Безопасность - школьникам уфимского лицея №160

На улице Амантая,11 возле лицея №160 работники МБУ по содержанию и благоустройству Кировского района положили «искусственные неровности» и установили знак "пешеходный переход".Это сделано по настоятельным просьбам жителей – микрорайона, родителей и педагогов учебного заведения.Дорога к школе – это довольно крутой спуск, и по нему часто едут машины. Чтобы обезопасить путь к лицею и сделан такой искусственный ограничитель скорости.- Мы делаем это обычно летом, но в необходимых случаях и зимой, главное, безопасность детей, - говорит директор МБУСиб Газизьян Ахмедьянов.Это прорезиненное покрытие шириной 50 см., на опасном участке его продублировали. И водители действительно снижают скорость, едут осторожнее.В том месте, где дети норовят перебежать дорогу, установлен знак "пешеходного перехода". Теперь безопасность школьников под контролем. Однако осторожность не помешает, ведь знак - это не волшебный доспех, уберегающий от беды. Ребенок должен знать, что при переходе через дорогу необходимо внимательно смотреть по сторонам и убедиться, что движущееся авто пропускает его.Даже самый дружелюбный водитель может на секунду отвлечься, не разглядеть пешехода из-за тумана или снегопада.Будьте внимательны и осторожны!Лилия ЗИМИНА.Фото автора.