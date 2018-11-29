Безответственность зашкаливает

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В Париже пострадала корреспондент ВГТРК Дарья Григорова В Париже произошло силовое противостояние полицейских и участников группы "Желтые жилеты", которые выступают против цен на топливо. На Елисейских полях пострадала корреспондент ВГТРК в ...

В Белом доме подтвердили беседу Трампа с Путиным за ужином на G20 Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин провели неформальный разговор на полях саммита G20 в Аргентине, передает ТАСС. ...