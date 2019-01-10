Садоводы новой формации

С 1 января 2019 года вступает в силу закон № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Собственно говоря, он отменяет само понятие «дача»: вместо девяти видов объединений дачников (что создавало немалую путаницу) останутся два - садоводческие и огороднические товарищества.
Садоводческое товарищество или огородническое - это определяется видом разрешенного использования выделенных ему земель. Справку об этом можно получить в Росреестре, обратившись в любой МФЦ, - таким образом можно и предотвратить мошенничество: продажу вам огородного участка под видом садового. Огороды часто выделялись из свободных земель в дополнение к приусадебному участку и недалеко от него - «под картошку» без права застройки. Количество огородов, расположенных далеко от населенных пунктов, невелико.
Живу в саду, среди пионов
Главное - на садовых участках можно возводить капитальные строения и прописываться в них, причем новый закон даже несколько упрощает эту процедуру. На огородах разрешены только постройки для хранения инвентаря.
Как прописаться в садовом доме?
К ним новый закон относит все здания сезонного использования, кроме хозяйственных построек и гаражей. Чтобы его признали жилым и разрешили прописку, здание должно соответствовать самым общим требованиям к устойчивости строительных конструкций, пожарной безопасности и инженерной инфраструктуре, которым соответствуют большинство построенных для круглогодичного проживания частных домов. То есть это все равно должно быть капитальное строение с коммуникациями - в летнем домике прописаться не получится.
Но теперь не нужно собирать специальную межведомственную комиссию для оценки здания - достаточно направить в муниципалитет заключение по обследованию его технического состояния, подготовленное специалистом - индивидуальным предпринимателем или компанией - членами СРО в области инженерных изысканий. Дому, признанному жилым, должен быть присвоен почтовый адрес.
Также теперь хозяева земельных участков, начавшие строительство или реконструкцию индивидуального жилого или садового дома, должны направить в местный орган исполнительной власти уведомление о планируемых работах. Если этого не сделать, могут возникнуть проблемы при последующем оформлении прав собственности на построенный объект. А с 1 марта такой уведомительный порядок о начале и об окончании строительства или реконструкции (вместе получения разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию, как раньше) станет обязательным. Это связано с изменениями в Градостроительном кодексе.
Переходим на безнал
Второе важное нововведение - с 1 января все садовые товарищества должны открыть счет в банке и принимать взносы, рассчитываться с поставщиками тепла, электроэнергии, воды и так далее только безналичным способом. Решение об открытии и закрытии банковских счетов принимает общее собрание товарищества, контролирует внесение взносов правление.
Теперь будет только два вида взносов - ежегодные членские и целевые, вступительные упраздняются. А если садовод (огородник) не уплачивает их более двух месяцев, его могут исключить из членов объединения. Правда, сделать это можно только решением общего собрания, а председатель обязан за месяц до него отправить неплательщику соответствующее предупреждение. Исключенный может перейти в категорию садоводов-индивидуалов, которые согласно ФЗ-217 все равно обязаны платить те же взносы.
- Эти изменения вызвали у садоводов, особенно старшего поколения, большую настороженность, - комментирует ситуацию председатель Уфимского городского союза садоводов Олег Маликов. - И они обнаружили в Интернете и газетах немало публикаций, что достаточно внести в устав товарищества предложение, в котором будет оговорена возможность собирать взносы налично - и все останется как раньше. Такую формулировку внести можно, чтобы не ограничивать себя излишними рамками. Однако стоит обратить внимание горячих голов на два момента: во-первых, расходование собранных средств возможно исключительно после их попадания на расчетный счет. Второе - при сборе средств СНТ в наличной форме необходимо соблюдать кассовую дисциплину, что сложно и дорого даже для коммерческих организаций, а для большинства товариществ просто невозможно.
Садоводы опасаются и того, что обслуживание счета стоит больших денег. Да, есть банки, в которых можно отдать за эти услуги гору денег, но есть и банки, лояльные к садам.
В течение 2018 года ряд товариществ с нашей помощью активно готовились к вступлению в силу ФЗ-217 и начали принимать взносы только на расчетный счет. Поначалу нововведение было многими встречено в штыки. Но позже те же пенсионеры, что вначале ругались, высказали благодарность председателям. Почему? Ответ прост - каждый из нас ежемесячно оплачивает услуги ЖКХ в кассе банка или использует платежные терминалы, онлайн-банк. Теперь платеж нам - просто еще одна квитанция. А главное, всегда можно проконтролировать, сколько действительно поступило взносов на расчетный счет, сколько потрачено и на что. Ведь члены товарищества имеют право на ознакомление с договорами, актами, выписками и т.д.
Правда, такое право они имели и раньше, но при бесконтрольном обороте наличности найти правду там было сложно. Однако при этом, как и раньше, всю информацию об израсходованных средствах члены товарищества смогут получить только от правления, но не от банка, поскольку это является банковской тайной.
Устав как двигатель прогресса
Новшества принятого закона № 217-ФЗ диктуют необходимость отредактировать уставы СНТ: с 1 января большая часть их фактически перестала иметь силу.
- В большинстве случаев они требуют не корректировки, а полной переработки, - считает Олег Маликов. - В 1990-е, да и потом они писались для галочки, без понимания, зачем это нужно. Даже если не было бы нового закона, необходимо корректировать в первую очередь статьи о проведении общего собрания членов СНТ и собраний правления, о выборе и порядке работы правления и его председателя - это уже почти половина устава.
Наша рекомендация - заняться уставом и документацией в целом незамедлительно. Иначе СНТ могут столкнуться с ситуацией, когда они просто неправомочны сделать что-то необходимое.
Например, законом разрешается проводить собрания в очно-заочной форме, что очень удобно, так как собрать кворум общего собрания - 50% плюс один голос (а решения общего собрания принимаются большинством голосов от общего числа присутствующих) - очень проблематично. Допустим, у вас 500 членов СНТ - рассчитывать, что на собрание явится 251 человек, зачастую нереально. Но если возможность проводить общее собрание в очно-заочной форме описана в уставе вместе с порядком его проведения, то собрание организуется, например, в течение месяца - садоводы могут подъезжать и голосовать в любое удобное время в течение этого срока.
Образцы устава (как и других необходимых документов) разработаны нашей юридической службой, и мы готовы всем помочь. Однако его все-таки надо дорабатывать под каждый СНТ индивидуально, поэтому просто выдавать бланк устава мы считаем ошибочным - адаптировать документ для каждого товарищества должен специалист в области законов о садоводстве.
Екатерина Климович.