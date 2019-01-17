Мусорная реформа в действии

Если в крупных городах республики вывоз отходов отлажен, то в сельской местности не так все просто. Нехватка контейнерных площадок, сбор мусора строго по времени рождали в свое время определенные проблемы в виде стихийных свалок. Сейчас же регоператорам придется искать общий язык с населением.
Во время своей поездки в Благоварский район мы убедились, что к мусорной реформе сельчане пока относятся довольно настороженно. В рейде нас сопровождал заместитель директора МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» Ринат Биккинин. Предприятие стало Региональным оператором по сбору и утилизации мусора в 14 районах, в том числе и Благоварском.
Первым делом мы заехали в поселок Первомайский, где не ждали нашего приезда: улицы с редкими одноэтажными домами были пустынны.
Минуты ожидания затянулись, но вот, наконец, часы пробили половину шестого, и серые улочки наполнились людьми. На пару и поодиночке каждый спешит сдать свой пакет. В унисон с ними из-за угла выехала большая мусорная машина, которая остановилась в нескольких метрах от детского сада – одной из двух точек в поселке, куда она подъезжает.
Едва увесистый ковш опустился, его доверху наполнили пакеты с отходами. От наших вопросов местные жители отмахивались.
- Время покажет, как будет дальше, но я думаю, что все наладится. Привыкнем. Сейчас главное - детей приучить к тому, чтобы мусор не разбрасывали, - объяснил житель поселка Первомайский Василий Крликлер.
К нам подошел заместитель главы администрации Благоварского района Тагир Мустаев, который уверял, что в поселке обязательно появятся контейнерные площадки:
- Следующий этап – переход на селективный сбор мусора. Мы надеемся, что это уменьшит плату. Детей будем обучать этому в школах, приучать с малолетства, но со взрослым населением придется поработать, – рассказал он.
После Первомайского мы отправились в небольшую деревню Покровка. Первым, кто заметил приближение фирменного оранжевого грузовика, стал выбежавший на дорогу пес. Затем, подошел мужчина средних лет со своим пакетом. Ковш послушно спустился. Бросив в него мешок, он поспешно зашагал в сторону одноэтажного здания. Других желающих избавиться от отходов так и не появилось.
- В Первомайском организован бестарный способ вывоза отходов, - говорит заместитель директора МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» Ринат Биккинин. - В будущем количество таких деревень увеличится. Со временем будут установлены контейнеры для сбора коммунальных отходов. На базе предприятия - 120 единиц техники, для муниципальных районов определили перевозчиков, которые на основании контрактов будут отвозить отходы на санкционированные полигоны, которых в общей сложности восемь. В Благоварском районе своего полигона нет, поэтому мусор будет перевозиться в поселок Черкассы (Уфимский район). Также предприятием закуплено 350 евроконтейнеров, которые в основном устанавливаются в Уфе. В деревни и поселки доставляют металлические контейнеры. Вывоз мусора из деревень осуществляется один или два раза в неделю по мере необходимости и по соглашению с сельсоветами и жителями. А в городе – ежедневно. На сегодняшний день основная задача Регионального оператора – охватить вывозом отходов все населенные пункты. Ближе к лету планируем установить контейнеры для раздельного сбора. Если в начале января по Благоварскому району вывоз отходов был организован в 10-12 деревнях, то сейчас почти в 40. И цифра будет расти.
На этом наше путешествие в Благоварский район подошло к концу. От себя добавим, что реформа только начинается, но очевидно, что на первом этапе важно внедрить в сознание граждан саму необходимость складировать мусор только в надлежащих местах, а не где попало. Ну и, конечно, создать соответствующие условия, чтобы люди не занимались поиском укромных уголков, желая избавиться от мусора. К тому же без селективного сбора у этой реформы будущего нет. Ведь в этом вся суть – добиться масштабной переработки произведенных отходов.
Юлия ГОЛОВИНА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.