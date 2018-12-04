«Сусанины» из Архиерейки

Если вы спросите у горожанина, где найти улицы Павлуновского, Лины Одена, Волновую, он только пожмет плечами. А если уточнишь: это район Архиерейки, за Домом правительства, все сразу станет понятно. За могучим белокаменным сооружением по южному склону вплоть до реки Белой расположился частный сектор – обветшалый и унылый, особенно в осенне-зимнюю пору.
Чтобы спуститься вниз, требуется сноровка. Вместо дороги – «козья тропа», скользкая и узкая. Те, кто проживает где-то по середине склона, имеют выбор: либо спуститься вниз, либо подняться наверх. Если сильный гололед, сделать это невозможно, ботинки «пробуксовывают» на одном месте. Проще скатиться. Зимой после обильного снегопада поутру кто-то становится «Сусаниным», прокладывая путь для остальных.
Сейчас темнеет рано, фонари на деревянных покосившихся опорах горят не везде, провода свисают. У многих в карманах фонарики, а молодежь идет, подсвечивая путь мобильником.
Сейчас «дорогу жизни» изредка, по собственной воле, посыпает чета дворников, проживающих в четвертом доме сверху. Они обслуживают другую территорию, а устроились в ЖЭУ №6 летом. Приехали из Кулгунино Ишимбайского района.
- Помыкались по городу, зашли в ЖЭУ, да так и остались, - рассказывает Дамира Абзгильдина. – Зарплата небольшая, но зато к Новому году обещают служебное жилье.
Дом по улице Республиканской им «сосватали» случайно. Кто хозяин – неизвестно, видимо, в свое время не узаконил, и продать теперь даже ради земли нет возможности. Кстати сказать, есть и совсем заброшенные постройки, которые при всем желании невозможно узаконить. Они прилегают друг к другу почти вплотную, а по нормам пожарной безопасности необходимо расстояние не менее 8 метров.
Строение дворников настолько древнее, что, кажется, чуть сильнее подует ветер – развалится. Раньше здесь жили наркоманы. Марат, проживающий в трехметровой доступности, устал с ними бороться. Потом скооперировался с приятелем и прогнал опасных соседей. И вот теперь, дабы они не вернулись, предложил заселиться в этот дом уроженцам Ишимбая.
- Разгребали завалы мусора и делали ремонт в течение полутора месяцев, - рассказывает Дамира. – Поставили подпорки. Конечно, холодно, сквозит изо всех щелей, но в целом жить можно.
Женщина она общительная, перезнакомилась почти со всем захолустьем.
- Почтальоны у нас редкость, пенсионерам за корреспонденцией приходится подниматься наверх самим. Магазин – в километре, а ближайшая остановка – «Стадион «Динамо». Есть и школьники. Соседский сын, четвероклассник, за знаниями отправляется в район Телецентра, на дорогу уходит около часа.
Мусор отсюда практически не вывозится. Кто чистоплотнее, тот забирает с собой, выбрасывая в какой-нибудь контейнер рядом с работой. Куда отправляют отходы другие – можно судить по «горам», что находятся рядом с заборами. Трудно попасть сюда «Скорой помощи» и пожарным. Потому здесь немало сгоревших дотла домов.
- Когда снесут? – интересуется Фануза-апа. – Мы-то еще «не сползаем», а ниже по склону в овраг провалились два дома. Повезло тем, кто проживал за Конгресс-холлом, а нам с дедом, видно, уж не дождаться.
За последние несколько лет вопрос сноса Архиерейки поднимался несколько раз, но район продолжает стоять, а вернее, скатываться к берегам Белой.
Ирина ШИПУНОВА.