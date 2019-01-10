Когда праздник - рабочий

В среднем за сутки столица «производит» 7-8 тысяч кубометров бытового мусора. В праздники этот показатель стабильно растет на четверть. Контейнеры в жилых кварталах заполняются очень быстро. Если остановить вывоз отходов хоть на два-три дня, случится экологический коллапс.
Мы стоим во дворе дома №97/1 по улице Достоевского. На наших глазах около контейнерной площадки останавливается многотонный грузовик-мусоросбощик. Однако подобраться к нужной точке мешают плотно припаркованные легковушки. Перед водителем стоит ювелирная задача: попасть в узкий «коридор», никого не задев.
- Проблема возникла не сегодня. Но в Новый год она обостряется особенно. Люди ездят друг другу в гости, количество машин растет. Часто они блокируют подъезд к контейнерам. Так называемые эвакуаторы не помогут – они не имеют право забирать транспорт во дворах. Но уже скоро будем решать вопрос вместе с Центром общественной безопасности, да и своих юристов привлечем, - сообщили в «Спецавтохозяйство по уборке города».
Но вот опасная дистанция пройдена. Металлический полог поднимается вверх, высвобождая манипулятор. Захват - и опрокидывается тяжелый контейнер меньше чем за минуту. Внутри мусор прижимает специальный пресс. Хотя объем кузова и так кажется немаленьким.
- До полной загрузки можем принять примерно 70 кубометров. За день обслуживаем более сорока таких контейнерных площадок, - объясняет водитель.
В городских кварталах работа мусоросборников особо не заметна, другое дело – села в ближайшем радиусе от столицы. Так, следующей точкой нашей поездки стало одно из них - Дорогино.
Морозную тишину зимнего утра нарушил громкий гудок клаксона: на главную улицу неспешно въехал оранжевый «КамАЗ».
- Прежде местные жители вывозили мусор сами. А сейчас это не нужно, мешки забирает специальная машина. Правда, привыкнуть к вашим приездам мы еще не успели, но это ничего, - объясняет сельчанка Мария Громова.
Проходит минута, и открывается первая калитка, за ней вторая. Движемся дальше. Коммунальщики шутят, вспоминая, как работали 31 декабря и 1 января. «Обслужили последнюю точку, а на часах уже 23-00. Как говорится, успели домой прямо к столу. А уже утром телефон зазвонил снова. Было еще темно, когда выехали на очередную смену». Речь – о звонках на «горячую линию» 8-800-34-78003. Говоря строго, она работает с восьми до двадцати часов, без выходных. Рассчитана, в том числе, на «экстренные случаи». А еще в этом плане помогают социальные сети: горожане шлют фото несанкционированных свалок, туда спустя короткое время прибывает техника.
Для Уфы такой текущий график актуален, в селе же все – «по расписанию». Теперь рейсы спецмашины сюда станут регулярными. Но это еще не все перемены.
- Есть план, согласно которому в течение года необходимо обустроить населенные пункты нашего сельсовета контейнерными площадками. Всего их будет тринадцать, на шесть деревень общей численностью в 4500 жителей. Проведем конкурсные процедуры, а в первых числах февраля хорошо бы приступить к монтажу. Требования там простые: твердое основание и ограждение, - рассказал глава Кирилловского сельсовета Уфимского района Николай Келлер.
Иван БЕГМА.
Фото автора.