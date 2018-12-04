Как приручить огненного дракона?

- Хотите купить салют? Пожалуйста, выбирайте: есть продукция для праздника любого уровня, - улыбаясь, говорит продавец. Витрина магазина пиротехники чем-то напоминает лавку чудес из книги о волшебниках. Но драконы, украшающие коробки с фейерверками, не должны никого запалить…
В этом – цель очередного рейда инженеров отдела профилактики пожаров УПО столицы. Инспектируя точки продажи огненных забав, они проверяют наличие лицензии и многое другое.
Завидев людей в форме, продавец не тушуется, а сразу достает документы. Изучив их, пожарные резюмируют: все в порядке.
- Сейчас мы осмотрим магазин и территорию вокруг. Точка находится в торговом центре, где бывает много людей. Значит, эвакуационные выходы на случай пожара должны быть свободны, - рассказывает сотрудник УПО Максим Кутушев. - А продавец должен знать, где находится огнетушитель и как им пользоваться.
Впрочем, самое главное – не допустить пожара в принципе. А для этого важно соблюдать правила хранения взрывоопасных брикетов.
И тут не обошлось без замечания. Внимание проверяющих привлек портативный обогреватель, работающий прямо под прилавком. Электроприбор вполне может перегреть бумажные корпуса петард. Только хлопок тогда случится совсем не шуточный…
- Этот частный предприниматель у нас на хорошем счету, особых проблем с ним нет. Что понятно: он подходит к бизнесу ответственно, ведь торгует уже много лет. Другое дело – нелегалы, продающие с уличных лотков. Безопасность своих петард они гарантировать не могут, - говорят огнеборцы.
Вместе с ними мы едем по следующему адресу, где можно купить салют. Но неожиданно на одной из остановок видим пресловутый лоток…
На этот раз продавец ведет себя иначе: на вопросы не отвечает, ссылаясь на хозяина. Правда, тот не берет трубку. Внимание привлекает увесистая петарда длиной с полметра. Картонная оболочка покрыта мелкими трещинками. Хранить ее под дождем и солнцем категорически запрещено. Возможно, еще и вышел срок годности. По словам продавца, после поджога фитиля нужно отойти на безопасное расстояние. Но если успеете: из-за трещин смесь из пороха, селитры и фосфора может «рвануть» сразу.
- Как ни крути, а законной уличную торговлю не назовешь. Сама по себе продажа под открытым небом уже нарушение. Бывало и так, что находили пиропатроны, которые нельзя продавать, - рассказывают пожарные.
Стоит пояснить: речь идет о классах опасности, которых пять. К первым трем относятся бенгальские огни, римские свечи и все, что можно найти в законной розничной торговле. С ними ваш праздник действительно будет ярким. Но четвертый и пятый – особые заряды, применяемые только специалистами по пиротехнике.
Хотя нарушение классовой границы – все же редкость. В основном речь идет о китайском фальсификате или чем-то подобном. Преимущества такого товара мягко говоря, не понятны. Стоит он не дешевле легального. А вот результат – как в русской рулетке. Или, точнее, китайской. Но как отличить поддельную бомбочку от сертифицированной?
- Ничего особо сложного в этом нет. Во-первых, подозрения вызывают петарды без инструкции. Наличие только иностранной маркировки говорит о том, что изделие не испытывалось в России. Важны срок годности, адрес производителя на русском языке и наличие у продавца сертификата, – резюмирует Максим Кутушев.
На оперативном совещании в мэрии глава столичной администрации Ульфат Мустафин задал вопрос:
- Каким образом попадают несертифицированные пиротехнические изделия в торговую сеть? И существует ли взаимодействие Центра общественной безопасности и столичного Управления внутренних дел по противодействию такой несанкционированной торговле?
Представители силовых структур заявили, что в виду того, что на прилавки «паленая» пиротехника обычно начинает попадать с 25 декабря, то именно в этот период проходят усиленные рейды по ее выявлению. В свою очередь руководитель Управления образования Елена Хаффазова заявила, что во всех образовательных учреждениях использование пиротехники запрещено, а с детьми проводятся профилактические беседы.
Иван БЕГМА.