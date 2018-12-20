Внимательность не повредит, а не то возьмешь кредит

Юристы советуют: перед тем, как подписать документ – внимательно прочитайте... К сожалению, несмотря на то, что у всех на слуху многократные истории о мошенничествах, граждане продолжают раздавать «автографы» не глядя. Нередко такая безалаберность чревата и печальными последствиями. В нашу редакцию обратилась женщина, для которой безобидная диагностика в салоне здоровья обернулась кредитом на 94 тысячи рублей…
Назойливые звонки начались полгода назад: приглашали на бесплатную диагностику. Наконец женщина сдалась: почему бы не попробовать?
- Не знаю, откуда они взяли мой номер, - сбивчиво говорит Галина Васильевна. – Сначала я отказывалась, а когда согласилась, мне назначили время и предупредили, что нужно взять паспорт. Документ попросили предоставить сразу на же. Меня встретила девушка, представившаяся как Гульнур, и проводила до кабинета. Я пожаловалась на проблемы с суставами, и они посоветовали мне массаж, предложив приобрести абонемент. Для оформления записали мои паспортные данные. Стоимость абонементов с массажем и фитнесом составляла от 3 до 8 тысяч. Мой набор услуг потянул на сумму 3 тысячи 950 рублей. Я подписала договор, искренне полагая, что речь идет об этом абонементе. При этом меня отвлекали рассказами о процедурах, сделали массаж и наложили парафин на руки.
Дома еще раз взглянула на бумаги и к своему ужасу обнаружила, что подписала кредитный договор. Общий размер задолженности составил 94 647 рублей с необходимостью вносить ежемесячный платеж на сумму 3 950 рублей.
- Вернулась, чтобы расторгнуть договор. Некогда приветливые девушки отказались со мной разговаривать, отправив в юридический отдел. Там меня записали на прием. В назначенный день написала заявление о расторжении, о судьбе которого меня уведомить отказались. Решила обратиться в «ОТП Банк», заемщиком которого по договору являюсь. Его сотрудники развели руками и посоветовали требовать разъяснений у тех, кто получил деньги. Потом мне все-таки позвонили из «Центра здоровья» и объявили, что документ расторгнут. Когда я приехала в офис, мне его не дали, ссылаясь на то, что отправили по почте. На вопрос о том, кто будет оплачивать проценты за пользование кредитом, пока я не получу бумаги, – ответить отказались. Вчера я обратилась в полицию и написала заявление. Сотрудник мне сказал, что я не первая, кого здесь обманули…
Мы решили вместе с женщиной посетить «Центр здоровья», чтобы разобраться, кто прав. Он размещается по адресу: Комсомольская, 15.
Панорамные стекла на фасаде приветливо сияют голубизной, внутри – респектабельный интерьер. На пороге нас встретил охранник, который, видимо, узнав женщину, едва не преградил нам путь.
- На какие вы процедуры? – неохотно поинтересовалась девушка на ресепшене.
- Я хочу узнать, когда смогу получить уведомление о расторжении своего договора…
Вбив в базу данных фамилию, администратор заявила, что Метелева больше не является их клиентом, поскольку договор расторгнут.
- Почему же у меня на руках нет уведомления о расторжении?
- Обращайтесь в юридический отдел!
- Я была там вчера, но они направили к вам.
К разговору подключилась другая сотрудница, готовая взять оборону на себя:
- Вам же уже сказали, что мы работаем только с действующими клиентами! Если договор расторгнут, нужно обращаться в юридический отдел.
- Я не заключала кредитного договора… - женщина трясущимися руками начала перебирать ворох бумаг, которые взяла с собой. Через пару минут она судорожно схватила заветный документ. – Подпись моя есть, но о том, что беру кредит, меня не предупредили…
- Вы должны читать, что подписываете! - заявили ей в ответ.
На просьбы Галины Метелевой пропустить ее к руководителю или позвать его к ней, мы услышали решительный отказ.
Поняв, что ничего здесь не добьемся, мы отправились в юридический отдел, который находится с другой стороны здания за обычной дверью без таблички. Не успели мы перешагнуть порог, как нас встретила любезная девушка, которая представилась ведущим юристом.
- Вы по поводу расторжения договора? – спросила она, явно ее предупредили о нашем визите. – По нашим данным, вы написали заявление 13 декабря. В течение 10 рабочих дней получите по почте уведомление, а деньги будут зачислены на банковский счет. Во время первого посещения были оказаны платные услуги – массаж, прессотерапия и консультация, которые нужно оплатить в размере 7200 рублей.
Вот тебе раз – приглашали-то на бесплатные процедуры. Правда, женщина сомневается, что договор действительно расторгнут.
Чтобы понять, есть ли у уфимки шанс восстановить справедливость, мы обратились за консультацией к председателю региональной общественной организации РБ «Общество по защите прав потребителей» Айгуль Гималетдиновой:
- Прогноз у этой ситуации благоприятный, поскольку гражданско-правовой кодекс предусматривает, что потребитель на любом этапе может расторгнуть договор оказания услуг при этом возместив фактические расходы, понесенные исполнителем. Последний, в свою очередь, должен доказать, что понес эти расходы. Чем раньше будет написано заявление, тем лучше. В соответствии с законом о защите прав потребителей, заявления претензионного характера рассматриваются в течение 10 календарных дней. Потребитель владеет правом ознакомления с договором. Здесь можно сослаться на 10 статью закона о защите прав потребителей, которая гласит, что он имеет право на полную информацию о предоставленной услуге, гарантийном сроке и технических характеристиках товара. После написания клиентом заявления о расторжении проценты на сумму задолженности начисляются до тех пор, пока деньги не поступят в банк. По сравнению с прошлым годом, в 2018-м количество звонков с подобными жалобами увеличилось в два-три раза. В месяц - пять-семь аналогичных обращений.
Словом, организация, конечно, обязана информировать клиентов, но, дорогие женщины, и сами будьте предельно внимательны. Уважающий себя салон не будет донимать клиентов назойливыми звонками. Оказавшись на консультации, не подписывайте никаких бумаг, не прочитав их. Случаи, когда женщины неожиданно для себя приобретают в кредит оздоравливающие или косметологические услуги, наборы, к сожалению, распространены.
Юлия ГОЛОВИНА.