Сун-Ят-Сена: улица со стогом сена!

…1967 год, осень. Радостное событие: центр города получил трамвайное сообщение со Старой Уфой. Новая ветка протянулась по улице Сун-Ят-Сена. С тех пор прошло более полувека, и здесь все так же гремят трамваи. Вот только былой радости это уже не приносит: трамвай так и остался единственным признаком цивилизации, а долгожданной инфраструктуры не появилось. Нет отремонтированной автомобильной дороги для двустороннего движения машин, которых здесь не меньше, чем на основных трассах Уфы.
Подпрыгивая на стыках, вагончик оставляет позади улицы Мингажева, Чернышевского. За окном начинают мелькать деревянные домишки. Машинист замедляет ход и жмет на гудок – остановка? Правда, ее обозначает лишь скамейка, стоящая в паре метров от путей. Замечаю, как сидящая женщина ловит за руку внука – чтоб не попал под колеса.
С противоположной стороны улицы ситуация еще сложнее: чтобы сесть в трамвай, люди перебегают проезжую часть. Ни светофора, ни зебры, к слову говоря, здесь нет…
- Конечно, это рискованно. Спасибо автомобилистам, что относятся с пониманием и пропускают, - рассказывает местная жительница Светлана Фролова.
Отсутствие крытых остановочных павильонов – примета Уфы, все объясняется нехваткой финансирования. Минимальные требования к остановке электровагона – поднять асфальт выше уровня колес – тоже соблюдаются не везде. Обусловлено это не попустительством чиновников, а близостью автодорог и подобными причинами.
На улице Сун-Ят-Сена в глаза бросается снежный вал, отделяющий трамвайную ветку от тротуара. Судя по всему, его специально сделали местные коммунальщики. А ближе к ее середине на столбе висит знак для автомобилистов: ограничение скорости до 20 километров час.
Дорога едва вмещает две полосы, в час пик машины теснятся, бьются, заезжают на трамвайные рельсы. Приходит резонная мысль – нельзя ли расширить ее? Но ответ виден и без градостроителей: если и делать это, то не здесь. Ибо в каких-то пяти метрах от трассы уже стоят частные дома…
Старый город сдает позиции
Каково это – жить с трамваем прямо под ухом? Те избушки, что поновее, блестят пластиковыми окнами. Но их не так много. Заглянув за один из заборов, вижу небольшой сарай и стожок сена. Удивительно, здесь кто-то еще держит живность. Наверное, так было и полвека назад…
Свернув в небольшой проулок, читаю: улица Абхазская. Только вот в нос бьет запах не мандаринов и персиков, а незаконной уличной свалки. Такую картину ожидаешь увидеть где угодно, но не в 15 минутах ходьбы от Монумента Дружбы. Как правило, вывоз отходов из частного сектора совершает «Спецавтохозяйство» либо частные компании. Но здесь мусоровоз не появлялся уже давно. Быть может, из-за узкой дороги?
С высокой точки открывается роскошный вид на строящуюся мечеть «Ар-Рахим». Внушительную площадь до нее сплошь занимает частный сектор. Но здесь, на Сун-Ят-Сена, он почти сдал свои позиции, наступают новостройки. Многоэтажки начинаются прямо за одиночным рядом изб. Картину жизни между двух огней обрисовал житель двухэтажного домика Николай Попов (имя изменено).
- Конечно, нас давят шумом трамваи. Пешеходный спуск раньше был в другом месте, сюда его перенесли вместе с остановкой транспорта. В результате под моими окнами постоянно ходят люди, даже ночью. А еще тротуар от снега мы убираем своими силами, иначе его заметет. Не удивлюсь, если на нашем месте скоро воткнут еще одну высотку. Предложение о расселении от застройщика уже поступало. Мы, как собственники жилья, назвали сумму, которая бизнесменов не удовлетворила, и они подали в суд. Но выиграть его не смогли. Дешевых цен здесь нет. Не исключаю, что скоро сами заявим на горе-строителей. В том случае, если краны будут работать над нашими головами.
Утверждение мужчины звучит смело. И оно небезосновательно: в прямой близости от его дома растут две кирпичные многоэтажки. Небоскребы возводятся «впритирку» друг к другу, рядом с каждым высится башенный кран. На моих глазах их многометровые стрелы разворачиваются в воздухе, оставляя между собой каких-то десять метров. А тяжелый бетонный компенсатор одного из гигантов при этом чуть ли не задевает кирпичную кладку.
Иван БЕГМА.