Тайна второй квитанции

- Я понимаю: на дворе - зима, на отопление домов расходуется много дорогостоящей энергии. Но ситуация с платежными ведомостями очень странная, и это – мягко говоря! Вот и пришла разбираться в управляющую компанию, - говорит жительница дома № 15 по улице Интернациональной Ирина Климова.
Разговор с ней происходит в офисе УК «Теплый дом». На руках у женщины – две квитанции, датированные концом прошлого года. Речь о коммунальных выплатах за отопление и горячую воду. Одно извещение от управляющей компании, а второе от поставщика ресурсов. Сумма в совокупности, складывается астрономическая.
Ситуацию разъяснил начальник Управления жилым фондом компании Рустам Рамазанов:
- Произошла накладка, связанная с переходом ООО «БашРТС» на прямые договоры. Ранее взиманием платы за отопление и передачей ее поставщику занимались жилищники. Теперь мы вышли из этой цепочки. Сначала тепловики говорили, что не успеют осуществить переход в ближайшее время. А потом пришла обратная информация. Но уже успели разослать квитанции. Получение еще одной бумаги уже от ресурсников и вызвало у людей бурю недовольства.
Пик «народного гнева» уже прошел. Хотя еще пару дней назад возмущенные уфимцы буквально штурмовали офисы тепловиков и жилищников.
Большей частью вопросы были вызваны незнанием новой системы расчета за тепло.
Между тем, впервые о ней заговорили еще летом. Исключив из цепочки управляющие компании, тепловики запланировали и изменение графика выплат. Схема «месяц в месяц» показалась им более выгодной. Что подтвердилось на опыте. В принципе, ничего сложного: для корректного начисления и учета платежей за тепло нужно всего лишь сдать показания до 20-го числа, а оплату произвести не позднее десятого. Если показания не снимаются вовремя, тогда расчет будет по нормативу. Однако здесь злую шутку сыграла банальная неосведомленность людей, привыкших платить по-старому.
Вот как ситуацию прокомментировали в «Баш РТС»:
- Переход на прямые договоры нужен для того, чтобы деньги доходили поставщикам в полном объеме, а потребители могли быть уверены, что их средства использованы по назначению. Накладка с квитанциями вызвана сложностями переходного периода, в будущем такого не случится. Актуальные начисления по каждому лицевому счету можно посмотреть на сайте компании в разделе «личный кабинет».
Сейчас проблема двойных платежек близка к решению. Так, в управляющей компании «Теплый дом» ситуацию прояснили полностью.
- Подняли данные лицевых счетов, по ним провели перерасчет. А после этого перевели полученные средства ресурсникам через «Единый рассчетно-кассовый центр», - говорит Рустам Рамазанов.
Стоит сказать, что исключению их из цепочки платежей жилищники только рады. «Теперь будем заниматься только обслуживанием высоток. Всего их девять, в каждой по 600-700 квартир. Свет, сантехника, уборка мусора, поддержание той же отопительной системы: работы для 30 сотрудников хватает. Раньше мы занимались еще и должниками за коммуналку. Теперь будем выполнять только прямые наши обязанности», - говорят в УК.
Иван БЕГМА.