Там лес и дол видений полны…

Сплошной частокол деревьев сопровождает тех, кто въезжает в Черниковку, пересекая трамвайную линию на проспекте Октября. Тянущийся на протяжении нескольких километров лес называется парком Калинина и мало напоминает ухоженный уголок природы для прогулок. А ведь из него обещали сделать сказку с океанариумом и территорией искусств, а когда это произойдет, мы узнавали у инициаторов идей.
Памятник одному из лидеров революции подтверждает название места. От остановки идет прямая дорога к ветлечебнице. Между дубами и липами лежат поваленные деревья, лишь островок высоких лиственниц порадовал красотой и вековой незыблемостью. Между стволами маячит темная мужская фигура, и я ускоряю шаг. Укрывающееся небольшое здание клиники за забором из профнастила оказалось в округе единственным местом, связанным с цивилизацией.
- Никуда не сворачиваю по пути на работу, поэтому не знаю, что дальше нас находится, да и не рискую, - рассказывает приветливая девушка, администратор ветлечебницы Елена. – Бывает, гуляют с собаками.
От здания тянется еще одна узкая колея, кстати, дорожки здесь неасфальтированные. Куда она ведет, никто не знает, да и спросить некого. Есть слухи, что в глубине чащи расположилось кладбище для животных, а замыкают массив садовые участки и промзона. Со стороны улицы Трамвайной – снегоплавильный завод.
- Запах постоянный: то ли деревья гниют, то ли канализация открыта, - делится местный житель Михаил Карташов.
Несмотря на неприглядную картину, нельзя сказать, что место забыто людьми – планы преображения парка грандиозные. Здесь могут появиться две школы-интерната, картинг, спортивный центр, музей автомобилей. Для проведения выставок животных построят специальный павильон и даже ферму. В мастерских могут творить художники, а музыканты выступать на сцене.
- Мы пришли не благоустроить территорию в 56 га, а создать Парк искусств, - обозначил дерзкие намерения куратор проекта Валериан Гагин. – Основным ядром концепции будет центр «Облака» с театром, кибер-артом, центром графики и другими культурными объектами.
Проект создавался несколько лет, при его подготовке ученые Института биологии УФИЦ РАН в течение года исследовали местную почву и растения. Оказалось, что треть деревьев больны, а общее их число насчитывает около 14 тысяч. Валериан Гагин считает, что часть из них гниют из-за канализационных вод, которые по трубе «Уфаводоканала» сливаются на территорию парка. В процессе работы ему удалось договориться с предприятием, что процесс модернизируют.
В 2016 году ООО «Дом искусства» получило разрешение на разработку проекта планировки и межевания территории, ограниченной улицами Российской, Цветочной, Адмирала Макарова и Трамвайной в Калининском районе. За него взялся Дмитрий Винкельман, и 23 апреля сего года архитектурная концепция была сдана для проверки в Главархитектуру. В течение года должны состояться публичные слушания, но пока постановление о них не подписано. Предполагаемый срок возведения - 2020-2021 годы, стоимость - около 5 млрд рублей.
- Строительство Парка искусств рассчитано на привлечение частных средств, и мы подготовили инвесторов, - заверил Валериан Валентинович.
Другая часть парка, со стороны проспекта, была отдана на откуп компании «Натера», которая собиралась построить в парке Калинина ни много ни мало – океанариум. По идее руководителя предприятия Радика Мулюкова, на территории в 5 тысяч квадратов предполагались большие бассейны с экзотическими рыбами, которые бы взирали на изумленных уфимцев через толстое стекло. Экстремалам предоставлялась возможность в специальном месте погрузиться в морское царство с аквалангами. Предложение было озвучено в 2014-м, а в наши дни Радик Хабирович настроен пессимистически.
- Проект умер давно, возникли различные сложности, в частности, с оформлением земли, - поделился он. - Я занялся парком динозавров и воплотил его в парке Гафури, а других идей по инвестированию в зоны отдыха пока нет.
Конечно, озвученные замыслы грандиозны, но пока из них никому не удалось выйти на финишную прямую, а некоторые уже сошли с дистанции. А лес ждет, и пока кроме видений и мифов здесь ничто не обитает.
Зиля БАДРИЕВА.