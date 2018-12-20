Рождественская звезда

Первый новогодний номер «Уфимских губернских ведомостей» открывался, как правило, большой статьей от редакции. Так, в 1905 году в передовице газета, отмечая сорок первый юбилей своего «независимого» существования, сочла долгом познакомить читателей с итогами года минувшего и программой, устремленной в будущее.
Подтвердив еще раз истинно-русскую направленность издания, редактор Иван Павлович Тюнин громогласно обещал следовать путем «добросовестнаго и правдиваго служения тем заветам, тем святым устоям, на коих зиждется наша Родина - Вера в Бога, Самодержавие и Народность».
Г-н редактор заявил, что обсуждать прошлогодние беды и горести он не собирается («Не хочется говорить о выходках, достойных республиканской разнузданности»), но затем почему-то упомянул мученическую кончину верных слуг престола (убийство эсерами-боевиками московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича и министра внутренних дел Плеве). В числе отрадных моментов уходящего года он подробно описал визит в наш город государя императора, выразил сердечную радость по поводу рождения порфирородного цесаревича и гордость за героическую защиту твердынь Порт-Артура. Передовица заканчивалась отмежеванием от «тлетворнаго учения Льва Толстого и его присных» и обещанием быть «правдивою выразительницею разумных стремлений на пользу России».
Да, положение официального органа губернской печати накладывало свои обязательства. Недаром Иван Павлович уже в мае 1905-го поторопился сложить с себя эту тяжелую ношу.
Но не все было так мрачно, с одной стороны, и верноподданнически, с другой. «Уфимские губернские ведомости», разумеется, не могли не отразить тему рождественских праздников и святочных развлечений. Елки непременно ставились в домах обеспеченных семейств, для бедных детей в приютах и приходских школах дамы-патронессы тоже устраивали елочные хороводы.
Нередко заботы по организации праздничных мероприятий брали на себя первые дамы губернии во главе с г-жей губернаторшей. Софья Ипполитовна Соколовская, к примеру, приходила на них со своими детьми. В общем, такие детские праздники были достаточно скромными. В качестве тапера вызывались добровольные помощники, которые играли на пианино бравурные марши и веселые польки. В матерчатые мешочки клались подарки: конфеты, золоченые орехи, пряники и обязательно книжка «нравственнаго содержания». Все это закупалось на средства богатых купцов - Видинеева, Стуколкина, Патокина, считавших своим долгом участвовать в благотворительных начинаниях.
Бедные малютки радовались подаркам, кружились вокруг елки, учителя и воспитатели переживали за своих подопечных, не дай бог собьются или забудут что-нибудь, а почетные гости умилялись непосредственному детскому веселью и готовы были простить любые недочеты.
Целая череда зимних развлечений прошла в 1905 году в Благовещенском заводе силами энтузиастов.
«27-го декабря местными любителями драматическаго искусства дан был спектакль в пользу эвакуированных с театра военных действий больных и раненых воинов. Шли «Веселый месяц май» Иванова и «Бобыль» Круглополева. Спектакль, за весьма естественными шероховатостями, прошел недурно, в особенности «Бобыль» - великолепныя святочныя сцены из народнаго быта, как нельзя более соответствующия «сезону и весьма понятныя и близкия зрителю.
28-го декабря, в здании народной аудитории состоялся литературно-вокально-музыкальный вечер учеников образцоваго при учительской семинарии училища. Роскошная елка, украшенная подарками и блестящая огнями, оживленныя лица детей-певчих и чтецов, хорошее пение, отличная декламация, удачный выбор и постановка живых картин, - все это оставляло на душе зрителя самое отрадное впечатление, и нельзя не сказать искренняго «спасибо» устроителям вечера - учителям образцоваго училища г.г. Киселеву и Федорову.
