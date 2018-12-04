Торатау – достояние республики

Врио главы республики Радий Хабиров подписал указ о создании геопарка «Торатау». Шиханы Торатау и Юрактау предлагается внести в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Геопарк на территории Стерлитамакского и Ишимбайского районов позволит сохранить уникальную экосистему в безопасности.
- На совещании под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Д.Н. Козака мы поставили точку по нашим охраняемым не только законом, но и памятью предков горам Торатау и Юрактау. Моя позиция была предсказуемой, я ее никогда не скрывал. И принял решение – эту бесконечную жвачку «отдам - не отдам» прекратить. Горы – достояние республики, и они сохранятся в первозданном виде. Коллегам из БСК это тоже объяснили, - объяснил Хабиров.
В качестве новой сырьевой базы для БСК, дефицит сырья у которой, по прогнозам самой компании, начнется после 2021 года, рассматривается гора Куштау. В отличие от шиханов Торатау и Юрактау у нее нет охранного статуса.
- Возможно, кто-то скажет, что данным решением руководитель республики сжигает мосты, мы же считаем, что это лишь четкая последовательность его позиции. Два месяца мы вели активные переговоры с российским правительством и Башкирской содовой компанией. Изначальная позиция БСК была такова: Куштау уже наша с 2017 года, мы получили все разрешения и лицензии на начало работ, в том числе согласовав с правительством РБ, Минпромторгом РФ. Поэтому Куштау мы точно освоим без дополнительных уступок в вашу сторону, - подробно разъяснил ситуацию первый заместитель руководителя администрации главы РБ Ринат Баширов.
«При этом в подписанном соглашении правительство республики взяло на себя обязательство — помочь БСК сохранить предприятие «Сода». Для нас это около 10 млрд рублей в год доходов в бюджет, на которые мы строим школы, поликлиники, спортивные сооружения, благоустраиваем территории. Кроме того, правительство согласилось не препятствовать компании осваивать Куштау, при условии, что Башкирская содовая компания увеличит со 100 до 700 млн рублей в год компенсационный взнос на социально-экономическое развитие окружающих территорий. Эти деньги будут использованы с максимальным эффектом. Мы не только закроем «горящие моменты», но и направим их на открытие новых рабочих мест, - заявил чиновник. — Более того, БСК должно будет обеспечить на Шахтау до 2022 года рекультивацию зоны добычи в полном соответствии с международными стандартами, а также провести предусмотренные федеральным законодательством исследования на Куштау».
- Внесение Торатау и Юрактау в список всемирного наследия ЮНЕСКО - важный и необходимый шаг для сохранения этих исторических и геологических памятников природы. Это позволит защитить их не на словах, а на деле, и не российской юрисдикцией, а международной, что гораздо надежнее и не зависит от нашей внутриполитической конъюнктуры. Удивляюсь, почему это логичное и верное решение не было принято ранее, - отметил в Фейсбук доктор социологических наук Рустем Ахмадинуров.
- Всемерно поддерживаю и одобряю данное решение. Благодаря усилиям общественников, краеведов, биологов и историков удалось спасти уникальный объект природно-культурного наследия. Особенно важно для меня, как историка, ведь гора фигурирует в качестве сакрального центра в башкирском фольклоре в средневековых рукописях. Было бы идеально сохранить все шиханы, насколько это возможно, в современных условиях, но надо исходить из сегодняшних реалий, - отметил доктор исторических наук Булат Азнабаев.
Иван ЗАРОКОВ.