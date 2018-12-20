Неординарный «Голос»

В ГКЗ «Башкорстостан» прошла премьера монооперы «Человеческий голос». Это стало возможным благодаря гранту Министерства культуры республики.
Постановка стала первым большим дебютом для режиссера Ляйсан Сафаргуловой. Будущий режиссер музыкального театра (ныне студентка ГИТИСа) уже имеет за плечами дипломы ССМК по классу фортепиано и актерского факультета Академии искусств имени З. Исмагилова.
- Моноопера – жанр достаточно редкий, непривычный для широкой публики, - говорит она, - держать в напряжении зрителя 45 минут, когда за исключением некоторых моментов звучит французская речь, а на сцене одна и та же декорация, очень сложно. У публики достаточно времени, чтобы рассмотреть, как в микроскоп каждую деталь, но наша задача - донести до нее трагедию страдающей женщины.
Судя по отзывам уфимцев, это творческой команде удалось.
Французский композитор Франсис Пуленк написал оперу для одной исполнительницы на сюжет монодрамы Кокто «Голос человеческий». Она посвящена извечной женской трагедии — измене любимого. Вся пьеса состоит из телефонного разговора с мужчиной, который завтра женится на другой. Финал, когда трубка выпадает из рук женщины, и она сама падает, оставляет публике возможность додумать: то ли героиня теряет сознание от отчаяния, то ли ее убивает последний разговор… Вполне возможно, что она выпила яд еще до того, как раздался звонок.
- Нужно отдать должное певице: за весь спектакль она ни разу не выпала из контекста, - говорит режиссер. - Мы не слышим ее собеседника, вместо него звучит музыка, подчеркивающая состояние героини: от нежной мелодии скрипок до агрессивного тромбона.
Исполнила главную и единственную партию солистка Башгосфилармонии Фларида Иркина. У певицы прекрасное музыкальное образование: она окончила вокальное отделение УГАИ имени З. Исмагилова, аспирантуру при Казанской консерватории, занималась в Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.Римского-Корсакова. В ее репертуаре - классические произведения Моцарта, Делиба, Рахманинова, Легара, Штрауса, Алябьева. Иркина – лауреат международных и всероссийских конкурсов, благодаря первому месту на одном из них, удостоилась чести провести сольный концерт в Праге. Певица не раз удивляла зрителя неординарностью программ, будь то сольный концерт в органном зале или «Опера без кулис». Моноопера лишь подтвердила, что ей по силам эксперименты любого рода и высокий уровень исполнения. Нужно отдать должное и ее вокалу, и актерскому мастерству.
- Быть одной на сцене, где твоим партнером являются только музыка и невидимый собеседник, очень ответственно, - говорит Фларида. – Чтобы удержать внимание зрителя, пришлось немало потрудиться: освоить партию за довольно короткий срок помогла профессор БГПУ имени М. Акмуллы, заслуженная артистка РФ и РБ Елена Мороз. Были и чисто технические трудности: в ГКЗ нет оркестровой ямы, поэтому симфонический оркестр под руководством Камиля Абдуллина расположился прямо на сцене, а за ним на подвесном подиуме происходило действие. Осложняла исполнение и акустика зала – пришлось использовать микрофон. Благодаря режиссеру минималистический интерьер сцены был разбавлен видеорядом.
В заключение необходимо добавить: «Человеческий голос» добавил еще одну краску в музыкальную палитру башкирского оперного искусства, а Уфа все больше становится городом, где большое значение придают воспитанию хорошего музыкального вкуса.
Светлана ЯНОВА.