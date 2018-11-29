ГЛОНАСС – за дисциплину вождения

Одна из главных претензий уфимцев к городскому общественному транспорту касается качества вождения. Водители превышают скорость, резко маневрируют, пропускают остановки или останавливаются в неположенных местах, не открывают двери или зажимают ими пассажиров. Это касается не только частных маршрутных такси, но и автобусов «Башавтотранса», трамваев и троллейбусов МУЭТ Уфы, на которые регулярно поступают жалобы пассажиров, упавших в салоне при резком маневре или зажатых дверьми на посадке и высадке.
Один из последних примеров опасного вождения - в центре столицы Башкирии на остановке «Советская площадь» водитель «НефАЗа», следовавшего по маршруту №57, не проследил за тем, что все желающие покинули и зашли в салон автобуса. В итоге 90-летнюю женщину зацепило и протащило пару метров, а водитель даже не остановился. Виновника происшествия по горячим следам так и не нашли.
Значительно сократить число подобных инцидентов может уже действующая на базе МУП «Уфагортранс» Городская навигационно-информационная система мониторинга транспортных средств (Городская НИС) с функцией контроля качества вождения транспорта – превышения скорости, резких маневров, высадки пассажиров в неположенных местах. Этот сервис уже действует для школьных автобусов. Система на основе обработки сигналов установленных на транспорте датчиков ГЛОНАСС в автоматическом режиме фиксирует все нарушения с градацией по степени опасности. В основу расчета ложатся показатели превышения скорости, резкого ускорения, торможения или поворота, которые измеряются в единицах «g». Анализ этих данных позволяет получить общую оценку качества вождения за любой промежуток времени и за каждую поездку в отдельности, а при необходимости выдает информацию по всему автопарку. Сервис также способен автоматически начислить баллы за каждое нарушение с градацией по степени опасности. К примеру, за умеренное превышение скорости на счет нарушителя начисляется 100 баллов, за сильное – 500, а за опасное - 1000. Количество набранных балов суммируется, позволяя судить о стиле езды конкретного водителя.
- Наша система может только констатировать факт опасной езды, а решение о принятии дисциплинарных мер к нарушителю принимает компания-перевозчик, - рассказал директор МУП «Уфагортранс» Владислав Крысин. – Однако в рамках реализуемой в городе транспортной реформы в условия конкурса для отбора перевозчиков на городских маршрутах можно прописать пункт о том, что транспортная компания, водители которой набирают много баллов за опасную езду, будет подвергаться определенным санкциям, к примеру, в плане допуска к участию в следующих конкурсах на обслуживание маршрутов. Думаю, такие меры позволят быстро навести порядок на остановках и поднять общую дисциплину вождения.
Цель – всеобщий охват
Городская НИС способна не только контролировать транспорт во время движения по маршрутам, но и формировать отчеты по пробегу, получать изображение с подключенных видеокамер, обобщать информацию по данным датчиков пассажиропотока. В целом она дает возможность практически полного контроля за работой транспортного средства и точного определения виновников происшествий по типу случившегося на остановке «Советская площадь» с НефАЗом 57-го маршрута.
- «Башавтотранс» пользуется услугами другого оператора контрольно-навигационной системы, поэтому мне сложно сказать, почему они так долго не могли определить, какой именно автобус во время ЧП был на остановке, - рассуждает Владислав Крысин. – С транспортом, подключенным к Городской НИС, такого точно не случилось бы. Для налаживания еще более полного контроля наш сервис может в режиме реального времени передавать в диспетчерский центр картинку с видеорегистраторов в кабинах и камер наблюдения в салонах автобусов, с возможностью сохранения данных на серверах. В случае какого-либо ЧП или инцидента с участием пассажиров будет достаточно просто просмотреть видеозапись. Транспорт также можно оборудовать датчиками открытия/закрытия дверей, и мы будем иметь точные данные где, когда и на какое время водитель открывал пассажирские двери.
Мощность позволяет контролировать работу 10 тысяч транспортных средств, а сейчас к ней подключено всего около 2,2 тысяч единиц, в том числе коммунальная техника. По словам Владислава Крысина, сейчас принято решение об обязательном подключении к системе всех официально работающих в Уфе частных перевозчиков и автобусов «Башавтотранса».
Информационное приложение
Начавшаяся в Уфе замена автобусов малой вместимости крупноформатным транспортом наряду с очевидными плюсами увеличивает интервал движения, а значит, и ожидания на остановках, что создает определенные неудобства для пассажиров, особенно на периферийных и пригородных маршрутах. Здесь как нельзя кстати придется Городская НИС, позволяющая с помощью мобильного приложения, к примеру, Яндекс Транспорт или на специальной интерактивной карте увидеть местоположение нужного номера автобуса, троллейбуса или трамвая и узнать, когда он подойдет к той или иной остановке. Взаимодействие в тестовом режиме достигнуто с разработчиками приложений Яндекс.Транспорт, CityBus, BusTime и ДорогаТВ.
Для тех, кто не имеет возможности мобильного выхода в Интернет, что особенно актуально для многих детей и пенсионеров, на остановках общественного транспорта планируется размещать экраны, на которые будут выводиться данные городской информационно-навигационной системы.
- В рамках участия республики в федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги» на следующий год по Уфимской агломерации мы согласовали установку новых остановочных павильонов, в первую очередь в центральной части Уфы и далее по окраинам, - заявил на тематическом круглом столе председатель Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов. – Новые остановки подразумевают в том числе установку специальных табло, показывающих время подхода того или иного транспортного средства, которое по закону должно иметь датчик навигационной системы ГЛОНАСС.
Алексей Фатыхов.