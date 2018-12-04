Миграция должников

Девятьсот тысяч за два года - такой долг за коммунальные услуги накопился у одной уфимской семьи. Вчера они вынужденно сменили место жительства: из сипайловской «двушки» их переселили в однокомнатную квартиру в Шакше.
Всего этого могло не быть, если бы четыре взрослых человека вовремя платили квартплату. В месяц квартплата - 3000 рублей. Сегодня с учетом пени сумма подошла к отметке почти миллиона.
В 10 часов утра на пороге пока еще их жилья появилась целая делегация из судебных приставов, юристов, сотрудников Центра общественного контроля в сфере ЖКХ и управляющей компании. Перепуганная соседка по лестничной площадке выбежала из своей квартиры, пытаясь протиснуться через собравшихся. Узнав, что происходит выселение, – начала возмущаться. Семья, по ее словам, неплохая. Они не шумят, не приводят гостей, а сами работящие.
В двухкомнатной квартире уже стояли баулы и коробки с вещами. К приходу «гостей» здесь были готовы. На стенах в комнатах наклеены разные обои, на потолке – панели из пластика. Пара диванов давно сломаны. Из ценного имущества – телевизор, плита. Жили они явно небогато, но за порядком все же следили.
- Выселение – крайняя мера. Мы пытались предупредить ситуацию, но все оказалось бесполезным. Судебный процесс длился целый год, - объясняет руководитель городского Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Рим Булатов.
- Мы отключали электроэнергию, горячую воду, устанавливали канализационные заглушки, присылали оповещения по Интернету, звонили, встречались с ними лично. В ответ слышали одни обещания, они погашали минимальную часть долга, но этого недостаточно. В трудной жизненной ситуации идем навстречу, предлагаем оплатить 50% и оформить рассрочку долга. Если от заключенного соглашения жильцы начинают отклоняться, прекращаем сотрудничество, - рассказала директор ЖЭУ №68 Ольга Арямнова.
На сегодняшний день выселить могут только из муниципальной квартиры, однако есть подвижки и в отношении приватизированных. Появляются новые законы на федеральном уровне, а значит, процесс борьбы со злостными неплательщиками пойдет быстрее.
- Много квартир, где собственники, имея материальную возможность, по разным причинам не оплачивают коммунальные услуги. Кто-то делает это просто из принципа. Сегодня выселения ждут жители шести квартир в Сипайлово, Деме и Советском районе, - добавляет Рим Нигматьянович.
Долги соседей, как не странно, – бремя для других жильцов дома. Задолженность за блага цивилизации делится между всеми собственниками.
С переходом на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями нагрузка на управляющие компании снизилась. Они не только напрямую выставляют счета и получают средства, но и теперь самостоятельно могут требовать выселения через суд.
Мария АПКАРИМОВА.