Красота требует жертв?

- Парикмахерские, салоны красоты, студии… Их число давно перевалило за тысячу только на один наш город. Но, несмотря на всевозможные виды предоставляемых услуг, хожу туда с опаской. Если в дорогих заведениях, где стрижка стоит 2000-3000 рублей, а маникюр не меньше 1500, санитарных правил, наверное, придерживаются, то очередной мастер в съемной комнате на первом этаже высотки, скорее всего, ими пренебрегает. Как разобраться? – с таким вопросом обратилась в редакцию Александра С.
Мастер должен мыть руки с мылом как до, так и сразу после обслуживания клиента, каждый работник обязан иметь медкнижку с отметками о своевременном прохождении обследований, а инструменты в обязательном порядке подвергаться дезинфицирующим средствам. Эти простые правила, о которых знают все сотрудники индустрии красоты, зачастую ими же пренебрегают.
Можно ли таким образом чем-то заразиться? Этот вопрос мы задали заместителю главного врача Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Гюзель Габитовой.
- Теоретически можно заразиться ВИЧ-инфекцией, но практически мало вероятно. При обрезном маникюре все зависит от того, насколько повреждаются кожные покровы и сколько проникает крови с вирусом. Он все-таки не очень устойчив, разрушается во внешней среде. Но о таких случаях я не знаю. Однако в Приволжском федеральном округе были случаи заражения в тату-салонах.
Правда, стоит отметить, что заразиться можно гепатитами В и С. Их вирусы более устойчивы и обладают высокой проникающей способностью. Если от первого есть вакцина, то от второго защиты нет. Если мы можем провести постконтактную профилактику ВИЧ, то при гепатитах бессильны.
Роспотребнадзор дает свои рекомендации.
- Потребители, у которых возникают вопросы по соблюдению санитарных требований в салонах, могут обратиться к нам. Необходимо отметить, что обеспечить соблюдение СанПин при оказании услуг ногтевого сервиса в домашних условиях не просто, риски в этом случае значительно возрастают, - сообщили в ведомстве.
Мы провели небольшой эксперимент, обзвонив несколько салонов предлагающих свои услуги с большой скидкой. Первый – на улице Софьи Перовской. Администратор не сразу поняла про какую медицинскую книжку мастера мы у нее спрашиваем, но потом все же сказала, что она есть. А инструменты для маникюра и педикюра
обрабатываются в ультразвуковой мойке, а затем промываются проточной водой.
Еще одна студия на улице Зорге. Здесь и запись до Нового года еще есть, и мастера готовы показать во время визита все необходимые документы во время визита. И все же лучший вариант – приходить со своими инструментами. Потратив однажды пару тысяч, вы существенно снизите все риски.