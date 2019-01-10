Стартует театральный марафон

2019-й объявлен в России Годом театра. Он совпал со 100-летием со дня рождения республики. Ведущие творческие коллективы подготовили для зрителей новые постановки.
БГТД имени М. Гафури открыл юбилейные торжества премьерой народного эпоса «Урал-батыр». Для башдрамовцев год вдвойне знаменателен – театр отметит свое 100-летие. К этим датам приурочены гастроли коллектива в Москве.
В начале февраля на основной сцене Театра имени Пушкина пройдут показы его лучших спектаклей.
4 февраля зрители увидят «Зулейха открывает глаза» по книге Гузель Яхиной. Спектакль, поставленный режиссером Айратом Абушахмановым, получил высокую оценку автора и восторженные отзывы зрителей. По итогам 2018 года он номинирован на театральную премию «Золотая маска».
5 февраля москвичи познакомятся с постановкой по пьесе Мухаметши Бурангулова «Шауракэй». Эта музыкальная комедия (на основе башкирского фольклора) уже 10 лет радует зрителей.
6 февраля зрителей приглашают на спектакль «Навстречу мечте» по автобиографической повести Айгиза Баймухаметова «Не оставляй, мама!» о тяжелой жизни воспитанников детского дома. Постановка Ильсура Казакбаева получила спецприз «За лучший актерский ансамбль» и «За обращение к современной национальной прозе и поиск нового театрального языка» на Международном фестивале национальных театров «Алтан сэргэ» в Улан-Удэ, стала победителем в номинации «Лучшая режиссура» на Международном фестивале современной драматургии «Коляда-plays» в Екатеринбурге.
В этот же день гастроли завершит театрализованное представление с участием всего коллектива.
Агентство «Башинформ» сообщало о юбилейном гастрольном туре Башдрамы по России и зарубежным странам.
Театр оперы и балета подарит зрителям знакомство с оперой Джузеппе Верди «Аттила». В роли режиссера выступит двукратный обладатель премии «Грэмми», лучший бас мира Ильдар Абдразаков (это его «проба пера» в качестве постановщика). Партия великого гунна считается его коронной, с ней он блистал в самых разных постановках оперы - в «Метрополитен-опера»», Мариинском, Монте-Карло. Примечательно, что премьера именно этой оперы открыла театральный сезон ««Ла Скала», где заглавную партию исполнил наш соотечественник.
Национальный молодежный театр имени М. Карима в рамках 100-летия народного поэта Башкортостана в апреле планирует премьеру «Долгого-долгого детства» по повести М. Карима (режиссер-постановщик Мусалим Кульбаев).
Юбилею республики и 130-летию Мухаметши Бурангулова посвящен спектакль «Башкирская свадьба», премьера намечена на конец марта. В этом же месяце планируется участие труппы в Театральном декаднике, где покажут три спектакля: «Щелкунчик» (режиссер-постановщик З. Сулейманов), «Любовь и ненависть» (Р.Хакимов) и «Алые паруса» (М. Кульбаев).
С 8 по 13 апреля в рамках федеральной программы «Большие гастроли» артисты Молодежного побывают в Перми. На площадке Театра юного зрителя башкирские артисты покажут спектакли «Волшебная мельница» и «Радость нашего дома» по произведениям М. Карима, «Я считаю до пяти» по М. Бартеневу, «Ночевала тучка золотая» по А. Приставкину. Ответные гастроли ТЮЗа состоятся в сентябре. Пермяки привезут спектакли «Отрочество», «Лев, колдунья и платяной шкаф», «Предместье», «Первая любовь», «Еврейское счастье», «Гришка Вольт».
Театр кукол готовит три премьеры. 16 февраля - спектакль для взрослых «Lovers Trip» («Любовное приключение»), 14 сентября - к юбилею А.С. Пушкина «Сказку о царе Салтане».
Также поставят «Пиковую даму».
В республике успешно работают 12 профессиональных коллективов (их посещают более одного миллиона зрителей в год) и 2200 народных.
- Предстоящий год будет интересным и насыщенным, - сказала на торжественной церемонии министр культуры Амина Шафикова. – Уфа числится в маршруте Театрального марафона, который стартует во Владивостоке. Также в 2019 году у нас пройдет Международный фестиваль тюркоязычных театров «Туганлык».
Саша БЕЛОВА.