Дуэль с прививкой

Как только на свет появился мой ребенок, в родзал зашла медсестра с папкой документов и, протягивая ручку, спросила:
- Подпишете согласие на вакцинацию малыша?
В этот момент мне, новоиспеченной маме, пришлось принять трудное решение – я отказалась. Ведь в тот момент ничего не знала о прививках, тем более о тех, которые делают новорожденным.
В первые сутки жизни в роддоме младенцу предстоит получить две вакцины – от гепатита В и туберкулеза. Благо, медики готовы подсказать, как лучше поступить. Ведь не всегда прививка может пойти на пользу.
- Дети, рожденные больными и недоношенными, нуждающиеся в лечении после родов, конечно же, вакцинации не подвергаются. Есть ограничения и по массе тела: малыши менее 2300 грамм прививаются чуть позже. Многие мамы здоровых деток отказываются от прививки от гепатита В. Я, например, тоже против, чтобы его делали ребенку, только что появившемуся на свет при условии, что сама мама не является носителем HBs-антигена. Если же она переболела гепатитом В или является носителем антигена, то риск заразить младенца повышается. В данном случае для новорожденного вакцинация необходима. Когда беременная встает на учет в женскую консультацию, она должна сдать все необходимые анализы. Если же результаты показали, что она здорова, то для малыша нет угрозы, - объясняет заведующая отделением для недоношенных и патологии новорожденных РДКБ, врач-неонатолог Алсу Байкова. - Иначе обстоит дело с гепатитом А («поймать» его можно даже через немытые руки), гепатитом С. Своих внучек прививала ближе к 2-3 годам, когда появилась необходимость посетить стоматолога. А вот БЦЖ желательно сделать в роддоме, не только потому, что туберкулез «поднял голову», сама процедура требует особой техники: препарат вводится внутрикожно и новорожденному важно сделать это правильно. А в поликлинике нет потока детей на БЦЖ, потому что большинство уже привиты.
Польза или вред
В роддоме я познакомилась с молодыми мамами, с которыми сейчас общаемся в групповых чатах. Однажды разгорелась занятная дискуссия.
- Мы еще ни одну прививку не сделали. Мне кажется, вакцинация – это как сыграть в русскую рулетку: никогда не знаешь, чем обернется, - сказала Гузель Низамова, мама годовалой дочки. – Если ребенок крепкий, то, возможно, и последствий не будет, а если слабый? Дети многих моих знакомых, которые вакцинируются по плану, постоянно болеют. И за примером далеко ходить не надо: вот у сына сестры после прививки отказала почка.
Мама первенца Лилия Хужахметова еще во время беременности решила, что прививаться будут обязательно.
- Рано или поздно через это придется пройти каждому: либо в садике, в школе, институте, либо на работе. Если нет неврологии, анализы в порядке, почему бы и нет? Помню, в 18 лет мне сделали прививку от гепатита, которая вызвала осложнения. А вот если привили бы еще в детстве, перенесла намного легче, - рассказала она.
- Не думаю, что в поликлинике это делается лишь для выполнения планов. Моя свекровь в детстве очень тяжело переболела корью, поэтому я сама завела речь о прививках, - высказала свое мнение мама двоих детей Алла Мигунова.
- Прививала и своего сына, и дочку, но младший ребенок первую вакцинацию тяжело перенес, поэтому пожалела, что не подождала хотя бы до трех лет, - отметила Ирина Ильмурзина, мать троих детей.
Больная тема
Сегодня вопрос о вакцинации превратился в крайне неоднозначную тему: спорят мамы в соцсетях и в мессенджерах. Одни говорят, что прививки вызывают необратимые последствия, другие считают, что позиция их сторонников ставит здоровых малышей на грань эпидемии.
Вакцинация – дело добровольное. И с антипрививочниками вроде бы не поспоришь: это их решение. Но вместе с тем оно должно быть осознанным.
Врачи уверяют, что справиться с такими опасными недугами, как столбняк, дифтерия, корь, без дополнительной помощи не получится. Привитый организм, столкнувшись с угрозой, должен справиться благодаря запасу антител. И самые безобидные осложнения, которые, возможно, придется перенести ребенку – температура, недомогание, плохой сон.
- Некоторые родители не приводят своих детей на вакцинацию в основном от незнания. И это побуждает их штурмовать просторы Интернета (в основном форумы) в поисках ответа о поствакциональных осложнениях. Хотя достаточно изучить научные статьи и проконсультироваться с участковым педиатром. В основном обеспокоенных мам пугает состав вакцин, где содержатся консерванты – соединение ртути, формальдегиды. Но ведь многие и не знают, что тот же формальдегид естественным образом вырабатывается и в организме человека. Доза химических соединений в вакцине настолько мала, что не считается токсичной. Поэтому в первую очередь, необходимо понимать, какое количество жизней спасает прививка. И мы всегда за вакцинацию здоровых ребят, учитывая, что в семье нет болеющих людей. Если соблюдены все условия, то никаких осложнений прививка не вызовет, - рассказывает заведующая педиатрическим отделением поликлиники №2 Дарья Симонова. – В нашем учреждении большинство родителей одобряют такую профилактику. Конечно, есть и те, кто по личным или религиозным соображениям отказывается. Поэтому мы приглашаем на иммунологические комиссии, чтобы развеять все их сомнения.
Импорт лучше?
Как правило, в поликлинике в первые месяцы жизни малышей прививают от коклюша, дифтерии и столбняка отечественной бесплатной вакциной АКДС. Однако некоторые родители предпочитают идти туда со «своей», купленной в аптеке: импортный аналог Инфанрикс гекса помимо вышеперечисленного, включает в себя защиту от гепатита В, полиомиелита и гемофильной инфекции. Он имеет меньше побочных эффектов, так как в нем нет бактериальных клеток. Даже сами участковые педиатры советуют при возможности потратиться на заграничную альтернативу. Так поступила и наша собеседница Айгуль Усманова.
- Для полного курса вакцинации необходимо было три препарата, каждый из которых стоит по 2000 рублей. В первый раз ребенок перенес без «побочек», а после второго и третьего – были лишь те симптомы, которые указаны в инструкции, - поделилась она.
Однако если не учесть ряд мер, вакцину в аптеке могут и не продать.
- Эти препараты требуют особых условий хранения, поэтому покупатели должны принести специальную тару, которую можно взять в поликлинике, либо приобрести у нас термопакет, - комментирует Анна Валишина, фармацевт одной из аптечных сетей. - В чеке мы расписываемся, ставим дату и время, когда вакцина передана в руки. Это делается для того, чтобы медперсонал знал, как долго прививка находилась вне комфортных условий. А в поликлинике ее сразу же должны поместить в холодильник.
- Однозначно импорт предпочтительнее. Хотя технология изготовления вакцин мало чем отличается, но зарубежные аналоги очищены лучше и осложнений от них гораздо меньше. К сожалению, сегодня наша фармацевтика и вакцинопроизводство находятся на довольно низкой ступени, а снабдить поликлиники импортными препаратами порой не только дорого, но этому еще мешают и антироссийские санкции, - резюмировала врач-неонатолог Алсу Байкова.
Индира МАГДАНОВА.