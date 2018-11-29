А дно без покрышки…

Два случая падения детей в открытые канализационные люки взбудоражили город. В минувшие повсеместно обследовали колодцы, принадлежащие коммунальным службам и ресурсоснабжающим компаниям. И обнаружили 73 открытых люка. Куда же подевались крышки, без которых они становятся опасными ловушками? Ответственные за содержание колодцев разводят руками: их часто воруют «черные» искатели металла. Не удивительно, что интерес к пунктам приема металла возрос. Как они работают, что еще можно в них обнаружить? Задавшись этим вопросом, мы отправились в рейд.
Пункт по приему металла на улице Интернациональной нашли не сразу: долго блуждали в лабиринтах гаражей, пока не заприметили самый дальний с надписью «Лом». Разглядеть что-то не удалось, в помещение нас не пустили.
- По какой цене принимаете? - спросили мы у занятого работой мужчины.
- В зависимости от вида: медь возьмем за 330 рублей за кило, латунь - 190, титан – 80, электротех – 75, алюминий – 50, нержавейка – 45, а жесть – три копейки, - ответил он.
- Что точно не возьмете?
- Крышки от люков, - поспешно ответил продавец, очевидно, угадав в нас журналистов. – К нам недавно приезжали с телеканала и задавали тот же вопрос. Также не берем детали с железной дороги, которая находится рядом.
- Что вы делаете с металлом?
- Везем на оптовую базу. Куда его отправляют потом – не знаем, возможно, на металлургические комбинаты.
Дальше мы отправились в кооператив «Родник». Через пару пролетов увидели стрелочку с надписью «Металл, дорого» и устремились к гаражу, у которого стоял разобранный автомобиль. Двое мужчин усердно что-то раскладывали по коробкам. Оказалось, что цена за металл в этой точке отличается: килограмм меди здесь скупают за 310 рублей, за бронзу дают 195, латунь принимают по 190, алюминий - по 70, свинец стоит 60, нержавейка – 55, а аккумуляторы – 40. Продавец категорически отказывался от приема деталей с железной дороги, могильных оградок и крышек люков. И добавил, что после скупки металл отправляется на «Башвтормет».
Третьим пунктом нашего «путешествия» стала точка на Кирова. Диалог с приемщиком повторился, цены тоже оказались примерно одинаковы. Бросилось в глаза, что в числе пригодных к сдаче товаров указаны отработанные изделия от линий электропередач.
Пункты приема всегда стоят в глухих городских уголках и без опознавательных знаков. Регистрационные документы продавцы показать отказывались, да и по всему было видно – проверку они ожидали. Стоит ли принимать за чистую монету их уверения? А список запрещенных к продаже элементов всегда можно переписать…
Юлия Головина.