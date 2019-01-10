Двуликий Янус новизны

Недаром январь своим названием обязан римскому богу Янусу, ответственному за все нововведения и начинания. Вот и у нас в стране, как правило, именно с последними ударами новогодних курантов в действие вступает большинство новых законов.
Плюс два, минус...
Так, одним из наиболее дискутируемых в обществе нововведений стало увеличение ставки налога на добавленную стоимость с 18 % до 20. Предполагалось, что это увеличит поступления в бюджет, однако одновременно высказывались опасения, что подобный шаг может подстегнуть инфляцию. Действительно, цены, хотя и не столь значительно, подросли.
Возможно, это объясняется тем, что для продуктов и других социальных товаров сохранятся льготные ставки в 10 %. В эту группу попадают, например, мясо и мясопродукты, за исключением деликатесных, молоко и молочные продукты, куриное яйцо, растительное масло, сахар, соль, хлеб и хлебобулочные изделия, мука, крупы, живая рыба, за исключением ценных пород, овощи и детское питание.
Также изменение НДС не касается товаров для детей, школьных принадлежностей, книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, а также периодических печатных изданий. В этот же список вошли медицинские товары отечественного и зарубежного производства. Кроме того, остается прежняя ставка НДС для услуг по внутренним авиаперевозкам пассажиров и багажа.
- Однако стоит заметить, что, скорее всего, мы имеем дело с отложенным эффектом, - считает заместитель генерального директора «Финам.ру» Сергей Михеев. - Потому что повышение НДС уже сказалось на стоимости бензина, газа и электричества, а это в свою очередь по цепочке отразится и на цене всех остальных товаров. Вопрос лишь в том, насколько существенным окажется этот рост и сможет ли его компенсировать обещанный рост зарплат бюджетников. Но это покажет время.
Отпуск станет больше
А вот следующая новинка в трудовом законодательстве прошла почему-то незаметно. Уже с 1 января в России изменилось количество дней оплачиваемого отпуска. Это связано с законом о диспансеризации работающего населения. Теперь работодатель обязан предоставить сотруднику дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения медобследования, а работникам предпенсионного возраста - два дня. Таким образом, продолжительность отпусков в России для предпенсионеров увеличится с 28 до 30 дней, а для всех остальных - до 29. Кстати, предпенсионный возраст по новому законодательству наступает за пять лет до выхода на пенсию.
А мусор разделят
К 1 января наша республика, как и остальные регионы России, разработала территориальную схему обращения с отходами и выбрала региональных операторов. Если раньше ответственными за сбор, вывоз и утилизацию мусора были муниципалитеты, то с нового года это стало заботой четырех региональных операторов. Соглашения с регоператорами заключаются на 10 лет. В Уфе им выбрано МУП «Спецавтохозяйство по уборке города».
Как пояснил директор МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» Айрат Ахметов, сбор мусора организован во всех районах города. Хотя зачастую неправильно припаркованный личный автотранспорт жильцов затрудняет доступ к контейнерным площадкам. Тем не менее, уже за первые два дня нового года с территории нашей столицы вывезено 18 188 кубометров мусора.
Плата за вывоз мусора включена отдельной строкой в квитанции за коммунальные услуги. С 1 января она составляет на каждого жителя Уфы - 59 рублей.
Владимир ГЛИНСКИЙ.