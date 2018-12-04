Целеполагание: Стратегия и Генплан

С 2019 года начнется разработка Генплана Уфы, основанного на Стратегии, в том числе итогах его публичных слушаний. Но как следует из прошедшего во вторник круглого стола, архитекторы считают, что не все факторы развития города затронуты в документе, и хотят включения их в разработку концепции города.
- Архитектурное сообщество поддерживает Стратегию, она позволяет участвовать в федеральных программах по привлечению средств, но документ, к сожалению, не учитывает всего, - признал председатель Союза архитекторов РБ Ильдар Ягудин.- Мы всегда активно принимаем участие в жизни города и собрались сегодня, не чтобы «потроллить» Стратегию, а в дальнейшем внести изменения в генеральный план.
Больше народа - больше динамики
Профессор УГНТУ Константин Донгузов, принимавший участие в подготовке Стратегии, считает, что для ее эффективности не хватает привлечения более широких масс. Поэтому он предлагает мастер-план, который позволит всем сообществам, включая профессиональные, выявлять и решать проблемы.
- Уфа - не только развитая инфраструктура и промышленность, а прежде всего 1131 миллион населения, при этом в Стратегии предусмотрена динамика его прироста до 50 тысяч. По сравнению с другими городами она положительная, плюс миграционные процессы, - отметил он. - Люди – сегодня это новая нефть, а мы сегодня переходим в новую стадию постиндустриального развития. Мастер-план, который должен стать переходным документом между Стратегией и Генпланом, соберет существующую картинку со всех существующих слоев населения, вовлечет людей в городские и республиканские программы. Без него механизм соучастия будет пробуксовывать, впадет в стагнацию.
Он рассказал, что город-миллионник, входящий в топ-15 мегаполисов страны, должен развиваться не только себя, но и окружающую агломерацию. Все близлежащие города и районы будут зависеть, в каком темпе и насколько синхронно население включится в Стратегию, которая потом перельется в реализацию Генплана. При заявленном бюджете мастер-план дает вариантность, возможность и быстрого краткого обсуждения, а, главное, позволяет горожанам увидеть реальные достижения власти.
Сначала нужно заложить идею
Недостаточность публичности Стратегии видит основной проблемой и партнер КБ UrbanБайрам Александра Катасонова. Как организатор ныне закрывшегося форума, она напомнила, что в 2015 году в рамках народной стратегии было рассмотрено более десятка тем развития, около двухсот идей, сформированных за несколько часов совместного диалога общественников, уфимцев и бизнесменов.
-По каким приоритетам город и частные инвесторы совместными усилиями будут направлять свою активность? – спросила она. – При большом объеме мероприятий не ясно, что станет импульсом к развитию города. Если Стратегия станет основой Генплана, то официальный разработчик может понять ее дословно, и мы можем получить документ, который не удастся эффективно реализовать.
Она также обратила внимание, что некоторые городские территории используются неэффективно. В частности, участок за Монументом Дружбы не раз подвергался планировке, но оставался незастроенным из-за сложного освоения. В Зауфимье и Забелье возводится жилье, но необходимой инфраструктуры там до сих пор нет.
Все тот же транспорт
- У- умный, Ф- фундаментальный и А- активный город, - напомнил девиз заслуженный архитектор республики Рудоль Авсахов и призвал для продвижения нашей столицы продумать ее уникальность. Также он обратил внимание на проблемный вопрос с транспортом, который можно решить не только за счет расширения дорог.
- Систему от магистралей до улочек надо подвергнуть строгой оценке и ревизии путем математического моделирования, - подчеркнул он. – Мы говорили об этом на форуме UrbanБайрам, но итоги обсуждений не были включены в Стратегию. В нашем Генплане 70-го года были уже три редакции, но эти вопросы до сих пор не решены. Так, западное шоссе должны были соединить с Уфимским полуостровом, однако, такой связи до сих пор нет. Реализован только проспект Салавата Юлаева, и то не до конца. Развитие дорожной сети в документе должно иметь реальную картину.
