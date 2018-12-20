Домофонные войны

Цена обслуживания домофона - примерно от 32 до 28 рублей в месяц. Казалось бы, немного, но помножьте эти цифры на количество квартир в пятиподъездной девятиэтажке. А современные жилые комплексы бывают и гораздо больше… За такие суммы стоит побороться. И если не вытеснить конкурентов, то можно хотя бы ввести в заблуждение и выманить деньги у невнимательных жильцов. Правда, все ли мы детально изучаем «платежки» и точно знаем, кому, сколько и по какому тарифу платим?
- Вот опять пришла квитанция от «Меркурия», - возмущается жительница дома по улице Бикбая Маргарита Р. - Несмотря на то, что наш дом обслуживается другой организацией и мы оплачиваем ее услуги по общей квитанции от ЕРКЦ, однако «Меркурий» не собирается оставлять нас в покое - видите, какой долг в этой их квитанции стоит? За «комплексное обслуживание системы безопасности», стоимость - 70 рублей в месяц. Это значит - теперь они еще установили видеокамеры и требуют плату за них тоже. Но когда в зоне действия этих камер действительно что-то происходит - например, столкнулись машины - видеозапись происшествия получить невозможно. Недавно мы писали претензию в их адрес за необоснованные начисления - никакого эффекта. Еще их представители недавно прошлись по квартирам: мол, распишитесь в том, что вы не возражаете против наличия в вашем подъезде домофона. Под видом этого (меня на тот момент не было дома) могли подсунуть и договор на обслуживание - многие наши граждане имеют привычку подписывать все, что требуют, не читая.
Но самое печальное, что находятся жильцы (обычно это пенсионеры советской закалки), которые оплачивают эту незаконную квитанцию, и их не останавливает даже то, что в документе ЕРКЦ обслуживание ЗПУ (замочно-переговорного устройства) проставлено отдельной строкой (стоимость - 28 рублей в месяц). Они так воспитаны: раз пришла квитанция - значит, есть за что, прислала серьезная организация, которая обманывать не будет. И таким образом платят за домофон дважды. Страдают самые ответственные и как раз не самые богатые…
- История с «Меркурием-СБ» и «Метакомом» (еще одной подобной организацией) тянется уже больше трех лет, они атакуют не один дом. Однако все наши дома обслуживаются другими специалистами - в большинстве случаев это компания «СтройМастерДомофоны», - рассказали «УВ» в ЖЭУ №64, которое отвечает за интересующий нас адрес.
Согласно Жилищному кодексу, решение о том, какая компания будет обслуживать домофон, принимается собственниками на общедомовом собрании, на которое приходят и представители организации-претендента (или даже нескольких). Протокол с решением вместе с договором об оказании услуг поступает к нам. Так вот, ни по «Меркурию-СБ», ни по «МетаКому» никаких протоколов и договоров у нас нет. Поэтому все их начисления и являются незаконными.
При этом мы имеем право оставить у себя только копию протокола решения собрания - оригинал в течение пяти дней обязаны направить в Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору. Делается это не просто так: если в течение 2-3 месяцев после первого в Госкомитет поступит второй протокол по тому же самому дому, его будет проверять прокуратура.
Недавно мы присутствовали на собрании, где часть жильцов дома внезапно преисполнилась решимости перейти под крыло «МетаКома». Присутствовали и представители обоих конкурентов. Между жильцами возникли жаркие споры… и дело кончилось тем, что «СтройМастерДомофоны» остались, - правда, при условии некоторого снижения платы.
Мы расклеиваем объявления, напоминая гражданам, что начисления за обслуживание ЗПУ входят в общую квитанцию, и сторонним организациям платить не нужно. А «Меркурий» расклеивает объявления со своими телефонами - и если ЗПУ выходит из строя, некоторые жильцы, не разобравшись, звонят им. Лучше позвоните сначала нам - удостоверьтесь, что ваш дом обслуживает эта организация! Тем более что потом и оплаченные квитанции, и выполненные работы могут отчасти служить доказательством, что «Меркурий» действительно отвечает за данный дом.
Они прибегают и к запугиванию граждан: присылают уведомления с требованиями оплатить все «долги» перед ними немедленно - иначе угрожают подать в суд.
Единственный способ прекратить эти попытки незаконных взысканий - обращение в суд или прокуратуру. Жильцы дома №24/2 по улице Рыльского инициировали иск в суд против «Меркурия-СБ» - и выиграли.
При этом выяснилось, что в протоколе общего собрания, который представил «Меркурий», есть подписи собственников, вообще не проживающих по данному адресу. А подделка документов - уже уголовное преступление. Вот бы и жильцы других многоэтажек были такими же активными!
Остается добавить: дома в Сипайлово (а их немало) - не единственные, привлекшие внимание домофонных рейдеров. Жалобы на них поступали в нашу редакцию, к примеру, с бульвара Молодежи. Дело-то, получается, выгодное - кто-нибудь из жильцов все равно «купится» и оплатит квитанцию. А в прокуратуру, даже получая требования с огромными «долгами», граждане обращаться не спешат…
Елена БАЛАНДИНА.