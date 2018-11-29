Безответственность зашкаливает

Многострадальные жители ЖК «Дубрава», которые с трудом добились у застройщика ключей от своих квартир, снова бьют тревогу. Из крана течет оранжево-коричневая вода, а после слива на эмали ванны остаются разводы. Однако вердикт управляющей компании «Городской службы эксплуатации»: вода хорошая, и подтверждают это соответствующие анализы.
- Она имеет запах железа, сантехника чернеет, а бытовая техника выходит из строя. Больше двух лет мы подвергаемся откровенной травле, поскольку вода непригодна даже для технических целей. Жидкость окрашивает руки, - рассказывает жительница дома №14 по улице Центральной Юлия Дибаева.
Как выяснилось на собрании собственников, значительное число пожилых людей, проживающих в микрорайоне, вынуждены употреблять эту воду, готовят на ней пищу, так как не имеют возможности постоянно покупать и привозить другую.
В «Дубраве» в эксплуатацию введено четыре многоквартирных дома. Водоснабжение осуществляется от двух скважин, расположенных в 2,3 км от микрорайона, водопроводные сети были построены и эксплуатируются застройщиком - ООО «Базис».
После неоднократных жалоб жильцов на качество воды он принял решение об оснащении жилых домов оборудованием водоподготовки. А по результатам проведения пусконаладочных работ 17 октября были взяты пробы для анализа.
С привкусом обмана
- Согласно протоколу исследования, проведенные в химической лаборатории филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа», подтверждают соответствие химического состава воды требованиям СанПина. В настоящее время руководством ООО «Базис» решается вопрос по приобретению оборудования на оставшиеся три дома жилого комплекса, - такой ответ предоставил глава администрации Кармаскалинского района Альфир Сабиров.
Мы изучили протокол исследования. Мутность была меньше единицы при норме 2,6, железо 0,17 при максимально допустимых 0,3, а показатель марганца в десять раз меньше норматива.
Таким заключением жильцы были возмущены и инициировали внеплановую проверку. Ровно через неделю Роспотребнадзором по РБ проведены лабораторные исследования холодной питьевой воды системы централизованного холодного водоснабжения и источника водоснабжения (скважина) на органолептические, микробиологические показатели и показатели химического состава. По результатам множества лабораторных исследований, выяснилось, что вода не соответствует требованиям. Все показатели превышают допустимые в несколько раз. Тот же марганец больше в два раза, железо превышает в девять(!) раз, а мутность в системе горячего водоснабжения 8,5 при нормативе не более 1,5.
- Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» пробы не соответствуют требованиям Федеральных законов «О водоснабжении и водоотведении», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также СанПиНу, предъявляемых к питьевой воде, - резюмировал заместитель руководителя Роспотребнадзора по РБ Александр Жеребцов.
Чтобы пресечь нарушения в отношении управляющей компании «Городская служба эксплуатации», а также двух должностных лиц возбудили дела об административных правонарушениях, которые в пятницу рассмотрел Кармаскалинский межрайонный суд.
- Вынесено решение об административном приостановлении деятельности на 15 суток по подаче воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд. Отключить полностью ее нельзя, так как иначе не будут работать котлы. По закону нам должны подвозить питьевую воду, но никто этого не делает, - в один голос заявляют жильцы.
- Нам до сих пор пытаются установить какие-то фильтры, хотя они совершенно неэффективны. То, что они не справляются, доказывает заключение Роспотребнадзора, который проводил проверку сразу после их смены в доме №14 по улице Центральной, - добавляет жительница дома №15 по улице Дорожной Гульназ Закирова.
При проведении предварительной проверки Управление Роспотребнадзора по РБ также установило, что МКД №№11 и 15 по ул. Дорожной, №14 по ул. Центральной приняты в эксплуатацию без завершения строительства объектов инфраструктуры – источников водоснабжения со станцией подготовки, предусматривающей доведение качества до соответствия гигиеническим нормативам, критериям безопасности. А на имеющийся источник – скважину отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение. Как же тогда был принят в эксплуатацию целый микрорайон без соответствующей инфраструктуры?
К слову, жители «Дубравы» уже обращались в районную администрацию с просьбой обеспечить их водовозами.
- Автоцистерна, в которой привозили воду, не имела специального санитарного паспорта, а вода по многочисленным отзывам соседей отдавала запахом нефтепродуктов, и мы просто не могли ее пить. А значит, требования Роспотребнадзора никто не выполнил. Получается, они просто посмеялись над нами, - жалуется жительница дома №12 по улице Центральной Елена Корнейченко.
В реке теперь не поплаваешь
Отчаявшиеся, но не сдавшиеся жильцы обратились через электронную приемную к врио главы Башкортостана Радию Хабирову, где подробно изложили сложившуюся ситуацию. Первая весточка прилетела от Министерства природопользования и экологии республики. С проверкой выехала комиссия, состоящая из эксперта ведомства, специалистов испытательной лаборатории Управления государственного аналитического контроля. В ходе осмотра был организован отбор проб воды из реки Суукаишчишма в трех точках: в месте сброса, на 500 метров выше и ниже его.
- По результатам анализа установлен факт загрязнения реки компонентами, содержащимися в сбрасываемых сточных водах после очистных сооружений. В отношении директора управляющей компании вынесено постановление о назначении административного наказания, так как она, будучи руководителем, не обеспечила соблюдения правил водопользования при сбросе сточных вод в водный объект, - сообщил и.о. начальника приуфимского территориального Управления Минэкологии РБ Рустэм Мифтахов.
9 ноября также было выдано предписание привести сточные воды в соответствие нормативам, но этого по сей день так и не произошло. Мы попытались связаться с управляющей компанией, чтобы узнать, когда они планируют исполнить поручение. Однако по телефону, указанному в подъездах домов, робот сообщает, что абонент в сети не зарегистрирован.
Между тем, в отношении застройщика «Дубравы» - ООО «Базис» инициирована процедура банкротства. На исполнении в Службе судебных приставов находится 38 исполнительных производств в отношении данной организации на сумму более 150 миллионов рублей. Получается, исполнить свои обязательства она уже не сможет?
Экскурс в историю или 10 месяцами ранее
В январе мы выезжали на место, когда были сданы первые дома №14 по ул. Центральной и №12 по ул. Дорожной. Уже тогда о качестве воды можно было судить очень просто: стоило только взглянуть на покрывшуюся ржавчиной сантехнику.
- Недавно в сдающийся дом приезжали люди: им пришли письма о том, что их квартиры готовы. Но подписывать акт приема-передачи не стали: платили за чистовую отделку, но ни сантехники, ни плитки там не было. К тому же плохо сделали дренажную систему: когда начались холода, разорвало трубы, - рассказывает жительница микрорайона Ольга Савинова.
- Поставили профессиональный насос, но не почистили скважину, не сделали резервную с трубопроводом. С начала прошлого года поменяли уже шесть начальников, которые должны были заниматься этим вопросом. Два раза сменилось СМУ, четыре субподрядчика. Это все люди, что должны были обеспечить нам комфортное проживание! - сообщает в общем чате житель ЖК «Дубрава» Ильдар Гареев.
Агния АСТАФЬЕВА.