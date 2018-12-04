Кто заплатит за лед?

Мимо этой хоккейной коробки, расположенной во дворе домов №8, 10 по улице Братьев Кадомцевых, я прохожу каждый вечер, поэтому наблюдаю ее развитие в динамике.
Вот и сегодня я застал здесь молодого папу, который дает первые уроки своей 6-летней дочери. Пока только стояния на коньках, потому что стоит отпустить крепкую папину руку, как маленькая Земфира тут же опускается на лед. Этот страх еще стоит преодолеть. И пока девчушка пытается делать первые самостоятельные шаги, решил переговорить с ее «тренером»:
- И часто вам удается вставать на коньки?
- На самом деле не часто. Дочку одну не выпустишь, особенно вечером – слишком темно, а у нас с женой много времени занимает работа.
- Странно, а почему здесь всегда темно? Установлены же столбы с освещением. Они не работают?
- Почему не работают? Иногда в праздничные дни их включают, на Новый год, полагаю, обязательно подсветят. А в остальное время, видимо, ЖЭУ экономит.
- Кстати, а кто заливает лед?
- Этим у нас занимаются работники ЖЭУ-38.
- Но вы платите за это?
Молодой папа замешкался с ответом, но на помощь ему пришла еще одна жительница двора Любовь Владимировна:
- Конечно, платим. Ведь воду они у нас берут, да и по строке «содержание», наверняка какие-то деньги на это уходят...
Этот же вопрос: «За чей счет происходит «ледовый банкет»?» - прозвучал и во время вторничного оперативного совещания в мэрии. Как рассказал директор МБУ «Управление жилищного хозяйства» Раиль Мирхайдаров, всего в столице действует 41 хоккейная коробка, на содержание которых тратится около 7,7 миллионов рублей. Однако в городском бюджете такие траты не предусмотрены, поэтому вся финансовая тяжесть ложится на управляющие компании.
Содержание хоккейных коробок обсуждали на оперативном совещании в мэрии.
- Как получилось, что в бюджете не предусмотрены средства на хоккейные коробки? – высказал свое удивление мэр Уфы Ульфат Мустафин. – Их содержание, очистка и ремонт, я считаю, должны проводиться за счет бюджета. Необходимо исправить эту недоработку в самое ближайшее время.
Отдельно было отмечено, что вода, используемая управляющими компаниями для заливки катков во дворах, не должна учитываться при взимании платы с жильцов. Для заливки 1 кв.м хоккейной коробки толщиной льда в 5-7 см необходимо затратить около 135 литров. На данный момент уже израсходовано 11 300 куб.м. воды.
Я позвонил в диспетчерскую ЖЭУ-38, в ведении которой находится коробка, на которой будущей фигуристкой пытается стать 6-летняя Земфира:
- Жители беспокоятся, что содержание хоккейной коробки в конечном итоге ложится на них. Оправданы ли их опасения?
- Нет, воду для льда мы берем совсем из другого счетчика.
Об этом же мне рассказали и в другой управляющей компании «Сервис+»:
- Ни единой копейки от жителей на содержание хоккейных коробок мы не берем, - подтвердила нам директор УК Эльвира Хакбердина. - Хотя, надо сказать, удовольствие это не из дешевых – на нашей территории действует две такие площадки: на Рихарда Зорге, 54, и в этом году мы открыли новую внесезонную площадку с резиновым покрытием на проспекте Октября, 63/1. Причем работы по их содержанию идут круглый год: где-то надо плотнику поработать, где-то малярам, где-то освещение подправить. Конечно, все эти расходы заносятся нам в убыток, но с другой стороны мы понимаем, что наши дети должны иметь безопасное место для своих игр.
Об убытках, которые несут управляющие компании, мне поведали и в пресс-службе МБУ «Управление жилищного хозяйства»:
- Конечно, с одной стороны, мы можем успокоить жителей в том, что ни одной копейки из их кармана на содержание катков и хоккейных коробок не уходит. Но с другой стороны, управляющим компаниям приходится наращивать свои задолженности.
К тому же и сами жители нередко относятся к общему имуществу не должным образом. О чем, на совещании сказал в мэрии директор МБУ «Управление жилищного хозяйства» Раиль Мирхайдаров:
- Нерадивые граждане, чаще всего подростки, выламывают и исписывают борта, повреждают хоккейные ворота, портят покрытие. Приходится направлять дополнительные финансовые средства на их ремонт и восстановление.
Вот такая невеселая история приключилась с веселым детским ледовым праздником. Остается надеяться, что столичный бюджет действительно возьмет на себя затраты на содержание этих объектов. Тогда и на моей коробке, возможно, будет зимними вечерами не так темно. Тогда и Земфира будет кататься в окружении своих друзей и подружек.
Владимир ГЛИНСКИЙ.
Фото Риты Ишниязовой.