29-го декабря состоялся литературно-вокальный вечер учеников 2-х класснаго мужского училища, привлекший массу публики, преимущественно из простонародия. Вместо литературнаго отделения, поставлены были небольшия сценки «Шабарша» (переделка сказки А. Пушкина «О купце Остолопе и работнике его Балде»). Маленькие артисты недурно справились с комическими ролями, и пьеса прошла весьма оживленно. В антрактах дано несколько нумеров пения и живыя картины на современную тему: «Стычка с японцами». Большое спасибо устроителю вечера г-ну Рыбакову и его ученикам за доставленное эти милым вечером удовольствие. По окончании вечера всем учащимся (около 200 человек) розданы были гостинцы.
3-го января в народной аудитории была елка учениц церковно-приходской школы с литературно-вокальным отделением, не вполне, однако, удачным по выбору пьес и исполнению. 3-го же января состоялся спектакль воспитанников местной учительской семинарии. Поставлено: «Не в свои сани не садись» Островскаго, сыгранная дружно. Из среды исполнителей выделились воспитанники Долгополов (Ваня Бородкин) и Орлов (в роли тетки, старой девы). Типичен по гриму был Зуйков (купец); не без комизма играл Фесин (слугу Вихорева). Одним из воспитанников очень мило была проведена роль девушки (без речей)».
Всем хотелось получить подарки (будь то мешочек с гостинцами или долгожданное письмо с театра Русско-японской войны) и думать, что в следующем году будет лучше, чем вчера. Иногда эти надежды оправдывались, чаще нет. Новый 1905 год нес с собой мятежи и казни. А пока…
«Великий христианский праздник - Рождество Христово встречен в Уфе торжественными Богослужениями во всех православных храмах и римско-католическом костеле. Литургию в кафедральном соборе служил Преосвященнейший Епископ Христофор. Архиерейский хор, усиленный на этот раз любителями, значительно оттенил пение свое от пения обычнаго, воскреснаго, и «Всемирная слава» на молебне своей художественной красотой древняго стиля, могла вызвать лишь истинное духовное умиление».
Впервые за все время деятельности вольно-пожарной дружины Городская Дума озаботилась выделением средств на вознаграждение нижних чинов. В сумме 270 рублей.
С нового года при аудитории общества трезвости, в Северной слободе (район железнодорожного вокзала) открылась бесплатная столовая для бедных детей. Это доброе дело было начато радением дамского комитета при железной дороге под предводительством г-жи Флоринской. На первое время предполагалось кормить горячими обедами пятнадцать детишек. Дамы дежурили по очереди, кухарка варила супы с мясом и каши, иногда в меню включали «жареную картофель». Это уже не одноразовая акция, но ежедневная труды и заботы. Надолго ли их хватило?
Рождественско-святочные события сменяли друг друга, как цветные стеклышки в калейдоскопе. Успехом пользовались выступления фокусника-чревовещателя Вяльшина, который вдобавок демонстрировал номера с объятиями удавов. Проходили также гастроли француза (с английской фамилией!) Роберта Сименса с участием Полины Даниловой, включавшие превращение м-ль Полины в живую курицу и наполнение зала бушующей водой с последующим мгновенным исчезновением. На представлении специально для детей, по уменьшенным ценам, в цирке Никитиных в первый день нового года выступали все клоуны, а вечером развернулась грандиозная программа при участии всех артистов.
Афиши зазывали «В первый раз музыкально-комический выход в исполнении братьев Джеретти. В первый раз езду Мефистофеля исполнит Аригоси. Выход музыкальных эксцентриков Те Леос. Небывалая новинка - волшебная флейта. Большой балет-пантомима».
В общественном собрании проходили балы и маскарады с выдачей призов, Вместо тягостных визитов с непременным оставлением карточки на подносе у дверей начальства первого января в зале Дворянского собрания были устроены взаимные поздравления. Рационализаторская инициатива! Для приятности - духовой оркестр и подписка на шампанское.
Печальное очарование давно минувшего веселья…
Анна Маслова.