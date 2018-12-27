Стратегия выводит на социалку

Одним из главных пунктов повестки дня последнего в 2018 году заседания городского Совета стало принятие Стратегии социально-экономического развития Уфы на период до 2030 г. Для того чтобы двигаться вперед в правильном направлении, необходимо оценить текущее положение дел, что возможно прежде всего на основе анализа статистических и рейтинговых данных, позволяющих понять его сильные и слабые места на фоне других мегаполисов. По данным Стратегии, в ранжире конкурентоспособности городов, основанном на анализе показателей экономики, социальной и финансовой сферы за 2017 год, Уфа заняла 6-е место среди 13 миллионников и 8-е при включении в расчет еще 5 субмиллионников с населением свыше 600 тысяч человек.
Лидером практически по всем рассматриваемым показателям в 2017 году стала Тюмень. На втором месте - Екатеринбург и Краснодар – благодаря сбалансированности показателей экономической, социальной и финансовой сфер. Четвертое место поделили Казань и Ростов-на-Дону.
Как отмечается в Стратегии, по большинству социальных показателей Уфа занимает в списке среднее положение, что не соответствует уровню ее экономического развития и потенциалу. В связи с этим для города актуальна проблема дисбаланса развития экономической и социальной сфер.
При населении в 1 миллион 131 тысячу человек Уфа находится на последнем месте среди городов-миллионников по жилищной обеспеченности, составляющей всего 23,7 квадратных метра на человека. По естественному приросту населения на протяжении 8 лет столица Башкортостана занимала 1–2 места, но в прошлом году потеряла лидерские позиции, заняв 8-е. Относительно высокой остается и доля безработных в общей численности населения.
При этом экономическая ситуация оказывается существенно лучше социальной: по большинству показателей экономического развития Уфа занимает место в Топ-5 рейтинга конкурентоспособности. По производительности труда входит в первую тройку, по инвестициям в основной капитал, несмотря на снижение показателя в 2017 году, улучшила конкурентные позиции (перейдя с 6-го на 4-е место). По показателю сальдированного финансового результата организаций город в прошлом году достиг лидерских позиций.
На основе вышеизложенных данных авторы Стратегии делают вывод о том, что для повышения конкурентоспособности в средне- и долгосрочной перспективе Уфе необходимо нивелировать отставание по показателям социальной сферы. Именно на это будет нацелена работа столичной администрации, тем более что приоритет решения социальных вопросов (с целью повышения качества жизни населения) задает и руководство республики.
Алексей ФАТЫХОВ.