Новая жизнь старой усадьбы

Накануне Нового года Уфа получила отличный подарок. В конце декабря завершилась длившаяся с сентября 2016 года реставрация двух выявленных памятников культурного наследия ХIХ века – домов усадьбы братьев Соловьевых по улице Свердлова № 86 и №88. Одно из зданий комплекса – одноэтажное бревенчатое площадью 160 квадратных метров, у второго два этажа площадью 340 кв. м, построенных из смешанных материалов. Это один из пока что немногочисленных примеров действительно качественной реставрации исторических уфимских домов.
Квартал частного сектора, где располагаются дома Соловьева, попал под застройку, оператор которой – «Инвестиционно-строительный комитет» Уфы после расселения памятников архитектуры объявил конкурс на их реставрацию с задачей возвращения исторического вида. Начальная стоимость работ на аукционе оценивалась в 21,5 миллиона рублей, таким образом, себестоимость реставрации квадратного метра составила не менее 43 тысяч. Победителем конкурса стало ООО «Артель», которая с 1992 года является ведущей в сфере реставрации архитектурных объектов.
- Перед тем как начать реставрировать дом-памятник, выполняются его точные обмеры, фотофиксация отдельных элементов и архитектурных особенностей, поднимаются архивные данные, - поясняет главный архитектор-реставратор ООО «Артель» Вали Каюмов. – Затем определяется степень износа конструкции, с учетом которой составляется план реставрационных работ.
Поскольку после революции усадьба Соловьева была отдана под коммунальные квартиры, 140-летние дома пострадали не только от времени, но и жильцов, вносивших постоянные изменения в исходный проект. Перепланировка расположения внутренних несущих стен и увеличение оконных проемов привели к появлению трещин и снижению прочности всей конструкции.
- В бывшем двухэтажном особняке было проведено укрепление фундамента и стен, имевших серьезные трещины, – рассказал прораб ООО «Артель» Сергей Чащин. – Фундамент, состоящий из 120-сантиметрового слоя бутового камня и известняковых плит, усиливали армированием – закладывался арматурный пояс с опалубкой на глубину метр восемьдесят и больше. Для отвода грунтовых вод был сделан дренаж. В стенах заделаны трещины, пришедшая в негодность старая штукатурка аккуратно удалена и заменена новой. Мы постарались максимально сохранить декоративные элементы экстерьера обоих домов, прежде всего красивую деревянную резьбу. Элементы резьбы были сняты, восстановлены с использованием современных технологий и после нанесения защитного покрытия возвращены на место.
На примере усадьбы Соловьева становится понятным, что качественная реставрация ветхих памятников архитектуры требует времени и стоит немалых средств, нехватка которых представляет основную проблему.
Сегодня в Уфе 11 объектов деревянной архитектуры включены в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Два из них имеют статус объектов культурного наследия федерального значения - Дом Боровского по улице Чернышевского, 83, где Владимир Ленин во время приезда в Уфу в 1900 году встречался с местными социал-демократами, и Дом-музей Ленина по ул. Достоевского, 78, где проживала отбывающая ссылку Надежда Крупская. Еще 64 постройки из дерева и строения смешанного типа обычно с каменным цоколем и деревянным верхним этажом относятся к выявленным объектам культурного наследия. Большинство из этих исторических архобъектов нуждается в той или иной степени ремонта и реставрации.
Алексей Фатыхов.
Фото Валерия Шахова.