Южный склон: высотки, парк или городские виллы?

В «Арт-Квадрате» проходит выставка проектов конкурса «Концепция развития южного склона и набережной реки Белой».
Из 50 заявившихся до финала конкурса добрались 18 коллективов. Московское жюри назвало трех победителей: уфимское бюро «Проект М» (возглавляемое членом Союза архитекторов РБ Павлом Мазиным) совместно с бюро «КБ11» (II место), ростовское «АБ Проект» (III место). Первое досталось молодому коллективу архитекторов из девяти человек, специально объединившихся ради этой цели. Мы уже писали об этом конкурсе (№89 за 28 ноября 2018 г., «Не видать берегов»). Но что дальше? Есть ли у победивших проектов надежды на реализацию?
Главный архитектор Уфы Олег Байдин рассказал о задачах, стоявших перед проектировщиками:
- Южный склон Белой - визитная карточка нашего города, территория, которая хорошо просматривается и с автомобильных, и с железнодорожного моста. Пока что построено берегоукрепительное сооружение, предполагается, что люди будут здесь гулять, проводить время.
Парк на этой территории рисовался годов с 50-х, но даже в советскую эпоху, когда денег особо не считали, воплотить идею не смогли: затраты колоссальные. Чтобы они окупились и этот участок заработал, включившись в жизнь города, нужна застройка. Кроме того, сейчас склон разрушается: почва размывается, изменился край бровки. Если взять фото 5-6-летней давности и сегодняшние, это хорошо видно. Путь здесь может быть только один: хорошая инженерная подготовка, рекультивация оврагов со строительством стоков для воды.
Уклон склона в среднем где-то процентов 30. Генпланом города в свое время занимался институт «Ленгипрогор», школа которой привыкла работать с плоскостной частью грунта, а к оврагам относились как к неудобьям. Но если посмотреть на западный опыт (мы проанализировали строительные нормы в Венгрии, Германии, Австрии), уклон в 30 процентов считается оптимальным для застройки. И сегодняшние технологии позволяют здесь строить.
- Наша основная идея - сделать новый центр города, приятный для жизни, работы и отдыха, - рассказывают участники коллектива-победителя Лейсан Галлямова и Константин Кононенко. - Автодороги мы постарались расположить по максимально плоским местам склона - как, впрочем, и здания, высота которых не более двух-трех этажей, выше - только на бровке, где мы постарались сформировать яркий, аутентичный силуэт. Хотя в первую очередь новые объекты не должны загораживать вид на памятник Салавату Юлаеву, что мы наблюдаем на некоторых проектах. Овраги укрепляем путем террасирования и превращения в парковые зоны (мы специально изучали, какие растения могут хорошо прижиться в данных условиях). Так что запроектировали центральный парк и еще небольшие парковые зоны. Пешеходный путь на склон будет начинаться с улицы Цюрупы, однако спуск может отнять много сил, поэтому предусмотрено два фуникулера.
- Чем же будут заниматься уфимцы в новом центре?
- Во-первых, предполагается создать производственный кластер на базе расположенных наверху университетов: нанотехнологии, биотехнологии и так далее. Кроме этого, многофункциональное спортивное ядро с яхт-клубом, кафе на берегу, развлекательный центр плюс сама набережная, с достаточным количеством тени под которой будет приятно гулять.
- Южный склон - абсолютно историческая территория, которую, на наш взгляд, важно сохранить в том виде, в котором она есть сейчас, - поделился своим видением задачи Павел Мазин. - Мы предлагаем сделать ее общественным пространством, создать здесь ландшафтный парк из нескольких зон с четко определенными функциями. Допустим, в районе Труниловской слободы сделать упор на развитие исторической среды: здесь сохранилась интересная застройка, где жил Шаляпин.
В районе Архиерейской слободы предлагаем развивать территорию комфортного малоэтажного жилья городских вилл, таунхаусов. Также хотелось бы восстановить Всехсвятскую церковь, которая здесь когда-то стояла - она очень бы украсила местность. Проектом предусмотрены и характерные яркие точки, видовые площадки, спортивные объекты, интегрированные в ландшафт, и небольшие общественные здания по всему склону: например, рядом с Музеем Тюлькина мог бы появиться Музей современного искусства. И в районе парка «Ватан» можно было бы сделать спортивный объект, подвинув стоянку: это место все-таки используется мало.
Многие проекты конкурса предполагают масштабную реконструкцию склона, неизбежно связанную с большими вложениями. Наше же предложение - максимально использовать существующий рельеф и осваивать территорию поэтапно. Первоначально - просто благоустройство, потом развитие точек роста - фуникулеров и пересадочных станций, различных активностей на набережной, потом - застройка. Все это вполне реализуемо, - заключил Павел Георгиевич.
Проект, занявший третье место, соблазняет высокими и широкими белыми зданиями-башнями высотой этажей в 15 - безусловно, на берегу они смотрелись бы эффектно, особенно если вокруг удастся сохранить зелень. Однако и технологии, и затраты нужны мощные. Проект японского архбюро Arai Architects (это одни из авторов Конгресс-холла, если кто не помнит) охватывает весь берег сетью ломаных, но мягких и эффектных линий. Есть и «мечта застройщика»: весь склон просто занят высотками без особых художественных изысков. По-моему, серых прямоугольников у нас в городе и так хватает.
- Есть разные решения по станции «Юность». Мы предполагали сформировать перед ней лагуну, где могли бы стоять катера и яхты, - высказал свои пожелания Олег Байдин. - Сегодня наш речной флот находится в некотором небрежении, а хотелось бы эту тему возродить. Пока же из-за того, что лагуны нет, владельцы «Юности» были вынуждены до августа бороться с илом, нанесенным половодьем. Сама же набережная мне представляется в виде широкой аллеи из крупномеров с мягкими изгибами, все-таки ничто не дает такого качества пребывания на открытом воздухе, как зелень.
Что касается проекта, который выиграл конкурс, мы будем рассматривать его как некий новый генплан. Возможно, разобьем объект на отдельные лоты и проведем новые конкурсы, чтобы получить наиболее качественные решения. И вообще все крупные государственные объекты, которые будут строиться, в городе, будем проводить через конкурсы, чтобы поднять качество архитектуры.
- Все-таки проект выглядит довольно затратным. Проявляют ли и частные инвесторы интерес к строительству в этом месте?
- На самом деле такой острой проблемы нет. Чтобы получить деньги, нужен ряд условий: выполнить проект, пройти экспертизу и войти в соответствующую федеральную или республиканскую программу. Освоить средства, сдать один объект и получить следующий этап финансирования. Соседние регионы успешно идут по этому пути, и нам ничто не мешает это делать.
Возможно, лучше, когда государство подготавливает инфраструктуру - дороги, сети, к стройплощадке подводятся коммуникации, есть общая схема, регламент - и инвестор входит на территорию, понимая, какие объемы он может получить. Попробуем реализовать и этот вариант.
Екатерина КЛИМОВИЧ.
Фото автора.