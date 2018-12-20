В формате диалога

- Микрорайон большой, со своими широкими улицами, школами, поликлиниками. Вижу здесь достаточно проблем и, естественно, это вызывает нарекания и недовольство жителей. Есть вопросы, которые мы можем быстро решить, но есть и глобальные, требующие времени и средств. Бюджет города ограничен, поэтому в чем-то может потребоваться помощь республики, - с этих слов начал встречу с жителями Сипайлово мэр Уфы Ульфат Мустафин.
За два с половиной часа он и представители всех подразделений городской и районной администраций дали подробные ответы на волнующие горожан вопросы. Среди них традиционно жилищные, транспортные проблемы.
Будет детсад
Важным для жителей улицы Набережной остается вопрос недостроенного детского сада. Шесть лет назад городские власти отдали под застройку земельный участок, на котором сегодня и стоит долгострой. О том, почему сложилась такая ситуация, рассказал директор компании-застройщика ООО «Стройтехмонтаж», депутат городского Совета Уфы Александр Баутский:
- В 2015 году при сдаче жилых домов №№11 и 15, детский сад был включен в территорию возведенного объекта. С главой администрации Октябрьского района Робертом Ахуновым мы три года пытались через Росреестр разграничить участки, но все безуспешно. Чуть позже через апелляцию сделать это все же удалось. Сейчас идет юридическое оформление земли. Сдача и ввод детского сада – 1 сентября 2019 года, но, думаю, фактически это состоится на два месяца раньше.
Не обошлось и без вопроса о благоустройстве набережной Уфы. После введения первой очереди, вторая остается недостроенной. К тому же до сих пор не обустроены межквартальные проезды.
- Вторая очередь финансировалась в 2013-2015 годы через федеральный бюджет. К сожалению, часть средств была снята. Сейчас для завершения работ по обустройству тротуаров, велодорожек, проезжей части необходимо порядка 120 миллионов рублей. Мы пытаемся включить объект в различные федеральные программы, чтобы привести его в соответствие, - прокомментировал ситуацию начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации города Радмил Муслимов.
Председатель районного Совета ветеранов боевых действий Ильдар Идрисов посетовал на нехватку отдельного врачебного кабинета для своих сослуживцев.
- В районе проживают 1600 ветеранов. Раньше мы могли сидя в очереди пообщаться, обсудить свои проблемы, вспомнить коллег. Потом кабинет закрыли, и мы приходим на прием на общих условиях. Причем температурящих приходится пропускать без очереди, но ведь среди нас - люди, получившие некогда ранения, контуженые, инвалиды.
Данный вопрос сити-менеджер поручил проработать городскому отделу охраны здоровья населения.
- Завтра же мне доложите о результатах. Кабинет надо вернуть. Мало того, создать все условия. Пусть пациентов встречают и чай ставят, - сказал он.
Еще один вопрос, поднятый Идрисовым, касался плотной застройки микрорайона, которой грешили тридцать лет назад.
- Надо признать, что точечная застройка имеет место быть. В последнее время с уплотнением территории, в погоне за прибылью, сильно «заигрались» и архитекторы, и строители, - согласился Мустафин.
Судьба объекта
Долгострой между озером Кашкадан и гипермаркетом «О'Кей» находится за забором уже много лет. Планировалось, что здесь разместится спортивно-развлекательный центр. Позже застройщик пересмотрел свои намерения, решив возвести торгово-развлекательный центр, но и этого не произошло.
Ответ держал начальник Главного управления архитектуры и градостроительства администрации города Олег Байдин:
- Сейчас мы ведем работу по возвращению участка городу. Исторически сложилось, что Сипайлово - спальный район. Здесь стоит серьезная задача по улучшению качества благоустройства. Единственный оставшийся резерв, который может быть использован в этом плане, площадь у озера, улица Рыльского и набережная реки. Вышеупомянутый объект хорошо расположен, мы планируем, что он будет социальным. Или спортивным, или это будет поликлинический комплекс.
Собрать отделения-пазлы поликлиники №43 воедино – мечта всех жителей микрорайона. Сегодня на Рыльского находится самый первый комплекс медучреждения, на Жукова принимают узкие специалисты, на ул. Набережной – женская консультация. Чтобы обойти их, потребуется около часа. К тому же Олег Анатольевич отметил важную вещь: многоэтажки на этом участке точно возводиться не будут.
Актуальным остается вопрос выезда и въезда в Сипайлово в часы пик, когда движение по улицам Жукова и Бикбая затруднено. Выехать из микрорайона можно было бы и по ул. Сипайловской, но там круглосуточно курсируют еще и большегрузы. Решить проблему можно, реализовав проект продолжения проспекта Салавата Юлаева до ул. Сельской Богородской.
- Трафик проходит быстрее, но пропускной способности все-таки не достаточно. Готовый проект у нас есть, - добавил Радмил Муслимов.
«Мусорная» тема
Как заметили сипайловцы, владельцы и работники торговых точек уделяют содержанию прилегающей территории недостаточно внимания. Мусор и грязь только портят внешний облик. Контейнеры вовремя не опустошаются, а на субботники предприниматели и подавно не выходят.
- К сожалению, у нас нет возможности принудить их это сделать. Все остается на их совести. Однако сотрудники Центра общественной безопасности вместе с представителями районной администрации выходят в рейды, составляют протоколы на нерадивых бизнесменов. Сумма штрафов незначительна – 500, максимум 1500 рублей. Многим легче заплатить эти деньги, чем исправить ошибки, - рассказала начальник Управления по предпринимательству, потребительскому рынку и туризму Луиза Макшукова.
Как заметила Луиза Саримовна, на рассмотрение депутатам Госсобрания – Курултая РБ прошлого созыва уже вносилось предложение об увеличении штрафов по административным правонарушениям, но тогда законодательную инициативу они не поддержали. В сентябре состав значительно обновился, и попытка будет предпринята вновь.
Мария АПКАРИМОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.