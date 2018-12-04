Онкология бросает вызов. Готовы ли мы ответить?

В республике 14,6 % населения умирает от злокачественных новообразований. Хотя этот печальный показатель ниже средней цифры по стране, но за последние пять лет смертность от новообразований в регионе выросла на 23 %. По состоянию на 1 ноября на учете состоят порядка 82 тысяч онкобольных, из них 57,7 % живут более пяти лет с момента установления диагноза.
Эксперты говорят: чем дольше становится длительность жизни, тем масштабнее проблема. Несмотря на то, что рак выявляется и у молодых, и у детей, все-таки согласно статистике чаще ему подвержены люди старшего возраста.
Насколько национальная система здравоохранения готова к этому вызову? Достаточно ли ресурсов у нашей онкологической службы?
Проекты и программы
Предыдущая Федеральная онкологическая программа действовала в 64 регионах с 2009 по 2014 год. На протяжении пяти лет на нее потрачено 47,6 миллиарда рублей. Построено более 100 специализированных больниц, закуплено более 400 единиц оборудования.
Следующая программа не принята, хотя бурно обсуждается научным и медицинским сообществом. Изначально планировалось утвердить ее в этом году, но, похоже, сроки переносятся на следующий.
Зато в национальном проекте по здравоохранению выделена статья «Борьба с онкологическими заболеваниями». Именно они и сердечно-сосудистые являются основными поставщиками смертей в стране.
Согласно федеральной программе на переоснащение республиканского онкологического диспансера до 2024 года планируется выделить 2 млрд 800 млн рублей: 660 млн - в 2019 году, 1 млрд 224 млн – в 2020-м, 475 млн – в 2021-м, 79 млн – в 2022-м, в 2023 году – 388 млн.
Правда, как сообщил главный врач республиканского онкодиспансера Руслан Султанов, программу в утвержденном виде там еще не видели, но очень рассчитывают на эти средства. Так как в борьбе с раком материально-техническая база и кадры решают практически все. На эти деньги будет закуплено новое оборудование, которого сегодня не хватает.
- Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения нам необходимы 15 аппаратов дистанционного лучевого и 5 аппаратов контактного лечения. Сейчас же в наличии 5 для дистанционного и 2 для контактного. И то хорошо, ведь у нас одна из самых сильных радиологий в РФ, - отметил Султанов.
Этой технике более 10 лет. За счет выделенных средств планируется закупить еще 3 аппарата для дистанционного и один для контактного лечения.
Вроде бы подвижки есть. Но эксперты не настроены столь оптимистично. Недостаточно вкладывать деньги в развитие существующей материально-технической базы. Необходимо внедрять инновационные подходы. Сегодня республика как никогда нуждается в создании референсного центра для онкодиагностики.
Распознать вовремя
Важным критерием оценки является то, на какой стадии болезнь выявляется. К сожалению, чаще это происходит на поздних. В 2017 году показатель составил 17,2 %, за 10 месяцев этого года – 29 %, а реальный процент еще выше.
В онкологии действует простая закономерность: чем раньше обнаружен рак, тем больше шансов на излечение. Здесь решающим фактором выступает настороженность у самого пациента и у первичного медицинского звена. Но и у тех, и у других ее не хватает. Для первых это - следствие недостатка культуры бережного отношения к собственному здоровью, для вторых – системной проблемы и недостатка культуры профессиональной.
- Выявляемость онкозаболеваний в ранней стадии растет. За последние пять лет она выросла на 5%, но остается недостаточной, - сообщил и.о. министра здравоохранения республики Рафаэль Яппаров.
Что значит онконастороженность первичного звена? Это когда специалисты в поликлинике, куда обращается пациент, должны при малейшем подозрении исключить рак в качестве диагноза.
Вот реальный случай, произошедший совсем недавно. Жительница Уфимского района с маточным кровотечением была доставлена в машине Скорой помощи в одну из городских больниц. Но там ее на госпитализацию не приняли. Порекомендовали пройти УЗИ, которое она сделала там же, но платно. Видимо, необходимого оборудования в данном медицинском учреждении для женщины не нашлось. Она вернулась в участковую поликлинику, откуда снова была отправлена на машине Скорой помощи в эту же больницу. Со второй попытки была госпитализирована, и ей оказали необходимую помощь в условиях стационара. Биопсия показала неутешительный результат – рак. Нет, мы не обвиняем учреждение в халатности, но это и есть пример наличия онконастороженности или ее отсутствия.
У детей выявляемость онкологии составляет примерно 120 случаев в год. В списке причин детской смертности рак стоит на втором месте после травм и несчастных случаев. И здесь главная проблема тоже кроется в поздней диагностике. По словам председателя благотворительного фонда «Потерь нет» Айгуль Губачевой, более половины случаев выявляют уже на запущенной стадии:
- Мы организовали свой образовательный проект. С помощью телемедицины специалисты читали лекции для врачей в районных больницах: онкологи доносили до педиатров, что их основная задача - вовремя распознать рак и отправить ребенка в специализированный центр. Чтобы на месте не проводили ненужных операций, потому что были случаи, когда оказывалось, что у ребенка онкологическое заболевание, а он три месяца не получал нужного лечения.
Брешь в системе
Директор научно-исследовательского института онкологии БГМУ Шамиль Ганцев раскритиковал онкологическую службу страны и ответственных лиц за бездействие по поводу отсутствия федеральной программы против рака. Все это он назвал «онкологическим хаосом».
- Мы говорим о доступности. Доступность - это не тогда, когда человек дверь открыл и в онкодиспансер зашел, а когда мы можем по мировым стандартам, хотя бы по европейским, оказать помощь больному как на уровне диагностики, так и на уровне лечения, - резонно отметил он.
Понятие доступности глобально. В нем лекарственное обеспечение пациентов – огромная брешь и слишком болезненная тема не только для нашего региона, но и страны в целом. После лечения в диспансере, где больные получают адекватную терапию, его необходимо продолжать в амбулаторном режиме до трех лет. Однако препараты большинству пациентов не по карману. Ситуацию облегчает получение инвалидности, но в период реабилитации, когда человек находится между стационаром и инвалидностью, он вынужден решать свою проблему самостоятельно.
Такая же печальная картина у детей. Айгуль Губачева рассказала, что в федеральных центрах им назначают лекарства, которые не входят в список жизненно необходимых либо в инструкции препарата детский возраст указан как противопоказание. В республике дети получают отказ на лекарства. Даже если есть решение комиссии федерального центра, проходит не один месяц, прежде чем ребенок получает необходимое лечение.
Наука не стоит на месте. Шамиль Ганцев принимает участие в инновационных разработках, которые ведутся в Европе, США, Японии. К примеру, создаются препараты нового поколения, способные уничтожать стволовые раковые клетки. Пока наши врачи учатся распознавать опухоли, мировая наука работает на то, чтобы диагностировать рак еще до ее возникновения. В России вовсю практикуется органная хирургия, а в Китае уже вышли на генную. К сожалению, все эти научные разработки ведутся за рубежом.
Альбина Зубарева.