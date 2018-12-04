А в подарок – «пустые» скидки…

Взрослые не скупятся на новогодние подарки для детей, а уж сладкие наборы - непременный атрибут праздника. В магазинах - изобилие. Выбирают, что радует глаз и подходит кошельку. К тому же купить готовый набор проще, но не переплачиваем ли мы за комфорт? Чтобы выяснить это, решили обойти магазины.
В супермаркете «Райт» (ЦТиР «Мир») направляемся к стеллажу со сладкими подарками. Их стоимость колеблется от 99 до 399 рублей. Действуют скидки до 40 %.
Один из самых дешевых - набор «Настоящий подарок». Заявленная скидка – 33%. Первоначальная цена составляла 149 рублей. Набор помещен в железную баночку с изображением Деда Мороза-горнолыжника, и весит 103 грамма. Его состав: конфеты – по одной штуке: «Детям» - 13 граммов за 7 рублей, «Левушка» - 10 граммов за 8, «Детский сувенир» - 18 граммов за 16, «Золотой степ» - 15 граммов за 12, суфле со вкусом клубника-банан «MonLiеbe» - 50 граммов за 18, и одна пачка печенья «Spark» с какао и сливочным кремом - 75 граммов за 25 рублей. Набор «Зимняя прогулка» входит в число дорогих. Вместе с содержимым нарядная деревянная коробочка весит полкило. Скидка на него составляет 42%, а первоначальная цена – 699 рублей.
По нашим подсчетам, цена первого набора до скидки превышала реальную стоимость рублей на 50, а второго – рублей на 100. Выходит, что по существу скидки нет или без акции мы купили бы упаковку втридорога? В магазине на этот вопрос нам ответить затруднились.
В супермаркете «Байрам», который расположился возле ЦТиР «Мир», мы долго блуждали по залу в поисках подарков, пока продавец не подвела нас к небольшой стойке в углу.
- Вы можете приобрести новогодние наборы по цене от 89 до 319 рублей. У нас три вида подарков, – любезно предложила она.
Самым недорогим здесь оказался «Сюрприз», в 300 граммов и состоял из конфет глазированных, помадных и желейных. Максимальная цена установлена на «Праздничное настроение», что весит 700 граммов и дополнительно включает в себя карамель, сок, плитку шоколада, пачку вафель и печенья. По нашим подсчетам, реальная стоимость содержимого бумажных коробок незначительно отличается от ценника - рублей на 5-10.
Затем мы оказались на пороге супермаркета «Магнит».
Самый скромный набор «Дивная ночь-конти» весит 232 грамма и состоит из карамели, шоколадных конфет, пачки вафель и открытки. В число дорогих входит «Аленка. Веселые каникулы» весом в 700 граммов и включает в себя фирменную карамель, пачку вафель, печенье и пирожные. Бросилось в глаза, что на ценниках трех новогодних подарков не указан размер скидки, хотя соответствующие значки в виде процентов проставлены. Как же потребитель сможет догадаться о том, выгодно ли совершать покупку? По нашим подсчетам, фактическая стоимость содержимого подарочного набора (если собирать его самостоятельно) «Аленка. Веселые каникулы» ниже указанной в ценнике рублей на 80, а «Дивная ночь-конти» не отличается.
Скидка на новогодний подарок – миф или реальность? Насколько потребитель переплачивает за красивую упаковку? С этими вопросами мы обратились к владельцу маркетингового агентства «Аркаим Финанс» Антону Шункову:
- Существует такой маркетинговый ход, как псевдоскидки: верхнюю цену завышают, либо вместо нее оставляют один скидочный значок. Покупая готовый набор, вы должны понимать, что цена зависит не только от вложенных в него сладостей, но и от упаковки. Ее стоимость зависит от тиражности: в сетевых магазинах железная коробочка может стоить 20 рублей, а в небольшом киоске - 500. Не последнюю роль играет наличие гравировки. Цена возрастает за счет формы, а не рисунка. Маленькая позолоченная картонная упаковка стоит от 15 до 20 рублей, а если на нее нанесен ультрафиолетовый лак, имеются ленточки, выдавленные надписи и сложные элементы – стоимость увеличится до 150. Если лакомство помещено в мягкую игрушку, то за отечественную вы заплатите гораздо больше, чем за китайскую. А в арсенале супермаркетов есть несколько хитростей для стимулирования спроса. К примеру, детские подарки находятся на нижних полках или возле кассы, а взрослые – на уровне глаз. С правой стороны на полках, располагающихся ближе к проходам, более дорогие товары. Кроме того, некоторые подарочки с разными ценниками помещают в общую корзину. Привлекают внимание также сертификаты, поперечные вывески («стопперы»), акции «два по цене одного», приятные запахи, медленная музыка, гирлянды с мишурой и другие атрибуты. Готовые решения в виде праздничных наборов увеличивают спрос, а если каждый из них рассчитан на определенного члена семьи, то вообще будут нарасхват!
Подпись к фото: Обратите внимание: на ценниках некоторых подарков в супермаркете «Магнит» значки о скидке проставлены, но о ее размере покупателю остается только догадываться.
Юлия ГОЛОВИНА.