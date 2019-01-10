«С бизнесом надо работать, ведь наш бюджет небезразмерный!»…

…вынес свой вердикт мэр Уфы Ульфат Мустафин после общения с предпринимателями.
Ни для кого не секрет, что российский капитал, заработанный не только мозгами толстосумов, но и руками наших соотечественников, беззастенчиво убегает из страны. Одни олигархи скупают в Лондоне целые жилые кварталы, а другие предпочитают теплые берега Штатов, Франции, Испании. И на их фоне реальные проекты вложения частных инвестиций в развитие родного города и республики не просто похвальны, они заразительно патриотичны и требуют всяческого поощрения и поддержки со стороны властей.
Об этом мы говорили с Ульфатом Мансуровичем после осмотра уникальной коллекции ретроавтомобилей, разместившихся пока не в респектабельном выставочном павильоне – как того вполне заслуживают, – а в неказистом с виду ангаре в поселке Кириллово, что находится на границе с нашей Шакшой и Иглинским районом.
Предприниматель Рим Насыров с сыновьями Артуром и Радмиром увлеклись восстановлением и коллекционированием старинных автомобилей еще десять лет назад. Первым экспонатом стал «Москвич-401», а теперь в ангаре 200 красавцев: от «Форда» 1912 года выпуска до трофейных «Опелей», «Виллисов», «Линкольнов», «БМВ»1944 года выпуска, на которых разъезжали самые богатые люди планеты. Здесь и дорогие сердцу любого фронтовика да и детям войны и послевоенной эпохи – легендарные полуторки, «ГАЗы», «ЗИЛы». Здесь же советские спецмашины: милиция, ГАИ, «скорая», и даже РАФИК – одна из первых уфимских маршруток! У каждой из них – своя история. На этой «Чайке» ездил, к примеру, председатель правительства СССР Косыгин, а вот личная «Волга» секретаря Башкирского Обкома Шакирова. «Виллис» 1943 года выпуска попал в кадры фильма «Сестренка», снятого по повести Мустая Карима «Радость нашего дома» режиссером Александром Галибиным. В Белорецкий район к берегам Инзера, где минувшим летом шли съемки, пришлось командировать не только коллекционную машину, но и мастера-водителя – случайному шоферу такой раритет не доверишь!
Все машины в коллекции на ходу, но для участия их в исторических реконструкциях, которые теперь регулярно организуются в городских парках Уфы, ретроавтомобили доставляют все же на эвакуаторах, дабы избежать форс-мажора. А когда сюда перегоняли один из 17 оставшихся в России Як-18, телевизионщики, узнав о столь необычном событии, буквально гонялись с камерой за перевозчиками.
Мэр Уфы Ульфат Мустафин и его первый зам Салават Хусаинов придирчиво осмотрели не только военную технику, хранящуюся прямо под открытым небом, а также уникальные автомобили и мотоциклы, но и поговорили о планах увлеченного семейства. Слухами, как говорится, земля полнится. Казанский приятель младшего сына Насырова, имея там влиятельные родственные связи, активно агитирует уфимских предпринимателей открыть музей в столице соседней республики. Насыров старший, конечно, ответил на заманчивое предложение категоричным «нет», но разговоры, видно, до мэра дошли. Впрочем, это только мои предположения. Однако Ульфат Мансурович в самом деле пообещал предпринимателям помочь с выбором и обустройством площадки. ООО «Легенды техники – ретромир» - под таким названием зарегистрирован этот уникальный музей, не получивший пока в Уфе достойной прописки. Но непременно получит, хочется в это верить.
- Здесь предприниматели вложили свои деньги в интересный проект, надо его поддержать. Если не работать с ними, они уйдут в другие регионы. Наша цель и задача: сделать Уфу комфортным городом для жителей, привлекательным для туристов, доброжелательным для бизнеса – к этому будем стремиться. Я регулярно бываю на стройплощадках, на различных производствах, знакомлюсь с предпринимателями и всегда открыт для диалога, - поделился Ульфат Мансурович своими мыслями.
Галина Ишмухаметова.