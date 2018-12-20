А у нас в подъезде...

Дом №10 по улице 8 Марта был построен в 1966 году, Это было время когда уфимцы, как и все граждане страны с надеждой и энтузиазмом смотрели в будущее...
В нем поселились юные специалисты еще не оформившейся в те годы в науку урбанистики. Тогда они все думали, что это только первый шаг в строительстве своей семьи. Однако в наше время общежитие оказалось почти бесхозным. Прежний владелец – одна из строительных организаций - от него отказалась, а новый – УЖХ Советского района – долгое время не спешила принимать здание на баланс. И только в 2010-м состоялся этот переход.
- Добрый день, скажите, а кто сегодня является управляющей компанией вашего дома?
- Простите мне некогда, опаздываю на пару, - на ходу бросает молодой человек и вскоре с лестничного пролета доносится барабанная дробь его башмаков.
Стучусь в другую квартиру, из нее выходит седой дедушка:
- Вы не скажите, у кого на балансе находится ваш дом?
- Сынок, я вообще тут ничего не знаю. Приехал к дочке с внуками нянчиться, пока она работает.
Еще в 2017-м дом попал в телекамеры ТК «Вся Уфа», где жители возмущались отсутствием ремонта на протяжении последних тридцати лет. Вскоре сюда пришли ремонтники и обновили покраску стен. Вот только уже по прошествии года, этих изменений не заметно: лестницы забиты бытовым мусором, а спускаясь в подвал, обнаруживаешь на подоконнике «кладбище» летней мошкары.
В прошлогоднем видеоролике жители с возмущением показывали состояние мест общего пользования:
- В душевую не зайдешь – там постоянно света нет, - жаловалась одна из жительниц. – А помощи от ООО «ЖЭУ-51» дождаться не удается.
Мы с фотографом уже через год решили взглянуть на душевые и туалеты – все та же темнота, оборудование, установленное еще в далекие 60-е. И полная апатия со стороны жителей дома:
- А что дергаться? – размышляет Рифкат, работающий отделочником в одной из строительных организаций города. – Мы уже как-то приноровились. И более всего боимся, что у нас отберут даже это жилье. Ведь такие попытки были – еле-еле в свое время прачечную отбили от приватизации и вселения туда какого-то офиса...
В несколько иной ситуации пребывают жители двухэтажек по Айской и Владивостокской:
- Да что там, сынок, какой ремонт? Нас все обещают снести, - поведала Мириам Шаяхметовна. – Правда, это длится уже почти 40 лет...
Подъезды в доме №25/1 по Владивостокской выглядят, словно ремонта не видели с середины прошлого века – сквозь облупившуюся штукатурку проглядывает сетка фанерной обрешетки. И это центр города, буквально через дорогу высятся новенькие здания многоэтажной застройки, а там в подъездах предусмотрены консьержки, а у них не забалуешь.
Казанская, 8. Многоэтажный дом был введен в строй в самом конце 70-х. И был тогда одной из первых ласточек стремительно разрастающегося микрорайона Молодежный.
- Да тут все подъезды ждут ремонта. Пока лишь успели обновить входные группы, да и специальный вход в рамках программы «Доступная среда» сделали, и крыльцо отремонтировали, а то раньше на него карабкаться зимой было страшно. Но внутрь пока ремонтники не заходили. Так что ждем, - отчиталась мне одна из жительниц дома...
На самом деле, нельзя сказать, что в Уфе программа ремонта подъездов не работает. Более того, найти окончательно «убитый» подъезд в нашей столице не так уж и легко. Причем очень многое здесь зависит и от жителей самого дома, насколько они ощущают пространство подъезда своей территорией.
- На самом деле проблема двухсторонняя – с одной стороны она касается управляющих компаний, а с другой – самих собственников жилья. Ведь без того, чтобы они не сорганизовались, не провели общего собрания и не выявили, что именно необходимо сделать в их подъездах, невозможно провести нормальный ремонт, - прокомментировал ситуацию руководитель городского общественного контроля в сфере ЖКХ Рим Булатов. – Именно поэтому самые большие проблемы возникают в бывших общежитиях, переданных на баланс муниципалитета. Дело в том, что в них проживает довольно малое количество собственников и слишком много арендаторов, которым судьба дома абсолютно безразлична.
Владимир ГЛИНСКИЙ.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.