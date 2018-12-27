Щедрые сердца

Самый трогательный детский утренник прошел в специализированном Доме ребенка – Снегурочка вместе с главой городской администрации Ульфатом Мустафиным поздравили маленьких воспитанников.
Подарки ребятишкам мэр раздавал лично, исполняя роль Деда Мороза, пусть и без привычной бороды и красной шубы. Сотрудников Дома ребенка он искренне поздравил с наступающим Новым годом:
- Только люди с добрым и щедрым сердцем могут работать здесь! Спасибо за ваш труд, - сказал он, обращаясь к педагогам. – Видно, что дети здесь чувствуют себя как в семье. Раньше, когда работал в Кировском районе, часто заходил, и сейчас понимаю - трудится прекрасный коллектив.
Свой визит Ульфат Мустафин начал с самого въезда с улицы Авроры: вместе с главой Кировского района Динаром Халиловым они осмотрели всю территорию, отметив неполадки.
Выяснилось, что всегда были проблемы с крышей из-за отсутствия грамотного водоотведения, со временем вода повредила цоколь, стала заливать подвал. Ремонт здания по обоюдному согласию запланировали на лето. Внимание мэра обратили и на слабое освещение территории: 8 фонарей не справляются с ранними зимними сумерками во время детских прогулок.
- Освещенность должна быть лучше, - сказал Ульфат Мустафин и распорядился - Динар Галиевич, надо с Горсветом поработать над этим: установить дополнительные опоры при необходимости.
Следующий год для Дома ребенка станет юбилейным, учреждению исполняется 75 лет. К этому празднику мэр предложил обновить игровые площадки и установить новый городок, приспособленный для малышей младше 4-х лет.
- К нам зачастую попадают очень сложные дети: с психологическими травмами, с физическими и психическими отклонениями, - говорит замглавврача Елена Алиева. - Здесь они получают полное обследование, медикаментозное лечение, физиопроцедуры, нейросенсорную реабилитацию. Для этого есть не только физиотерапевтический и процедурный кабинеты, но и бассейн, гидромассаж, кабинеты для ранней абилитации.
- Сразу заметно, что детям здесь хорошо, и они счастливы, – отметила замглавы администрации Алина Сулейманова.
- В карантине – самые «тяжелые» малыши, от которых родители отказались сразу после рождения, - рассказывает начмед Виктория Костарева. - Мила появилась на свет без половины лица: патологию обнаружили еще на ранних сроках беременности, но мать отказалась от аборта. Теперь девочка находится на попечении государства и прошла операцию в Москве. Для нее уже нашлись усыновители.
В одном из кабинетов оборудована настоящая квартира. Здесь дети узнают, что такое плита и телевизор, учатся пользоваться обычными для горожан предметами.
- Дети, растущие вне семьи, не знают, что такое кухня, не умеют ориентироваться в пространстве квартиры, поэтому для них здесь проводят занятия с психологом и логопедом, - поясняет начальник городского Управления по опеке и попечительству Татьяна Квасникова. – Здесь они встречаются с родственниками, ведь возвращение ребенка в кровную семью является одним из главных приоритетов.
Сегодня в Доме ребенка воспитывается 126 детей, у каждого - своя история. Ваню сюда привела мать, которая вышла замуж второй раз, и сын для нее стал обузой. Мальчик был в последней степени истощения, скелетик, обтянутый кожей - вероятно, его забывали кормить, хотя мать уверяла, что он сам отказывается от еды. Персонал боялся, что организм малыша так и не сможет переваривать пищу, но уже скоро он ел наравне с остальными, заметно поправился, заблестели глаза, стал участвовать в утренниках… Суд решил не лишать женщину родительских прав, ведь формально она вполне благополучна. Впрочем, забирать сына она не спешит, зато не забыла опустошить банковский счет, куда государство перечисляло средства для ребенка. Это не единственный случай, когда родители используют своих детей как источник дохода: двухлетнюю Диану, родившуюся без прямой кишки, горе-мать не постеснялась забрать прямо перед операцией. Хирургическое вмешательство пришлось отменить. А через несколько дней малышка вновь оказалась в ставших родными стенах учреждения – родительнице нужны были только деньги. Девочке пришлось заново проходить тяжелую подготовку к операции, которая, к слову, состоялась успешно.
С начала текущего года в кровные семьи возвращен 41 ребенок, на усыновление переданы - 33, в приемные семьи и под опеку – 43. В детские дома и дома-интернаты переведены 11 детей, одного из которых уже определили в приемную семью.
Юлия ПАХОМОВА.