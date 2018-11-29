Не видать берегов

Набережная реки Белой может обрести определенный образ – мини-городок с IТ-парком и бизнес-центрами, Семинарской слободой. Недавно определился победитель архитектурной концепции этого знакового места Уфы. Однако окончательный вариант реконструирования одной из визитных карточек столицы покажет время.
Лучшим проектом преображения Южного склона по решению Союза архитекторов России стала работа коллектива «Генпроекта». Она получила приз в размере полумиллиона рублей. В конкурсе участвовали 18 разработчиков, среди которых были и студенты УГНТУ.
По замыслу победителей Набережная и Южный склон позиционируются как «третий центр» Уфы и представляют собой классическое обустройство без кардинальных изменений. Архитекторы К.С. Кононенко, Л.Ф. Галлямова, Л. А. Степанова, А. С. Баннов предполагают сохранить ландшафт, «разбавив» его парками и скверами. Доминантой должны стать бизнес-центры, спортивно-развлекательные объекты с яхт-клубом.
- Территорию на спуске к набережной, которая сейчас в основном застроена частными домами, срезаем по высоте и строим ярусами пять жилых комплексов. Там же разместятся IT-парк, два бизнес-центра, спортивно-развлекательный комплекс, школа, - рассказала архитектор Ляйсан Галлямова. - Главная цель нашей работы - укрепление Южного склона, соединение его с городом.
Второе место занял консорциум, состоящий из «Проект-М», КБ UrbanБайрам, КБ11, Лаборатории композиционного анализа и студентов кафедры «Архитектура» УГНТУ.
- Мы вышли на совместное действо, прокачивая задание на склон. Институт впервые поработал в реалиях его сохранения, - прокомментировала профессор УГНТУ Юлия Расулева. – Разгорелась нешуточная дискуссия: застраивать ли его жильем, проводить дороги или оставлять зеленой карточкой? Возможно ли превратить склон в город в парке с великолепными виллами, совершено другими подходами к жилью.
Основная идея проекта – устройство в первой стадии средней линии – пешеходной и велосипедной дорожек, связанных петлей с городом. На ней должны нанизаться тематические микропарки, связанные с Софьюшкиной аллеей и другими вплоть до парка «Ватан».
Южный склон - объективно сложившаяся визитная карточка Уфы, ее «въездные ворота». Авторы считают, что в ментальной карте столицы он используется не полностью, и в своей концепции «Уфимский Акрополь» раскрывают масштаб репрезентативного потенциала территории, превращая его в бренд города.
При этом они намерены сохранить код Архиерейской и Трегиловских слобод с использованием существующего рельефа, сложившейся системы улиц.
Свое видение
Организатором конкурса выступил Союз архитекторов России при поддержке Главного управления архитектуры и градостроительства Уфы. Оценить творческие предложения организаторы пригласили авторитетное жюри в лице главного архитектора Олега Байдина, заместителя начальника Главархитектуры Ришата Шакирянова, генерального директора компании «Яузапроект» Ильи Заливухина, члена правления Союза московских архитекторов (СМА) Алексея Полищука, доцента междисциплинарного учебного центра МАРХИ Фаворской Елены. Судить работы конкурсантов выпала честь сразу двум экспертам института Генплана Москвы: заместителю директора Левану Акопову и главному архитектору Виталию Лутцу.
- Оценивая проекты, я обращал внимание на четыре основных аспекта: профессиональный подход к формированию среды, придание территории привлекательного статуса для жителей и туристов, реализуемость и жизнеспособность замысла, а также смелость идей и концептуальность, – что всегда приветствуется, - рассказал Акопов. - Каждая команда представила оригинальные, непохожие друг на друга прочтения сюжета. По итогам были отобраны четыре работы, которые и участвовали в распределении призовых мест. Финалистов отличал абсолютно разный взгляд на развитие территории со сложным рельефом вдоль набережной.
По условиям конкурса стоимость реализации проектов его разработчики не оценивали. Также им не гарантировали, что конкурсные работы будут реализованы.
Напомним, Набережная возводится с 2014 года и должна быть сдана в 2019-м. Стоимость объекта оценивается в 12 млрд, он включен в перечень юбилейных строек к 100-летию образования республики. Ее создание включает в себя строительство гидротехнических сооружений и автодороги, а также последующее благоустройство территории. На данный момент завершен первый этап строительства второй очереди сооружений.
На территории Южного склона находятся административные здания правительства, памятник Салавату Юлаеву и Монумент Дружбы, популярный среди уфимцев Сад культуры и отдыха им. С. Юлаева, Конгресс-холл — место проведения мероприятий и встреч на высшем уровне, БашГУ, спортивно-оздоровительный комплекс «Юность» с открытым бассейном и первая соборная мечеть Уфы.
Склонение ландшафта
За последние 10 лет было предложено уже несколько различных проектов по преобразованию Южного склона. Идеи, заложенные в проекты, противоречивы - от организации масштабного парка до строительства высотного жилого микрорайона.
- Будущее территории остается туманным, а текущие проекты порождают вопросы, - считает партнер консалтингового бюро «UrbanБайрам» Ольга Сарапулова. - В данной ситуации мы видим необходимость объединения профессионального сообщества для того, чтобы совместно сформулировать видение развития Южного склона и Набережной.
Одним из первых свою концепцию представил известный архитектор Ришат Муллагильдин, выигравший в соавторстве с японскими коллегами в 2005 году республиканский конкурс.
Он предлагал возвести капитальное здание для проведения общественных мероприятий, летние кафе, фуникулер. В зоне берегоукрепления предполагалось создать комплексные площадки благоустройства, велодорожки со специальным покрытием. Для этого нужно было освободить территорию от существующей застройки с целью организации ландшафтного парка с вкраплениями общественных и спортивных объектов. На ключевых точках - размещение аттракторов (Дом дружбы народов, Дом музыки, спортивный центр). Жилье в формате элитного жилого комплекса из блокированных таунхаусов.
В 2006 году международное жюри под председательством известного урбаниста Адриана Гейзе назвало их работу под названием «Art-Scape» лучшим градостроительным проектом России.
Экспертная сессия «UrbanБайрам» стала первым шагом для общественного обсуждения. Организаторы надеются, что такой формат совместной работы позволит запустить практику диалога властей и горожан, в котором помимо критики предлагается высказывать конструктивные идеи и предложения.
- Для грамотной разработки проекта нужно качественное техническое задание, в котором будут определены цели развития, проработаны все проблемные моменты, учтены интересы горожан и местного бизнеса, намечены способы реализации проекта, - считает Ольга Сарапулова. - Мы выступили с инициативой разработки «народного» технического задания, которое может стать основой для программы развития самой важной для Уфы территории.
В изложенной резолюции специалисты выделили ключевые вопросы, которые должен решать проект: удобство передвижения, или «экспериментальная городская мобильность», инфраструктурное насыщение для памятников архитектуры, поэтапное развитие Архиерейской слободы с сохранением элементов исторической структуры, интеграция с водой.
Зиля БАДРИЕВА.