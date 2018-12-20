Долгожданные ключи под Новый год

До 25 декабря врио главы РБ Радий Хабиров поручил ввести в эксплуатацию пять многоквартирных домов для обманутых дольщиков. Один из них в Уфе – дом №7 на Дагестанской.
- Ждем свою квартиру уже четыре года, должны были справить новоселье в апреле, - рассказывает Тимур Гарипов. – В целом дом почти готов, но почему не вручают ключи, не понимаем.
История злополучного дома похожа на детектив с поиском неуловимого виновника. Жилой комплекс «Серебряный ручей» начал строиться еще в 2003 году. Однако десять лет назад что-то пошло не так: вдруг застройщику ООО «Крона», входящему в ГК «Рассвет», отказались продлить договор аренды земельного участка. Почти на год стройка замерла, и даже после ее возобновления процесс засбоил. Стали срываться сроки сдачи, дольщики перешли в разряд обманутых и начали проводить пикеты, писать обращения. Вскоре сотрудники МВД по РБ возбудили уголовное дело по задержке строительства, пострадавшими дольщиками были признаны около 700 человек.
Сегодня «Серебряный ручей» представляет собой группу недостроенных высоток, отделенных от демского жилого массива снежным полем и все еще не замерзшим ручейком. Замерли строительные краны, будки пусты, лишь доброжелательный сторож пояснил нам куда идти. Около седьмого дома внезапно возникла группа людей, одного из которых мы попросили дать комментарий.
- Готовимся завтра принять комиссию Госстройнадзора, - пояснил пресс-секретарь уфимского филиала ГК «Рассвет» Артем Арефьев. – Если она примет объект, в чем мы полностью уверены, то акт ввода в эксплуатацию и другие документы оформим в понедельник. И уже на следующей неделе наши дольщики смогут получить ключи.
По его словам, готова вся инфраструктура и благоустроена территория. На вопрос, почему дом не был сдан ранее, Артем Арефьев озвучил свою версию произошедшего.
- Проблемы связаны с неправомерными деяниями бывших чиновников, на которых заведены уголовные дела, - пояснил он. – Сейчас мы нашли понимание с новым руководством республики и города, работаем в тандеме.
Остальные проблемные дома №№ 9 и 10 запланированы к сдаче на первый квартал 2019 года. Для финансового усиления строительства компанией подана заявка в банк. Переговоры вышли на финишную прямую, документы проходят квалификацию, и вскоре, как надеются в «Кроне», стройка активируется.
На данный момент в регионе насчитывается 97 проблемных домов, в реестр обманутых дольщиков включены 2700 человек. Общее количество граждан, приобретавших квартиры в проблемных домах, – 7292.
- За 11 месяцев 2018 года из данного перечня исключены 11 домов, ключи от своих долгожданных квартир получили 674 обманутых дольщика, - пояснил председатель Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Григорий Невоструев. – До 25 декабря также запланирован ввод в эксплуатацию четырех домов в Ново-Булгаково. В январе-феврале 2019 года планируется завершение строительных работ в трех домах «Миловского парка» в Уфимском районе.
Зиля БАДРИЕВА.
Фото Валерия Шахова.