Доцент УГНТУ Рамиль Баймуратов попросил учесть миграционные потоки уфимской агломерации. Несмотря на включенность в Стратегию некоторых районов, в ней не хватает Стерлитамака и Бирска, с которыми Уфа активно сообщается по дорожным ветвям. Данный фактор необходимо учесть, потому что число прибывающих на работу с окраин в столицу республики будет возрастать, учитывая возрастающую популярность жизни за городом.
- Генплан должен быть реально выполнимым, ведь семь мостов к 2030 году вряд ли построим, хорошо бы один возвести, - подчеркнул Валерий Сафаров.
А архитектор Семен Кучеров напомнил о безопасности дорожного движения для пешеходов. Для того чтобы человек успел перейти за дорогу за один светофорный цикл, нужно сужать проезжую часть или делать островки безопасности.
Потянут ли свои мастера?
- Генплан - основной документ, по которому развивается город. К сожалению, он обычно реализуется на 15-20 %, - отметил профессор Рамиль Баймуратов. – Это наследие советского градостроительства, сохранившее тенденции и в наши дни. Мы все ждем, что через 25 лет появится новый город, и опять принимаем новый Генплан. Из года в год мы говорим об его изменении, но, по сути, ничего не меняется. В документ 1970 года были внесены три редакции, последние - в 2006-м.
По его словам, после проведенного мониторинга есть убеждение, что Генплан должен постоянно корректироваться местными специалистами, которые знают все болевые точки. Прежний был разработан москвичами, их также собираются привлечь и к созданию будущего. Для аккумуляции идей местных архитекторов и механизма их претворения Рамиль Баймуратов предложил создать институт или департамент градостроительства.
- Мы все должны втянуться в процесс создания нового облика Уфы, делать своими руками и нести ответственность, - заметил он.
Монополия бизнеса
Архитектор Павел Мазин заострил внимание на застройщиков и девелоперов, которые, получив землю, перекраивают город по-своему. Для решения проблемы необходимо дать муниципалитету больше компетенций, а требования правил землепользования и застройки ужесточить, ввести объемно-пространственный регламент.
- В результате получаем точечные застройки и несбалансированность городского имиджа, - возмутился Павел Мазин.
Основная тема его выступления – сохранение исторических памятников. Для очень немногих объектов культурного наследия разрабатываются планы, сохраняющие их облик и аутентичность.
- Уфа – город с многовековой историей и его исторический потенциал необходимо развивать, иначе мы превратим его в один из обезличенных городов. Нам нужны процессы комплексного регулирования территорий, представленные в виде исторического поселения, либо сбалансированное строительство. Отдавать город на откуп частного капитала неправильно, - призвал он.
Александр Ильин возмущен монополией ресурсоснабжающих компаний над инженерными сетями. Сейчас при освоении участка строители должны идти к ним на поклон.
- Все нормальные города сами распоряжаются сетями и говорят ресурсоснабжающим организациям, куда и сколько подвести, - подчеркнул он. - Гораздо легче было бы, если б они просто поставляли ресурсы, сдав возможные точки подключения в открытый доступ. Работа в этом направлении идет уже на федеральном уровне. Хотелось, чтобы и наш город мог распоряжаться сетями и модерировать их.
Достать с пыльной полки
Выслушав коллег, главный архитектор Уфы Олег Байдин ответил на все их вопросы. Некоторые из них нельзя решить из-за имеющегося законодательства, другие уже заложены в Стратегии, третьи можно сделать силами самих архитекторов и всего сообщества.
- Сегодня Генплан – пыльная папка, лежащая на полке и не имеющая оперативного управления, - заметил он. - Наша задача перевести документ в активное состояние, постоянно обновляемое живым организмом. Концепция разработана, финансирование выделено, а сама Стратегия поддержана на всех уровнях. Собираю сейчас в Главархитектуре кадры, компетенцию.
На подготовку Генплана даны полтора года, срок его сдачи - 30 июня 2020 года, правил землепользования и застройки города — 30 ноября 2020-го. Начальная цена контракта, размещенного на сайте госзакупок, - 97 млн рублей, работы будут финансироваться из бюджета Уфы.
Зиля БАДРИЕВА.