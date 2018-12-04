Рыбные разносолы

На новогодний стол хочется поставить деликатесы, на которые не всегда расщедришься в другие дни. Красная икра – в числе таких блюд. Мы прошли по магазинам и посмотрели, какую сумму придется отложить на лакомый кусочек.Сетевые супермаркеты предлагают широкий выбор: варьируется вес и стоимость, упаковка и производитель. Традиционные жестяные баночки зеленого цвета, где помещается 140 грамм, стоят от 300 рублей, но это далеко не предел. В ассортименте сорта от «Тунтугун» (140 гр. – 400 р), «Камчатского моря» (230 гр. за 1000), «Путины» (330 гр. - 1000 р).Дорогостоящее лакомство находится в закрытом шкафу, а упаковка не дает разглядеть содержимое. Как не ошибиться в выборе?Лучше всего выбирать икру с маркировкой «ГОСТ» на упаковке и изготовленную в местах традиционного лова рыбы семейства лососевых – на Камчатке и Сахалине. Икру в стеклянной банке можно рассмотреть: икринки первого сорта должны быть целые, одинакового цвета и размера. Содержимое должно быть густым и при переворачивании не пстекать по стенкам: слишком много джуса (рассола) является нарушением стандарта. Жестяную баночку можно потрясти – избыток жидкости проявится звуком «бултыхания». Кстати, цифры, выбитые на крышке, должны быть выпуклыми, а не вдавленными. Это признак заводского продукта.Однако фальсификаты в якобы фабричной таре встречаются все чаще, поэтому многие предпочитают покупать деликатесы на развес. В таких точках не ограничиваются расплывчатой формулировкой «красная зернистая», распределяя икру по видам рыб: чавычи, кижуча, кеты и, конечно, горбуши - она самая дешевая, 290 рублей за 100 грамм, в то время как за другие сорта придется выложить более 400.По мнению директора магазина «Посейдон» Ирика Бикмухаметова, перед покупкой икру надо обязательно попробовать.- Вкус зависит от многих факторов: солености, консистенции, объема рассола, места и времени улова, - объяснил он. – Хорошая икра, скорее всего, будет произведена в те месяцы, когда лососевые идут на нерест – с середины мая по октябрь-декабрь.По его мнению, маркировка на упаковке и фабричное производство – далеко не гарантия отличного качества.- Преступлением считается продавать под видом икры имитацию – подкрашенный и ароматизированный агар-агар, но под красивой крышечкой может скрываться пересоленная, бракованная, слишком плотная икра или, наоборот, кашевидная масса, которую не назовешь деликатесом продуктом, - считает он. – Настоящая должна иметь насыщенный цвет, тонкий запах, плотную и четкую зернистую структуру и не быть водянистой.Юлия ПАХОМОВА.