Башэлектросбыта» с просьбой заключить с жильцами дома прямые договоры электроснабжения. И в качестве обоснования прикладывает к ней протокол общего собрания. После чего мы обязаны заключить договоры и открыть для собственников счета. До этого управляющая компания предоставляет нам базу данных по всем квартирам и жильцам - как правило, тут мы не встречаем противодействия.Также договор считается заключенным, если гражданин произвел первую оплату по квитанции, даже если он не был оформлен письменно.Если снова обратиться к цифрам, за прошлый год по обращениям граждан на прямые расчеты было переведено 129 домов, или 9 115 квартир.- Неплатежи за жилищно-коммунальные услуги - большая головная боль всех управляющих компаний и одна из причин их неспособности полностью рассчитываться с ресурсниками. Но граждане могут и не стать дисциплинированней только потому, что теперь они имеют дело напрямую с вами…- Для УК сбыт электроэнергии, в том числе получение платы за нее - это лишь одна из множества их функций. Для нас же - основная задача. Поэтому уровень выручки денежных средств за электроэнергию от граждан за 2018 год составил в среднем 100,7%.- Чем же ваши методы отличаются от методов жилищников?- Прежде всего системностью. Согласно постановлению правительства РФ № 354, каждый гражданин обязан заплатить за электроэнергию не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным. Мы рассылаем квитанции - и 11 числа уже имеем полную картину: кто расплатился, а кто нет. Формируются списки неплательщиков. По закону ограничение подачи электроэнергии осуществляется только после двухмесячного периода неоплаты. А за 20 календарных дней до отключения мы обязаны отправить абоненту предупреждение - по почте либо смс. Так что у него есть еще 20 дней, чтобы рассчитаться. Если же этого не происходит, мы прекращаем подачу электроэнергии и не возобновляем ее до тех пор, пока он не оплатит не только всю задолженность, но и расходы на отключение и подключение.Случаи, когда клиенты не реагируют на эту меру, встречаются на практике редко: жизнь в квартире без электричества в XXI веке - это все-таки нонсенс.Если же и отключение от сети не помогает, мы обращаемся с иском в мировой суд. При получении судебного решения либо накладывается арест на расчетный счет, либо исполнительный лист передается в Федеральную службу судебных приставов, которые взыскивают полностью сумму долга, сумму процентов за пользование чужими денежными средствами, сумму пеней и в самом печальном случае, если неплательщик не встает на путь исправления - еще и семипроцентный исполнительский сбор.- Наверное, среди ваших прямых контрагентов встречаются и любители «подкрутить» счетчик…- Даже если не было никаких намеренных манипуляций со счетчиком, а просто у него закончился межповерочный интервал, и потребитель его вовремя не заменил - у него уже возникнут неприятности. У нас есть база данных по всем индивидуальным приборам учета электроэнергии, и в случае истечения межповерочного интервала прибора у потребителя автоматически начинается расчет потребленной электроэнергии с учетом повышающих коэффициентов - то есть сумма к оплате будет выше обычной. Таким образом у клиента появится стимул установить новый счетчик.После всего сказанного мною может возникнуть ощущение, что наша компания - этакий цербер, и сконцентрированы мы на борьбе с неплательщиками. Но это не так. Мы стремится создать максимально удобные условия оплаты поставок электроэнергии для своих клиентов. На территории республики работают 68 наших клиентских офисов, в которых граждане могут решить любой вопрос, связанный с электропотреблением. Оплатить электроэнергию можно и на нашем сайте - с помощью онлайн-сервисов. Также для удобства клиентов у нас в круглосуточном режиме работает единый контактный центр.Владислав Афанасьев, председатель Комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты РБ:- Законодательная подготовка к переходу граждан на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями недаром заняла более шести лет. Основным мотивом была названа борьба с недобросовестностью управляющих компаний, которые (якобы?) распоряжались деньгами жильцов по своему усмотрению и не вносили полностью платежи за воду, свет и газ.Однако для того, чтобы платить за все это напрямую, у жильцов уже много лет нет никаких препятствий: для этого в квитанции достаточно указывать реквизиты соответствующих организаций. И эта практика в Уфе в последние пару лет только расширялась.А когда граждане переходят на прямые договоры, скажем, с «Башэлектросбытом», то платежи за КРСОИ (коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества - бывшие ОДН) все равно собираются и выплачиваются ресурсникам управляющей компанией. И поскольку показания общедомового и индивидуальных счетчиков в этом случае снимают и получают ресурсники, управляющая компания уже не может контролировать величину КРСОИ и соответственно объем начислений платежей. В результате на практике получается, что некоторые РСО в этой ситуации прячут в данных платежах все свои неучтенные потери. А у управляющей компании из-за необоснованных в данном случае переплат возникает дефицит финансовых средств для содержания дома и проведения текущих ремонтов. И в конечном итоге страдает все тот же житель.Екатерина КЛИМОВИЧ.