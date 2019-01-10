История в квадрате

Территория творческого пространства «Арт-Квадрат» почти готова для визита горожан и гостей столицы. Здесь открыты сквозные проходы через улицы и компактный прогулочный сквер.
- Все строительные работы завершены, территория городского центра безопасна, хорошо освещена в вечернее и ночное время и доступна для посещения круглосуточно, – отметил представитель центра Рим Бикмаев.
Реализация проекта началась в 2016 году: по замыслу квартал, ограниченный улицами Чернышевского, Мустая Карима, Коммунистической и Ленина, должен был представлять единое пространство с офисами, магазинами, кафе, ресторанами, мастерскими, художественными салонами, коворкинг-зонами. Здесь будут проводиться лекции, мастер-классы, круглые столы, кинопоказы, ярмарки, дизайнерские и архитектурные фестивали, творческие выставки, концерты. В реализации проекта участвовали ведущие уличные художники, архитекторы.
Запуск пространства «Арт-Квадрат» полностью планируется на второй и третий кварталы 2019 года, благоустройство территории закончится в мае следующего года.
Но уже в ближайшее время будут организованы экскурсии по территории городского центра, где можно будет узнать об истории квартала и памятников архитектуры, а также о проделанной реставрации. Во время экскурсии можно будет оценить стрит-арт проекты современных уфимских художников.
- У нас это первый проект по организации городской среды по типу лофта, - считает один из авторов данной концепции Дмитрий Винкельман. – Он стал ревитализацией (обновлением) старинного квартала в центре столицы. Немаловажно, что будет организована пешеходная зона, ведь в большинстве случаев тротуары мы отдаем для городского транспорта.
Уникальность и сложность при создании нового арт-пространства в том, что сохранилась целостная историческая застройка из шести зданий XIX века, часть из которых является объектами культурного наследия. Например, дом купца Хакимова, чаеразвесочный заводик «Вогау и Ко», первый в губернии электрокинотеатр «Фурор», дом Коломновых.
Улица Мустая Карима первоначально носила название Бекетовская, в честь помещицы и заводчицы Ирины Бекетовой. Она возвела на свои средства после большого пожара целую слободу для погорельцев. Застроила ее деревянными и каменными особняками, небольшими магазинчиками и лабазами. Там выделялись доходный дом Сахарова, усадьба купцов Поповых, здание Четвертой соборной мечети «Хакимия», манеж Назирова, клуб общества взаимного вспоможения частному служебному труду, дом Емельянова. В советское время Бекетовскую переименовали в Социалистическую, а в 2006 году, когда улица начала застраиваться многоэтажными зданиями, назвали в честь народного поэта, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственной премий Мустая Карима.
Особое место занимает здание бывшей обувной фабрики, где сейчас проходят выставки-продажи изделий народного творчества или хендмейд. Когда-то она, образованная еще в 1929 году и получившая название «Башвест» в 1992-м, славилась своей продукцией.
От завода остались цеха с арочными перекрытиями, которым своеобразный шарм придают следы времени на стенах. В дизайнерской среде лофт – стиль интерьера, естественным образом появившийся в Нью-Йорке в 40-х годах в связи с ростом числа пустующих промышленных зданий, ранее принадлежавших обанкротившимся предприятиям и фабрикам, которые затем были переоборудованы под жилые помещения.
На сегодняшний день практически завершена реставрация «Чайной фабрики товарищества «Караван» («Вогау & Ко») по улице Чернышевского, 88 и Дома купца А.А. Хакимова по Мустая Карима, 6. Местом притяжения квартал станет и за счет проведения концертов, выставок, фестивалей.
Зиля БАДРИЕВА.
Фото Валерия ШАХОВА.