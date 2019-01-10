Бизнес в декрете

Порой некоторые увлечения мам в декрете приносят им не только удовольствие, но и становятся источником дохода. Ведь хэнд-мэйд так прочно вошел в нашу жизнь, что заработать на этом хоть и не много, но можно. Однако рынок переполнен предложениями, и найти свою нишу не просто. Но если это удается, то, считай, поймала удачу за хвост.
Хобби как источник дохода
Моя знакомая, мама троих детей, Анастасия Егошина до выхода в отпуск по уходу за ребенком работала в МЧС. И я никогда бы не подумала, что она направит свой потенциал в творческое русло.
- Несколько лет назад увидела интересную технику рисования на воде с переводом изображения на полотно, которая называется эбру, и решила попробовать. Укладывала детей спать и медитировала над водой. Создать такую картину получится даже у новичка, и этим эбру выигрывает у обычного рисования, – рассказывает она. - Моя профессия, конечно, очень далека от творчества. Но тем, кто помогает людям, нередко самим нужна помощь. Психологическая!
В декрете Настя обучилась на сертифицированного преподавателя эбру, что теперь дает ей возможность проводить мастер-классы в садиках и школах. А совмещать это дело с воспитанием детей получается благодаря бабушкам и дедушкам и таймменеджменту.
- Заработать можно, правда, совсем немного. И все же этот скромный доход – хорошая помощь, когда пособие уже не выплачивают. Правда приходится раскошеливаться на лотки для рисования, краски, кисти, бумагу, загуститель (для приготовления той самой волшебной воды). А львиную долю отдаю за аренду помещения.
Созданием бумажных букетов Гулия Зарипова также начала заниматься в декретном отпуске.
- Сделав первый букет из гофрированной бумаги, подумала, что получился оптимальный вариант для подарка. Во-первых, он долго будет радовать, во-вторых, можно спрятать в цветах конфеты, что еще приятнее, и, в-третьих, ручной труд всегда ценится.
Спрос на такие презенты особенно возрастает в праздники. И тогда можно хорошо заработать.
- Дело, конечно, затратное, требуется много разного материала. На первый взгляд вроде бы все просто, но начнешь считать - бумага, клей, корзины, ленты, скотч, конфеты… Многие приходили смотреть, как создается букет, и, увидев процесс, передумывали заниматься этим, - объясняет девушка. - От каждого букета мне остается около 50 - 150 рублей. Подруга говорит, что я очень мало накидываю. Но брать больше рука не поднимается, ведь нужно удерживать заказчиков.
Когда цена кусается
Иногда домашний труд может приносить и существенную прибыль. Например, постоянным спросом пользуется ногтевой сервис. Как рассказывает мастер маникюра Снежана Каримова, этим можно стабильно зарабатывать: уже сложился определенный круг клиентов, да и новые приходят. Ведь услуги «квартирных» мастеров дешевле, чем в салонах.
- Для меня это удобно. Не приходится зависеть от работодателя, я могу сама регулировать свой доход: если надо на что-то накопить беру больше клиентов, а если крупных расходов не предвидится, тружусь в свое удовольствие.
- Какая часть от прибыли уходит на издержки?
- Примерно треть. Сюда входят не только расходы на материалы, а также обучение, поскольку каждый сезон обновляю знания, повышаю квалификацию.
По образованию Снежана экономист, но сейчас мечтает легализовать свой маленький бизнес. Однако для этого необходимо приобрести патент, который стоит немалых денег.
А как у них?
С одной стороны, для государства самозанятые граждане – благо. Ведь эта категория кормит себя самостоятельно, а не обивает пороги центров трудоустройства. С другой – проблема. Ведь этот сектор выходит из поля зрения налоговых органов. Зарабатывает, а прибылью в бюджет не делится.
С начала нового года в некоторых регионах (Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан) введен налог в 4% для самозанятых. Пока он будет работать в качестве эксперимента, и если опыт окажется положительным, то его применят по всей стране. Данный режим должен позволить легализовать доходы от небольших подработок, а тем, кто уже платит налоги – сэкономить.
Мама двоих детей Эльза Файзутдинова занимается вязанием на заказ.
- Мой доход в месяц составляет 1000-3000 рублей. И теперь, если мне придется оформить свое дело, в казну буду отдавать около 120 рублей. Сумма небольшая, но для мамы в декрете – тоже деньги, на которые можно купить молоко и творог, - сетует она.
- С чем связана такая «скромная» выручка?
- Создавать изделия вручную - дело затратное, в основном большая часть расходов уходит на фурнитуру. Например, для вязаной сумки необходимо: два мотка пряжи по 480 рублей, кожаное дно – 450, ручка – 300, утяжок – 120, лейбл – 30, карабин – 35, кольца – 120, подклад+шитье – 310, а ручной труд – 700. Итого: 2545 руб. Сумма получается «круглая», многие просто не понимают всей этой «кухни» и предпочитают купить товар в магазине. А приобрести эксклюзивную вещь могут лишь ценители хэнд-мэйда.
Учиться не поздно
Ольга Орлова, начальник отдела профессионального обучения ГКУ «Центр занятости населения Уфы»:
- Мамы, находящиеся в отпуске по уходу за детьми до трех лет, перед выходом на работу могут по направлению Центра занятости на бесплатной основе повысить квалификацию, получить дополнительные компетенции по своей специальности. Также они могут освоить и новую востребованную профессию. Курсы рассчитаны на мамочек, состоящих в трудовых отношениях.
Сметное дело, 1С-бухгалтерия, специалист по кадрам, менеджер, косметолог, массажист, повар, портной, парикмахер – спектр очень широк. Мы можем организовать любые курсы по их заявкам.
А женщины, которые до выхода в декрет нигде официально не трудились, могут кардинально поменять сферу деятельности. Прежде чем обучиться на ту или иную специальность, необходимо изучить ситуацию на рынке труда. А лучше пройти тестирование в отделе профориентации нашего центра.
В ушедшем году по направлению ЦЗН города прошли обучение 119 декретниц.
Комментарий в тему
Гюзель Байкучкарова, начальник отдела трудовых и социальных отношений администрации города:
- Граней между фрилансерами и предпринимателями быть не должно, так как самозанятый также должен платить в казну налоги. Ведь соцгарантии, трудовой стаж, будущая пенсия – в их интересах.
Индира МАГДАНОВА.