Человеческий фактор собаки

Улочки, магистрали и дорожные развязки города – здесь даже зрячий не всегда найдет дорогу сразу. А как не заплутать людям с нарушением зрения? Им помогают собаки-поводыри.
Совсем недавно у Клуба владельцев собак-проводников РБ «Актырнак» был первый день рождения. Здесь 24 человеко-собаки со всей республики общаются, ищут хороший корм или ветеринара и поддерживают друг друга в проблемных ситуациях, которые возникают зачастую из-за несоответствия региональных правил с нормами Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (от 24.11.1995 N 181-ФЗ).
- На нашей практике весомой проблемой является ограничение по допуску собак. Не пускают в автобусы и такси, торговые центры, кафе, медицинские и спортивные учреждения, даже в полицию порой невозможно зайти. Увы, сейчас многое зависит от человеческого фактора, - рассказывает руководитель клуба Гузель Хасанова, которая потеряла зрение через семь лет после перенесенного энцефалита. Однако она не оставила скалолазания и заслужила звание мастера спорта, счастлива в браке, воспитывает детей и ведет активный образ жизни. В этом ей помогает лабрадор Андора.
- Собака-проводник для слабовидящих – это, в сущности, техническое средство реабилитации, неотъемлемая часть нормальной жизни, как инвалидная коляска или слуховой аппарат предоставляет слепому независимость, свободу, мобильность, раздвигает границы общения, - убеждена она.
Изучив маршрут, собака может провести партнера через любые хитросплетения улиц, избегая луж, открытых люков, препятствий и опасных участков, она отличный друг и личный психотерапевт. Если владелец часто ходит новыми маршрутами, пес поможет идти по правилам: обходит других пешеходов, тормозит на развилках, перед проезжей частью. Собаки обучены и социализированы, они не реагируют на шум города, других животных, и даже звук стрельбы не собьет пушистого помощника с пути. В квартире он тоже готов прийти на выручку – найдет оброненные очки, трость, перчатку… Одной из ключевых функций является психологическая и моральная поддержка слепого человека. Ведь зачастую пес заменяет им родню, друзей, знакомых.
В России существует два федеральных центра, где готовят собак-поводырей – специалисты одного из них приехали на день рождения Клуба, чтобы проконсультировать уфимцев. Как и где можно обзавестись четвероногим другом? Сколько это стоит? Какие преимущества получает инвалид по зрению, какие обязанности берет на себя? Как скорректировать поведение молодой собаки? Ответы на эти вопросы уфимские кинологи, увы, не знают.
- Мне хочется призвать людей не бояться собаки-проводника. Наши лабрадоры и овчарки никогда не укусят прохожего, не станут пачкать в помещении или грызть мебель, несмотря на то, что ходят без намордника, ведь в «сбруе» пес не сможет работать в полную силу, например, поднять упавшую вещь, - напоминает Гузель Хасанова. – А с ними мы можем приносить добро и пользу окружающим, заниматься волонтерским движением и жить полной жизнью.
Денис САЛИМГАРЕЕВ.